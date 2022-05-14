РУС
Рашистов, убитых и раненых на острове Змеиный, свозят в оккупированный Севастополь, - разведка

Всего на остров Змеиный направили 40 военнослужащих части спецсвязи вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе. В живых вернулись восемь. Одновременно эвакуированы десять тел погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУР МО.

"На сегодняшний день в севастопольском военном госпитале переполнены хирургии и травматологии. В связи с высокой нагрузкой в палатах устанавливается по сорок коек.

Из-за большого количества раненых на территории Крыма активно ведется кампания по донорству крови. Оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто угодно - никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится.

Одновременно на "государственные предприятия" полуострова поступило распоряжение оккупационных властей об отправлении в местные военкоматы определенного количества мужчин (зависит от общего количества сотрудников). Им предлагается подписать контракты с вооруженными силами РФ сроком от трех месяцев до одного года. Обещают несение службы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Как показывает практика, подобные обещания оккупантов не выполняются. Многие пленные рашисты жалуются именно на то, что, несмотря на обещания "выполнять исключительно полицейские функции в захваченных населенных пунктах", они сразу оказываются на передовой", - говорится в сообщении.

+17
Звозять... А воно їм ото допоможе,оркам проклятим?! Дуже чекаємо удару по севастопольській базі. Вона зачекалися!
14.05.2022 13:47 Ответить
+12
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть русизм. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев.
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
14.05.2022 13:45 Ответить
+12
А,так крысчане жаждали кровь сдавать для кацапских обрубков в 2014м? Ну так бы и сказали. Жаль "морячок" не дожил.
14.05.2022 13:49 Ответить
в родную говень
14.05.2022 13:42 Ответить
А на чем их свозят, у Украины что, Байрактары кончились, чтобы утопить и эти посудины?
14.05.2022 14:29 Ответить
У нас "Байрактари" для боєздатних - щоб їх убивать а не для "обрубків" і "м"яса" Хай тепер у РОсії про них голова болить Лікують гроші витрачають А коли додому повернуться - будуть дітей лякать! Щоб знали - для окупантів в Україні дійсно живе СМЕРТЬ!!!

«Колискова».

Мати сина в Росії колише

Журно пісню йому співаючи:

«Не ходи, сину, в Україну,

Там смерть живе, убиваючи…»

На стіні портрет - в темній рамочці,

Стрічкою чорною вкіс, перевитий,

З нього дивиться той, що в землі лежить

У могилі, в саван сповитий.

«Ні, мій хлопчику, не вір матері,

В Україні волошки в житі,

Срібні роси видзвонюють вдосвіта

І колосся сонцем налите…

Жайвір піснею сонце стрічає

Соловей «На добраніч…», бажа,

Хлібом-сіллю гостей зустрічають

Якщо правда в очах, а не лжа.

Лише тих, хто прийшов з жадобою

І бажаючих «гарно пожить…»

Десь у полі, або й під стодолою

Сталь козацька стрічає вмить.

Ми не кликали твого батечка,

Сам прийшов, щоби нас убивати,

Грабувати Вкраїну-матінку,

Цим грабунком капшук набивати.

Знай, хлопчино, лишень, що крадене,

Кров»ю вмите, в добро не прийде.

Кров і смерть, що сусідом внесена,

Його теж неодмінно знайде.

Зло до зла завжди повертається,

І запалює твій-таки, дім.

Лиш добро до добра всміхається

Руку братню протягує всім.

Хай ясніють жита з пшеницею,

Грають хвилі в ланах, як в морі

А не плачуть мати з вдовицею,

Дітлахи виростають голі.

Хай громи гримлять лиш Перунові

І лиш мирним хай буде небо

А війни ні тобі, ні матері

Ні мені, взагалі не треба…».

С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
14.05.2022 16:44 Ответить
Там крупные балалайки участвуют. Под прикрытием авиации.
показать весь комментарий
14.05.2022 17:22 Ответить
Ну и чё, авиация ракетам не помеха..
показать весь комментарий
14.05.2022 17:32 Ответить
Нашо нам той острів, як писали місцеві експерти....
показать весь комментарий
14.05.2022 13:45 Ответить
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть русизм. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев.
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
14.05.2022 13:45 Ответить
Удар по Севастопольській воєнній базі - це було би зовсім не погано

Нічого , все ще попереду !
14.05.2022 13:52 Ответить
Хорошая идея А то я все про крымский мост и крымский мост
14.05.2022 14:08 Ответить
а наші українські краби?? як же ж так? це настоящий крабо-голодомор!!!
петіцію в оон- касаби морять голодом наших крабів!!!
і гутіерешу...
14.05.2022 13:47 Ответить
Green Peace б'є на сполох, Крабодомор!
14.05.2022 13:50 Ответить
Alex Sav - нічого собі голодомор! Не менше як 400 кацапських мореманів годують чорноморських крабів. Уявіть,там однієї печінки приблизно 300-400 кілограмів! То хіба замало?!
14.05.2022 13:54 Ответить
Возить вам не перевозить!
14.05.2022 13:48 Ответить
А,так крысчане жаждали кровь сдавать для кацапских обрубков в 2014м? Ну так бы и сказали. Жаль "морячок" не дожил.
14.05.2022 13:49 Ответить
Открывают очередное трупохранилище для замороженных орков.
14.05.2022 13:54 Ответить
Змеинобаевка ...2...3....7
18....
14.05.2022 13:57 Ответить
Ну що,крисчани,допоміг вам ваш *****? Здохнете всі! Слава Україні!
14.05.2022 13:59 Ответить
Хм. 40 - (10+8) = 22.
Де вони? Ще на острові,чи на підручних засобах попливли до Туречини?
14.05.2022 14:03 Ответить
Зникли безвісти, зазвичай.
14.05.2022 14:46 Ответить
Для чого орку кров, він же складається з лайна і палок.
14.05.2022 14:04 Ответить
14.05.2022 14:12 Ответить
Ну накінець то... Діждались "камнєй с нєба" ! Сказано ж, Господь почує кожного !..
14.05.2022 14:18 Ответить
Генштаб рабZeи сообщил...а районе Змеиного сбито 12 самолетов украинских... с учётом того что рабZея уничтожила систему ППО Украины за 3 дня февраля...Стадо идиотов...
14.05.2022 14:20 Ответить
Змеиной не смогли пока взять. Но попытки будут продолжаться.
14.05.2022 14:32 Ответить
Нам зараз Зміїний - без потреби А от кацапам - "кровь из носу"! Бо вони з нього контролювали-б всю північно-західну акваторію Чорного моря Зараз у них там стоять ЗРК Але там наші літаки не літають зараз А треба буде ЗРК розбить - пошлють "Байрактар"
14.05.2022 16:49 Ответить
Дай вам, русня, Бог возить их не перевозить.
14.05.2022 14:39 Ответить
14.05.2022 14:52 Ответить
Перенавантаження ординських госпітальних потужностей це дуже позитивний факт в оцінці діяльності ЗСУ. Таскати їм , не перетаскати!
14.05.2022 15:40 Ответить
Пам'ятаю перші місяці, коли засрашка окуповувала Крим і як в моїй компанії, де я працював 90% працівників перейшли на бік ворога і почали нас, тих хто за Україну обзивати украми і веселилися, що в нас ніби війна, а вони під захистом кацапів. Ну і довго ви, крисчани, були під захистом кацакпів? Ми закінчимо цю війну перемогою і в нас в Україні наступить мир, бо є надія вступу в ЄС і НАТО, а ви побіжите за своїми вбивцями в їх землі і вони будуть вами і вашими дутьми воювати до останнього вашого родича. Багато є земель і держав, які ще не вступили в НАТО і вони є ціллю дикунів. Але пропереду підуть чеченці, абхазци, крисчани, донецькі і луганські колаборанти. Така доля зрадника.
14.05.2022 17:25 Ответить
Як все-таки несподівано кацапи змінили значення фрази, вельми звичної на війнах: Вам пакет!
14.05.2022 19:20 Ответить
 
 