Циничность врага нарастает: рашисты обнародовали личные контакты невест и жен защитников "Азовстали", - Андрющенко
Российские оккупанты обнародовали в соцсетях личные данные невест и жен защитников "Азовстали".
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. "Азовсталь". Атаки с неба, земли и попытки продвинуться по суше. Циничность врага нарастает. Рашисты атакуют не только защитников на "Азовстали", но и их семьи. Вчера российские оккупанты обнародовали в соцсетях личные контакты (телефоны, профили) невест и жен наших защитников. Самый высокий уровень бесчеловечности и цинизма. Мы все в неоплатном долгу у защитников Мариуполя", - говорится в сообщении.
