РФ уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп, а отправляемые в Украину - деморализованы, - ГУР МО
В РФ на государственном уровне идет скрытая мобилизация. В Белгородской и Ростовской областях на основе призывников и мобилизационных ресурсов формируются новые подразделения оккупационных войск, которые направляются на территорию Украины. Однако применение таких войск преимущественно неэффективно.
Об этом в эфире общенационального марафона заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Через военкоматы вызывают военнообязанных, они подписывают контракты, после чего формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины. Насколько эффективное применение таких войск – это уже показывают боевые действия. Во многих случаях это не эффективно, но мы реально понимаем, что на сегодняшний день ресурсы, которые касаются наиболее боеспособных батальонно-тактических групп Россия исчерпала. Хотя у нее еще достаточно резервов для того, чтобы вводить на территорию Украины", - подчеркнул представитель военной разведки Украины.
Также Вадим Скибицкий подтвердил информацию о подавленности и депрессивном морально-психологическом климате в подразделениях российских оккупационных войск.
"Самое подавленное моральное состояние - у военнослужащих 1 и 2 армейских корпусов с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Потому что именно там происходит принудительная мобилизация и призыв в ряды российских оккупационных войск. Неподготовленный личный состав, не имеющий по сути боевого опыта, направляется сейчас на наиболее важные направления.Кроме того, те резервисты, которые направляются на территорию Украины из РФ, особенно из ее центральных регионов, восточных регионов, они просто ехали и думали, что едут зарабатывать деньги, а здесь их, по сути, встречает мощное сопротивление ВС Украины, сил обороны, территориальной обороны и всего населения Украины", – рассказал Скибицкий и добавил, что вместо получения денег, россияне возвращаются домой в мешках для трупов, что очень влияет на моральное состояние оккупантов.
Но важно, то, что если эти орки уже не смогут воевать и повиснут на шее своего недогосударства - это уже хороший маркетинг. Другие будут их видеть и не сильно хотеть "можем повторить", даже за то бабло, которое им предлагает главный орк.
8 років іде війна! Додатковий місяць чи рік на цьому фоні - дрібниця! Всі свідомі українці - готові і готувались "грати" в довгу. Резерви накопичені, моральної втоми - немає. В багатьох - тільки полегшення - нарешті є шанс реально вирішити питання кардинально. В мене, наприклад, навіть якщо втрачу роботу чи призовуть - сім'я зможе в евакуації на власні ресурси жити декілька років, а якщо допоможуть мінімально роботою - то сама зможе допомагати іншим. Зараз всі "надлишки" доходів від поточного споживання - витрачаю повністю на допомогу волонтерам і ЗСУ.
І так - населення ерефії точно знає про втрати - вони не в вакуумі інформаційному живуть. Це не 18й вік. Просто традиційно для них майже будь-які втрати НЕ ЗНАЧАТЬ НІЧОГО, поки не прийшла похоронка на власну адресу.
Перестаньте вірити всіляким ідіотам типу геращенків тощо... "сповістимо рашкованів про 10'000 загиблих, вони повинні знати". Та знають вони і без дзвінків з України. Просто начхати їм на це. Механізми соціальні там не так працюють. От коли реально почнуть на території рашки грести всіх підряд у військомати, от коли паралельно реально в супермаркетах буде пусто, от коли паралельно буде купа інформації про те, як Україні допомагають і вже навіть відновлюють економіку - от тоді включиться ... не "свідомість", а обурення + заздрість. Типу такого "путлєр обіцяв одне, а маємо інше, ще й уропи насміхаються та продовжують галушки жерти, не по-пацанськи, треба відповісти". І знесуть путлєра на зе 50'000 трупів, а за те, що "не по-пацанськи".
приперся вбивати українців і мародерити то маєш отримати дозу свинцю чи заліза від ЗСУ
В нього офіційна посада є? Назвить офіційну посаду , згідно якої він несе відповідальність за свої слова .
А то потім почнеться - як-не-я і хата не моя . А за базар треба відповідати ‼️‼️
На сейчас в Мордоре:
Добровольцев - примерно 1 000 - 1 500/мес. Все, кто без боевого опыта идут в учебки.
Новых контрактников - примерно 5 000-8 000/мес. И темпы нарастают. Все, кто без боевого опыта идут в учебки.
Мобилизованных (ЛДНР) - примерно 5 000/мес. Вот там действительно проблемы с мобилизацией и там мясо.
Тільки офіційні дані ГШ ВСУ: вбитими рашка кожен місяць втрачає біля 10'000 осіб.
За логікою, ще принаймні 20'000 - це безповоротні санітарні та інші втрати (кацапи, що отримали каліцтва, дезертири, засуджені за відмови, тощо)... Реальні - десь біля 30'000 на місяць, включаючи легкопоранених.
Отже темп зниження розміру кацапської армії, навіть якщо вірити в вашу брехню: 16'000-29'000 осіб на місяць. Добре, добре!
Сподіваюся, ви розумієте, що буде з потоком "нових контрактників" через 2-3-4 місяці, коли вже навіть повним гідроцефалам стане ясно, що "контракт" - це білет в один кінець?!?
Ну і звісно, повторюю, ви брешете щодо "темпи нарастают". Ніякі плани щодо мобілазації не виконуються - згодних іти на смерть добровільно навіть в рашці малувато, як для цієї війни. В хєнералів зараз залишилася одна надія - "військові збори резервістів" (їх там до 100'000 осіб). Але якщо ці "резервісти" ще не прибігли записуватися на контрак за обіцянки в 170'000 дерев'яних, то і підписувати контракт під час зборів не захочуть.
-----
Они, наверное, гуглить не умеют или вовсе не имеют Интернета.
Всі каzапи деморалізовані, а хто ж вбиває наших воїнів та мирне населення?
Щодня в містах України прощання із загиблими від рук рашистів.
Все це безглузді питання в умовах війни.
Кожен, хто їх задає чи вимовляє - ВОРОГ УКРАЇНИ.
Бо відповідь на них очевидна: ЗСУ роблять все, що можуть, і ніяких цивільних слухати в цих питаннях не будуть. Не можеш нічого зробити самотужки (волонтерство, евакуація, добровольчі підрозділи, працювати на своїй роботі і допомагати іншим) - просто закрий пельку.
А фактично рузге втратило (безповоротно) судячи по втратам бронетехніки - 15 мотострілецьких дивізій дореформенного складу. В півторамісячний боях в Карабаху втрати вірмен складали 4-5 таких дивізій. так що симпатикам армії орків слід замислитись.
Слід додавати після такого: при цьому ЗСУ
* не втратило керованості,
* зберігає ППО,
* зберігає ВПС (та я сам кожного дня бачу, як працюють гвинтокрили - поранених до шпиталю возять, такого навіть за порошка не було в "гарячій фазі" 2015-2016 років),
* провело добровольчу мобілізацію ("звичайна", напівпримусова, мобілізація зараз виконується тільки по конкретним спеціальностям, і то - слабенько),
* повністю вирішило питання матеріально технічного забезпечення (ремонт та відновлення техніки як в країні, так і в Словаччині/Болгарії, постачання пального тощо);
* збільшило за 3 місяці склад бронетанкових підрозділів;
* кардинально вирішило питання захисту польових підрозділів від повітряної загрози;
* вирішило питання з постачанням снарядів та набоїв;
* повністю вирішило питання з підвищенням боєздатності та ефективності артилерійських підрозділів, включаючи перехід на нові гаубиці (це просто пісець рівня "фантастика" - 10 новеньких дивізіонів на M777A2 вже почали поступово "працювати").
Хєр знає, на що сподіваються в рашці. Так, нам буде непереливки. Але ми ВЖЕ здатні реально перемелювати все, що вони сюди пришлють. А лендліз тільки почав працювати ж...
недооценка противника - худшее че может быть