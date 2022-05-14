РУС
РФ уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп, а отправляемые в Украину - деморализованы, - ГУР МО

розвідка

В РФ на государственном уровне идет скрытая мобилизация. В Белгородской и Ростовской областях на основе призывников и мобилизационных ресурсов формируются новые подразделения оккупационных войск, которые направляются на территорию Украины. Однако применение таких войск преимущественно неэффективно.

Об этом в эфире общенационального марафона заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Через военкоматы вызывают военнообязанных, они подписывают контракты, после чего формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины. Насколько эффективное применение таких войск – это уже показывают боевые действия. Во многих случаях это не эффективно, но мы реально понимаем, что на сегодняшний день ресурсы, которые касаются наиболее боеспособных батальонно-тактических групп Россия исчерпала. Хотя у нее еще достаточно резервов для того, чтобы вводить на территорию Украины", - подчеркнул представитель военной разведки Украины.

Также Вадим Скибицкий подтвердил информацию о подавленности и депрессивном морально-психологическом климате в подразделениях российских оккупационных войск.

Война России против Украины достигнет перелома к середине августа и завершится к концу года, - Буданов.

"Самое подавленное моральное состояние - у военнослужащих 1 и 2 армейских корпусов с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Потому что именно там происходит принудительная мобилизация и призыв в ряды российских оккупационных войск. Неподготовленный личный состав, не имеющий по сути боевого опыта, направляется сейчас на наиболее важные направления.Кроме того, те резервисты, которые направляются на территорию Украины из РФ, особенно из ее центральных регионов, восточных регионов, они просто ехали и думали, что едут зарабатывать деньги, а здесь их, по сути, встречает мощное сопротивление ВС Украины, сил обороны, территориальной обороны и всего населения Украины", – рассказал Скибицкий и добавил, что вместо получения денег, россияне возвращаются домой в мешках для трупов, что очень влияет на моральное состояние оккупантов.

армия РФ разведка Скибицкий Вадим
К сожалению, пока что человеческие потери россии некритичны. Путлер был согласен на потери около 30 тысяч, о чем есть достоверная информация. Возможно, перелом обеспечат потери 50 тысяч убитыми со стороны россии, но тоже не факт. Ведь о реальных потерях еще должно узнать население рф, что сомнительно.
14.05.2022 12:51
Лугандони, отримуючи аусвайс з куркою, раділи що отримують бабло і від кацапів, а тут бац і давай воюй за расєю. За все потрібно платити.
14.05.2022 12:56
яка різниця чи деморалізовані,
приперся вбивати українців і мародерити то маєш отримати дозу свинцю чи заліза від ЗСУ
14.05.2022 12:58
Ну, допустим к 30000 уже приблизились
14.05.2022 13:07
Аппетит приходит во время еды. Вошь учуяла вкус крови.
14.05.2022 13:27
A 300-сотые??? Раненых, как обычно больше раза в два минимум, но о них не принято говорить; какой степени ранение - якобы это неважно.
Но важно, то, что если эти орки уже не смогут воевать и повиснут на шее своего недогосударства - это уже хороший маркетинг. Другие будут их видеть и не сильно хотеть "можем повторить", даже за то бабло, которое им предлагает главный орк.
14.05.2022 13:32
На 27 тыс. убитых минимум 50 тыс. раненых. То есть уже потери к 80 тыс. приближаются. А есть еще пленные и дезертиры. То же в тысячах. Понятно, что из 80-85 тысяч порядка 30 тыс. домбабвийцы, которых можно не учитывать, еще тысячи две разных наемников. Но потеряны самые боеспособные части.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:25
А хто сподівався, що це буде "легка прогулянка"? Чи ви Леську "великий ротяка" Арестовича слухаєте, коли він каже "от-от, пара тижнів"?!?

8 років іде війна! Додатковий місяць чи рік на цьому фоні - дрібниця! Всі свідомі українці - готові і готувались "грати" в довгу. Резерви накопичені, моральної втоми - немає. В багатьох - тільки полегшення - нарешті є шанс реально вирішити питання кардинально. В мене, наприклад, навіть якщо втрачу роботу чи призовуть - сім'я зможе в евакуації на власні ресурси жити декілька років, а якщо допоможуть мінімально роботою - то сама зможе допомагати іншим. Зараз всі "надлишки" доходів від поточного споживання - витрачаю повністю на допомогу волонтерам і ЗСУ.

І так - населення ерефії точно знає про втрати - вони не в вакуумі інформаційному живуть. Це не 18й вік. Просто традиційно для них майже будь-які втрати НЕ ЗНАЧАТЬ НІЧОГО, поки не прийшла похоронка на власну адресу.

Перестаньте вірити всіляким ідіотам типу геращенків тощо... "сповістимо рашкованів про 10'000 загиблих, вони повинні знати". Та знають вони і без дзвінків з України. Просто начхати їм на це. Механізми соціальні там не так працюють. От коли реально почнуть на території рашки грести всіх підряд у військомати, от коли паралельно реально в супермаркетах буде пусто, от коли паралельно буде купа інформації про те, як Україні допомагають і вже навіть відновлюють економіку - от тоді включиться ... не "свідомість", а обурення + заздрість. Типу такого "путлєр обіцяв одне, а маємо інше, ще й уропи насміхаються та продовжують галушки жерти, не по-пацанськи, треба відповісти". І знесуть путлєра на зе 50'000 трупів, а за те, що "не по-пацанськи".
14.05.2022 16:19
Бо ніхто не поважає зрадників. Навіть ворог. Колись тут було, в кримських перебіжчиків кацапи в особових справах робили запис "Склонний к ізмєнє". Тому, вони і йдуть в першій шерензі в мясорубку.
14.05.2022 13:04
Дело не в предателях и т. д. Просто это такая система кацапская☝❗. Вновь акупированных кидать на захват новых территорий и людей💥
14.05.2022 13:09
Это не кацапская, а ихняя историческая монгольская.
14.05.2022 13:28
а щойно в ефірі телеканалу Еспресо боєць ЗСУ (луганської тероборони) Віталій Шведов доповідає. що наша розвідка на місці зафіксувала посилення численними колонами ворога (до 5-ти БТГ) на Попаснянському і Рубіжному напрямках.
14.05.2022 13:01
напередодні тиждень ,а може два,я якраз говорив, що ЗСУ просто повинні нанести великий удар по рашистах..от якраз він і був нанесений в районі переправи Білогорівки..Ще 2-3 таких ударів у різних частинах фронту..то рашисти взагалі забудуть, про якийсь наступ і або перейдуть в оборону ,або взагалі почнуть тікати.Кажуть що батальйон рашистів відмовився від наступу після Білогорівки
14.05.2022 13:03 Ответить
14.05.2022 13:06
А що значит «представник https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/311906081120819 ГУР МО України Вадим Скібіцький, Джерело: »????

В нього офіційна посада є? Назвить офіційну посаду , згідно якої він несе відповідальність за свої слова .
А то потім почнеться - як-не-я і хата не моя . А за базар треба відповідати ‼️‼️
14.05.2022 13:06
Эти успокаивающие сказочки на ночь в стиле "а-ля Арестович" совершенно ни к чему. У всех кто-то воюет на фронте - достоверной информацией владеем.

На сейчас в Мордоре:
Добровольцев - примерно 1 000 - 1 500/мес. Все, кто без боевого опыта идут в учебки.
Новых контрактников - примерно 5 000-8 000/мес. И темпы нарастают. Все, кто без боевого опыта идут в учебки.
Мобилизованных (ЛДНР) - примерно 5 000/мес. Вот там действительно проблемы с мобилизацией и там мясо.
14.05.2022 13:08
Технику тоже с собой добровольцы приносят?
14.05.2022 15:27
Тобто на місяць кацапи мають десь біля 11'000 - 14'000 тисяч осіб, що погоджуються на контракт. Ок.

Тільки офіційні дані ГШ ВСУ: вбитими рашка кожен місяць втрачає біля 10'000 осіб.

За логікою, ще принаймні 20'000 - це безповоротні санітарні та інші втрати (кацапи, що отримали каліцтва, дезертири, засуджені за відмови, тощо)... Реальні - десь біля 30'000 на місяць, включаючи легкопоранених.

Отже темп зниження розміру кацапської армії, навіть якщо вірити в вашу брехню: 16'000-29'000 осіб на місяць. Добре, добре!

Сподіваюся, ви розумієте, що буде з потоком "нових контрактників" через 2-3-4 місяці, коли вже навіть повним гідроцефалам стане ясно, що "контракт" - це білет в один кінець?!?

Ну і звісно, повторюю, ви брешете щодо "темпи нарастают". Ніякі плани щодо мобілазації не виконуються - згодних іти на смерть добровільно навіть в рашці малувато, як для цієї війни. В хєнералів зараз залишилася одна надія - "військові збори резервістів" (їх там до 100'000 осіб). Але якщо ці "резервісти" ще не прибігли записуватися на контрак за обіцянки в 170'000 дерев'яних, то і підписувати контракт під час зборів не захочуть.
14.05.2022 16:37
Они, наверное, гуглить не умеют или вовсе не имеют Интернета.
14.05.2022 13:11
Буданов брехав і брехати буде.
Всі каzапи деморалізовані, а хто ж вбиває наших воїнів та мирне населення?
Щодня в містах України прощання із загиблими від рук рашистів.
14.05.2022 13:13 Ответить
ІПСО - воно таке. "а як же наші втрати?", "а нас ще закидують ракетами, куди дивиться влада", "а чого не деблокуєте прям завтра Маріуполь"...

Все це безглузді питання в умовах війни.

Кожен, хто їх задає чи вимовляє - ВОРОГ УКРАЇНИ.

Бо відповідь на них очевидна: ЗСУ роблять все, що можуть, і ніяких цивільних слухати в цих питаннях не будуть. Не можеш нічого зробити самотужки (волонтерство, евакуація, добровольчі підрозділи, працювати на своїй роботі і допомагати іншим) - просто закрий пельку.
14.05.2022 16:44
Київ за 3 дні вже захопив, провокатор кінчений? Вали нахєр в свою рашку.
14.05.2022 16:46
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
14.05.2022 14:02
такій практиці комплектування військ вже сто років. І придумав її ніхто інший як Лейба Бронштейн. Він крім цього ввів систему заручників з числа родичів. Їздив на двох поїздах по Росії у супроводі батальону латишів і розстрілював,розстрілював всіх хто попадеться. А всі ці екзекутори плавно перейшли в НКВД, останніх добили вже у 1938 (Євдокимов лютував на Україні і в Криму, Павлуновський у Сибіру, Кедров з своїм племінником Артузовимм на Півночі)
А фактично рузге втратило (безповоротно) судячи по втратам бронетехніки - 15 мотострілецьких дивізій дореформенного складу. В півторамісячний боях в Карабаху втрати вірмен складали 4-5 таких дивізій. так що симпатикам армії орків слід замислитись.
14.05.2022 14:04
"рузге втратило (безповоротно) судячи по втратам бронетехніки - 15 мотострілецьких дивізій дореформенного складу".

Слід додавати після такого: при цьому ЗСУ
* не втратило керованості,
* зберігає ППО,
* зберігає ВПС (та я сам кожного дня бачу, як працюють гвинтокрили - поранених до шпиталю возять, такого навіть за порошка не було в "гарячій фазі" 2015-2016 років),
* провело добровольчу мобілізацію ("звичайна", напівпримусова, мобілізація зараз виконується тільки по конкретним спеціальностям, і то - слабенько),
* повністю вирішило питання матеріально технічного забезпечення (ремонт та відновлення техніки як в країні, так і в Словаччині/Болгарії, постачання пального тощо);
* збільшило за 3 місяці склад бронетанкових підрозділів;
* кардинально вирішило питання захисту польових підрозділів від повітряної загрози;
* вирішило питання з постачанням снарядів та набоїв;
* повністю вирішило питання з підвищенням боєздатності та ефективності артилерійських підрозділів, включаючи перехід на нові гаубиці (це просто пісець рівня "фантастика" - 10 новеньких дивізіонів на M777A2 вже почали поступово "працювати").

Хєр знає, на що сподіваються в рашці. Так, нам буде непереливки. Але ми ВЖЕ здатні реально перемелювати все, що вони сюди пришлють. А лендліз тільки почав працювати ж...
14.05.2022 16:59
Ну, про матеріально-технічне забезпечення я трішки перебільшив - прицілів, нічників, касок, дронів, аптечок стандарту НАТО тощо - все ще катастрофічно мало.
14.05.2022 17:02
к сожалению у рашки еще много резервов , у нас впереди еще много трудных дней , верим в ВСУ ,
недооценка противника - худшее че может быть
14.05.2022 14:55
потери людей для них ничто...надо ******* технику ее быстро не наделаешь а биомусора там как говна
15.05.2022 01:22
 
 