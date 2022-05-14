РФ уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп, а отправляемые в Украину - деморализованы, - ГУР МО

В РФ на государственном уровне идет скрытая мобилизация. В Белгородской и Ростовской областях на основе призывников и мобилизационных ресурсов формируются новые подразделения оккупационных войск, которые направляются на территорию Украины. Однако применение таких войск преимущественно неэффективно.

Об этом в эфире общенационального марафона заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Через военкоматы вызывают военнообязанных, они подписывают контракты, после чего формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины. Насколько эффективное применение таких войск – это уже показывают боевые действия. Во многих случаях это не эффективно, но мы реально понимаем, что на сегодняшний день ресурсы, которые касаются наиболее боеспособных батальонно-тактических групп Россия исчерпала. Хотя у нее еще достаточно резервов для того, чтобы вводить на территорию Украины", - подчеркнул представитель военной разведки Украины.

Также Вадим Скибицкий подтвердил информацию о подавленности и депрессивном морально-психологическом климате в подразделениях российских оккупационных войск.

"Самое подавленное моральное состояние - у военнослужащих 1 и 2 армейских корпусов с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Потому что именно там происходит принудительная мобилизация и призыв в ряды российских оккупационных войск. Неподготовленный личный состав, не имеющий по сути боевого опыта, направляется сейчас на наиболее важные направления.Кроме того, те резервисты, которые направляются на территорию Украины из РФ, особенно из ее центральных регионов, восточных регионов, они просто ехали и думали, что едут зарабатывать деньги, а здесь их, по сути, встречает мощное сопротивление ВС Украины, сил обороны, территориальной обороны и всего населения Украины", – рассказал Скибицкий и добавил, что вместо получения денег, россияне возвращаются домой в мешках для трупов, что очень влияет на моральное состояние оккупантов.