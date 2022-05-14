Победа Украины является стратегическим и моральным императивом Запада: нужно идти дальше, - глава МИД Британии Трасс

Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала Запад продолжать поддержку Украины тяжелым вооружением, в том числе самолетами, а также ужесточать санкции.

Об этом она написала в статье в Express, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

"Битва за Донбасс кипит, поскольку российские войска продвигаются на Востоке и Юге. Если Путин победит, он нацелится на большие территории Украины и не уступит, пока вся страна не будет под его контролем", - заявила Трасс.

По ее словам, Путин играет на том, что желание свободного мира остановить его не может сравниться с его решительностью поставить Украину на колени.

"Мы доказали, что Россия ошибалась, и будем делать это снова. Теперь ясно, что Путин не может сломать и не сломает или подчинит Украину. Но нужно идти дальше – стратегическим и нравственным императивом для всех нас является победа Украины", - отметила Трасс.

"Я призываю наших союзников сделать больше, чтобы Украина получала то, что ей нужно, от тяжелого оружия, таких как танки и самолеты, до боеприпасов и других поставок. Лучшей долгосрочной безопасностью для Украины будет то, что она сможет защититься от любой грядущей агрессии" - считает глава МИД Британии.

Поэтому, по ее словам, Великобритания сотрудничает с Польшей через совместную комиссию с целью оснащения Украины оружием стандарта НАТО.

"Мы также должны продолжать морить голодом путинскую машину для финансирования войны, накладывая санкции на большее количество финансирующих его агрессию, от олигархов и банков до энергетики, золота и сферы услуг" - заявила Трасс.

"Мы должны постоянно усиливать давление, пока путинские войска остаются в Украине" - добавила она.

При этом министр утверждает, что Британия не ищет смены режима в России: "Но следует понимать: ослабленная Россия является следствием решения Путина начать неспровоцированное вторжение".

