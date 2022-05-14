Рашистов, убитых и раненых на острове Змеиный, свозят в оккупированный Севастополь, - разведка

Всего на остров Змеиный направили 40 военнослужащих части спецсвязи вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе. В живых вернулись восемь. Одновременно эвакуированы десять тел погибших.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУР МО.

"На сегодняшний день в севастопольском военном госпитале переполнены хирургии и травматологии. В связи с высокой нагрузкой в палатах устанавливается по сорок коек.

Из-за большого количества раненых на территории Крыма активно ведется кампания по донорству крови. Оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови. При этом донором может стать кто угодно - никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится.

Одновременно на "государственные предприятия" полуострова поступило распоряжение оккупационных властей об отправлении в местные военкоматы определенного количества мужчин (зависит от общего количества сотрудников). Им предлагается подписать контракты с вооруженными силами РФ сроком от трех месяцев до одного года. Обещают несение службы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Как показывает практика, подобные обещания оккупантов не выполняются. Многие пленные рашисты жалуются именно на то, что, несмотря на обещания "выполнять исключительно полицейские функции в захваченных населенных пунктах", они сразу оказываются на передовой", - говорится в сообщении.