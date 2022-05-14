Победа Украины является стратегическим и моральным императивом Запада: нужно идти дальше, - глава МИД Британии Трасс
Глава МИД Британии Лиз Трасс призвала Запад продолжать поддержку Украины тяжелым вооружением, в том числе самолетами, а также ужесточать санкции.
Об этом она написала в статье в Express, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
"Битва за Донбасс кипит, поскольку российские войска продвигаются на Востоке и Юге. Если Путин победит, он нацелится на большие территории Украины и не уступит, пока вся страна не будет под его контролем", - заявила Трасс.
По ее словам, Путин играет на том, что желание свободного мира остановить его не может сравниться с его решительностью поставить Украину на колени.
"Мы доказали, что Россия ошибалась, и будем делать это снова. Теперь ясно, что Путин не может сломать и не сломает или подчинит Украину. Но нужно идти дальше – стратегическим и нравственным императивом для всех нас является победа Украины", - отметила Трасс.
"Я призываю наших союзников сделать больше, чтобы Украина получала то, что ей нужно, от тяжелого оружия, таких как танки и самолеты, до боеприпасов и других поставок. Лучшей долгосрочной безопасностью для Украины будет то, что она сможет защититься от любой грядущей агрессии" - считает глава МИД Британии.
Поэтому, по ее словам, Великобритания сотрудничает с Польшей через совместную комиссию с целью оснащения Украины оружием стандарта НАТО.
"Мы также должны продолжать морить голодом путинскую машину для финансирования войны, накладывая санкции на большее количество финансирующих его агрессию, от олигархов и банков до энергетики, золота и сферы услуг" - заявила Трасс.
"Мы должны постоянно усиливать давление, пока путинские войска остаются в Украине" - добавила она.
При этом министр утверждает, что Британия не ищет смены режима в России: "Но следует понимать: ослабленная Россия является следствием решения Путина начать неспровоцированное вторжение".
Зеля обіцяв особисто битись за Крим.
------------------
"Роблячи з усього: з політичного служення нації, з політичних урядів, з парляментів, з церковних амвонів звичайний гешефт, відскочно до особистої кар'єри, до задоволення всіх тих дрібних потреб своїх особистих, своєї родини, кляну або парафії, як вони привикли це робити в своїм містечку, така еліта забивала самий дух, яким одушевляється всяка суспільність, робила з національного життя велику брехню, а з нації живий труп. В які б пишні шати не вбиралися представники цієї плебейської еліти, на які б курульні крісла й трони не сідали, на яких прем'єрських фотелях не знаходили б собі місця, при яких редакційних столах не шукали б собі кар'єри, на які б церковні амвони не входили, - ніколи з них не виходили ні Наполеони, ні Бісмарки, ні Пітти, ні Рішельє, ні Клемансо, ні Мерсіє, ні Вишенські, ні Петри Могили, ні Хмельницькі, ні Київські Іларіони. Це наступило тоді, коли «ми гріх вчинили проти Духа». І не піднестися суспільству з занепаду, хіба лиш тоді, «як Дух новий напише нам скрижалі» нового заповіту (Леся Українка). Без духа геніяльних задумів, смілих формуючих ідей, героїчних рішень, незнищимої енергії в їх переведенні, без шляхетного віддання великим , не дрібним, плянам, яких осідком є диригуюча верства, - всі зверхні форми держави стають , як ті палаци дожів або батуринські, музеяльними експонатами, мертвими спогадами живих колись речей. Гамірлива метушня голоти, що вдерлася в храм, ніколи не творить зі сповидности життя."
(Дмитро Донцов. «Дух нашої давнини»)
Що я хочу сказати ,зараз українські міста які знаходяться дуже близько до кордонів ворога Чернігів,Суми,Харків потребують захисту від обстрілів і в цьому може допомогти розробка Ізраїлю "залізний купол".Маю надію Ізраїль відгукнеться та допоможе нам у захисті наших міст!
можно представить, о чём Zе будет способен договориться
с путиным привели к тому, что Союзники сомневаются в целеобразности помощи. Немцы-народ прижимистый, просто так деньги на ветер не будут тратить, везде строжайшая экономия.
Разведки хорошо работают и, очевидно, что то раскопали о нашей власти, что мы с вами не знаем,
и что заставляет их подумать о целесообразности помощи. И, кстати, немцы ненавидят враньё
(передайте, кто там поближе, это нашему солнцеподобному), один раз уличен и всё, капец, можно
больше не обращаться.
Слава Богу, что ещё не отвернулась Англия, и призывает глава МИД Великобритании Лиз Трасс
бороться дальше.