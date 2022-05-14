ФСБ РФ сфабриковала дело против крымской журналистки Данилович: она почти две недели в СИЗО, - Денисова

Российская ФСБ сфальсифицировала уголовное дело против крымской журналистики Ирины Данилович.

Об этом рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Женщину удерживали в здании российской ФСБ во временно оккупированном Крыму в течение восьми дней. Там силовики проводили тестирование на полиграфе и угрожали вывезти в лес, если она что-нибудь будет скрывать.

Все это время Ирину кормили один раз в день, а к концу пребывания в ФСБ заставили подписать пустые бланки в обмен на "освобождение". После этого ей сообщили, что в сумочке нашли двести граммов взрывчатки и отвезли ее в "суд" для избрания меры пресечения.

Смотрите также: СБУ запретила въезд в Украину 13 журналистам, работавшим по заказу РФ и разоблачила вражескую агентурную сеть. ВИДЕО

На тринадцатые сутки после похищения Ирины Данилович адвокату подтвердили, что гражданская журналистка находится в следственном изоляторе Симферополя.

Ее подозревают в незаконных действиях с взрывчатыми веществами (ч. 1. ст. 222.1 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от шести до восьми лет и до 100 тысяч рублей штрафа.

Сфабрикованное дело против крымской журналистики Ирины Данилович является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мнения во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом.

Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине", - отметила Денисова.