"За спиной – родная Белгородщина", – пропагандисты оправдывают действия армии РФ на Харьковщине

Российская пропаганда объясняет россиянам, почему армия РФ должна демонстрировать "героизм" в войне против Украины.

Пропагандистский кремлевский ресурс "Царьград" рассказал о "героическом" ранении 26-летнего российского военного Романа Кулаги, сообщает Цензор.НЕТ.

"Белгородская область сегодня оказалась почти на передовой: территорию региона украинские воины обстреливают из минометов, есть погибшие среди мирного населения. Поэтому у командира танковой роты Романа Кулаги есть серьезный личный мотив в битвах в Украине: за спиной - его родная Белгородщина, родные, друзья. Он сам родом из поселка Уразово Валуйского района", - подчеркивают пропагандисты.

Кулага, пишет "Царьград", в составе мотострелковой дивизии вторгнулся на территорию Украины еще 24 февраля, но "главное его сражение состоялось на 13-й день", 8 марта.

Пропагандисты отмечают, что россиянин якобы не дал ВСУ пройти в Белгородскую область, ведь "от Харькова до Белгорода 40 километров по прямой", затем описывают "подвиг": "Экипаж Кулаги поджег три вражеских БМП и накрыл позицию снайпера, но сам получил четыре попадания из противотанковых комплексов и орудий. Танк замер и вспыхнул. Снаряды кончились. Механик-водитель был контужен и лежал без сознания. У наводчика-оператора тоже тяжелые ранения. Романа ранили в лицо и ногу. Жарко, больно, но страха нет. И раненый командир садится за танковый пулемет и неподвижный горящий русский танк... продолжил бой! Полтора десятка солдат и наемников противника, пытавшихся добить танк, нашли наши на поле. Остальные сбежали".