"За спиной – родная Белгородщина", – пропагандисты оправдывают действия армии РФ на Харьковщине
Российская пропаганда объясняет россиянам, почему армия РФ должна демонстрировать "героизм" в войне против Украины.
Пропагандистский кремлевский ресурс "Царьград" рассказал о "героическом" ранении 26-летнего российского военного Романа Кулаги, сообщает Цензор.НЕТ.
"Белгородская область сегодня оказалась почти на передовой: территорию региона украинские воины обстреливают из минометов, есть погибшие среди мирного населения. Поэтому у командира танковой роты Романа Кулаги есть серьезный личный мотив в битвах в Украине: за спиной - его родная Белгородщина, родные, друзья. Он сам родом из поселка Уразово Валуйского района", - подчеркивают пропагандисты.
Кулага, пишет "Царьград", в составе мотострелковой дивизии вторгнулся на территорию Украины еще 24 февраля, но "главное его сражение состоялось на 13-й день", 8 марта.
Пропагандисты отмечают, что россиянин якобы не дал ВСУ пройти в Белгородскую область, ведь "от Харькова до Белгорода 40 километров по прямой", затем описывают "подвиг": "Экипаж Кулаги поджег три вражеских БМП и накрыл позицию снайпера, но сам получил четыре попадания из противотанковых комплексов и орудий. Танк замер и вспыхнул. Снаряды кончились. Механик-водитель был контужен и лежал без сознания. У наводчика-оператора тоже тяжелые ранения. Романа ранили в лицо и ногу. Жарко, больно, но страха нет. И раненый командир садится за танковый пулемет и неподвижный горящий русский танк... продолжил бой! Полтора десятка солдат и наемников противника, пытавшихся добить танк, нашли наши на поле. Остальные сбежали".
.
- Анка, ты же коммунист!
и пулемёт застрочил снова..
Запекло курвищам?
Да вы огромные, у вас много земли много ресурсов много людей, но вы не умеете более того, вы не хотите этим распорядиться с умом! В лучшем случае ваши вожди ставили классикам памятники и вырезали «нужные» цитаты из произведений втуляя их в школьную программу, чтоб быдло не задавало глупых вопросов - «папа, что это за дядя на площади стоит с бородой».
Но мы Великие! Украина смогла остановить орду ( с маленькой буквы, чтоб не ассоциировалось с империей Золотая Орда), Украинская Нация смогла ( даже, возможно, вопреки планам керманычей). Хотя вам давался прогноз 36 -78 часов! И вы в «дамках».
Кацапы и другие прихвостни, кричащие - «это исконно нашиЕ земли!»
Нет в Украине вашей земли! Вы принесли на нашу землю смерть, страдания, разруху! Не лелейте себя надеждой на прощение! Вы уже отброшены на тупиковую ветвь развития цивилизации, а благодаря бредовым идеям своего недофюрера вообще можете быть вынесены за рамки!
Я понимаю (и уже вижу) как Украине будет сложно восстановить тот уровень жизни, который был до того когда кацапское рыло к нам сунулось, но уже сейчас видно, что из вашего рыла будет сварен Украинский холодец!
Отже:
1. В Україні страшна корупція. Давати Україні гроші та зброю не можна, все вкрадуть і продадуть в гарячі точки.
Так, корупція є. Є Коломойський і Татаров, є непризначений керівник САП, є провалена реформа корпоративного управління (під прикриттям війни).
АЛЕ, зброя, яка надходить в Україну, йде за призначенням, щоб бити кцп. Технічна допомога в основному теж доходить до адресатів. Контролювати цільове використання треба, але гальмувати допомогу непотрібно. Корупціонерів треба ловити, і розповідати про них, але при цьому слідкуйте, щоб ви не підігравали ворогу.
2. Україна - другий Афганістан. Бездонна яма для ресурсів, без будь-якої віддачі. Треба просто домовитися з кцп і все буде добре.
3. Якраз натему цієї статті. Україна хотіла напасти на кцп. Всі заклики бомбити бєлгород, воронєж, усть-припуздюйськ, особливо від офіційних осіб, таких як Андрусів, яких цитують ЗМІ, трактуються на користь цієї версії. Мовляв, ось вам і докази. Ідея помсти дуже приваблива. Але, можливо, варто стриматися. Ми воюємо за своє. Поки ми воюємо за своє, світ нам допомагає. А чого там якісь бази горять в бєлгородах - то курити менше треба в заборонених місцях. Ми тут ні до чого.
Що б там ці ренди поли не розповідали, а ЗСУ за кожен Джавелін можуть відзвітувати, де й ким вистрілений, влучили - не влучили, що саме знищили.
Если наш величайший не засрёт то готовьтесь!
Ось так і народжуються казочки про 28 панфіловців.
Терміново дайте вказівку Бондарчуку, щоб забацав "фильмец".
https://charter97.org/ru/news/2022/5/14/467692/
Железняк.
"4 рази влучили з ПТРК....а він живий і стріляє......."
Це...пісец.....Термінатор.. який уже в полоні.....
Кацапи . ваша методічка 1917 року уже застаріла....тому......ЗДОХНІТЬ НАЗАВЖДИ!!!