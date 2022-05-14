РУС
2 082 36

Оккупанты повредили в Украине более 23 тысяч километров дорог и более 40 железнодорожных мостов

дорога

Российские оккупанты уже уничтожили в Украине 6,3 тыс. км главных путей, а также повредили 23 573 км автодорог, 289 автомобильных и 41 железнодорожный мост.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Российские войска сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины. Сумма только задокументированного ущерба уже достигла более 90 млрд долларов и с каждым днем ​​войны этот показатель растет", - рассказал он.

По словам министра, сейчас речь идет о потере 6,3 тыс. км главных путей, а также повреждении 23 573 км автодорог, 289 автомобильных и 41 железнодорожного моста.

"В настоящее время работаем над обеспечением цепей доставки грузов, меняем направления торговых потоков через блокаду украинских морских портов и потерю около 23% железнодорожной сети", - добавил Кубраков.

+36
От вам наслідки великого крадівництва, допомогли дороги в 4 рази дорожчі собівартості?
14.05.2022 13:55 Ответить
14.05.2022 13:55 Ответить
+23
Отже, буде знову "Велике крадівництво"...другий сезон...
14.05.2022 13:58 Ответить
14.05.2022 13:58 Ответить
+22
От як би бабло не у "велике крадівництво", а у АРМІЮ! І мости і дороги були б цілими.
14.05.2022 14:02 Ответить
14.05.2022 14:02 Ответить
14.05.2022 13:55 Ответить
А людям байдуже. Рейтинг найвеличнішого найвеличніший.
14.05.2022 14:04 Ответить
14.05.2022 14:04 Ответить
І голове, що ніхто не зможе нічого перевірити, ні якість, ні розхід матеріалів, ні об'єми. Війна списала все.
14.05.2022 14:15 Ответить
14.05.2022 14:15 Ответить
Так на це і було розраховано!
14.05.2022 17:21 Ответить
14.05.2022 17:21 Ответить
??? А НЕ МОЖНА БУЛО ЩЕ БІЛЬШ КРУТІШЕ "ЗАКРУТРИТИ" - І НАПИСАТИ що в Україні знищено 30 мільйонів км. доріг? - тоді навар від бюджетного фінансування "великого крадівництва" буде ще соліднішим. Хе-хе... Бо ж вся протяжність ВСІХ державних автомобільних доріг... по Всій Україні становить - 170 тис. км... -"Окупанти пошкодили в Україні більш як 23 тисячі кілометрів доріг і понад 40 залізничних мостів" ??? Тобто, приведена владою цифра знищених доріг означає, що в окупованій частині України знищено "під абсолютний нуль" майже в півтора рази більше доріг, , ніж там існувало ??? ( за мости не знаю, тому і не оспорюю)
14.05.2022 17:57 Ответить
14.05.2022 17:57 Ответить
Тобто Вам здається, що 23 тисячі - це У ПІВТОРА РАЗИ БІЛЬШЕ за 170 тисяч?

Повторюю - ДВАДЦЯТЬ ТРИ і СТО СІМДЕСЯТ.

І це Ви самі написали - це не я вигадав.
14.05.2022 18:12 Ответить
14.05.2022 18:12 Ответить
На другу думку, Ви згадали про "окуповану частину", а скільки там тисяч кілометрів доріг було я не знаю, тому може я й не правий.
14.05.2022 18:16 Ответить
14.05.2022 18:16 Ответить
Хочу добавить к выше сказоному/перечисленному эти дорги вмест ракет, танков и ПВО, но виноват не только Зеленский, к пороху и юльке тоже есть многоо вопросов
14.05.2022 15:20 Ответить
14.05.2022 15:20 Ответить
А також питання до Януковича, Ющенка, Кравчука, Кучми)
Так, не все так однозначно, але Зеленський зараз президент, а не перераховані люди!
14.05.2022 16:09 Ответить
14.05.2022 16:09 Ответить
Ось за дороги, бл&дь! , відповідатимете по повній! (Зе-..)
14.05.2022 13:55 Ответить
14.05.2022 13:55 Ответить
Не будуть. З таким рейтингом лише божевільний буде визнавати свої злочини.
14.05.2022 14:14 Ответить
14.05.2022 14:14 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2022 18:02 Ответить
Американці мають до 40 млрд. доларів допомоги прислати не тільки свого наглядача, але й свій електричний стілець!
14.05.2022 18:05 Ответить
14.05.2022 18:05 Ответить
"если сейчас не подписать мировую, то мы не сможем ремонтировать дороги" (С)
14.05.2022 13:55 Ответить
14.05.2022 13:55 Ответить
Золоті слова. Але дороги, то таке, а житло, адмінбудівлі, заводи, школи, лікарні. Там таке крадівництва намічається, що у зелених дихання сперло від захвату і очікування мільярдних траншів.
14.05.2022 14:17 Ответить
14.05.2022 14:17 Ответить
скажу по секрету-там під асфальтом -джавеліни і інша супер зброя..... хватить на всіх.. і на бородату каламойшу
14.05.2022 13:57 Ответить
14.05.2022 13:57 Ответить
Снаряди у нас є, треба тільки з асвальту наліпити, а з мільярду насажених дерев можна наробити от таких красунь
14.05.2022 14:12 Ответить
14.05.2022 14:12 Ответить
14.05.2022 13:58 Ответить
Бітум з парашки через турцію
14.05.2022 13:59 Ответить
14.05.2022 13:59 Ответить
Через Сірію.
14.05.2022 18:19 Ответить
14.05.2022 18:19 Ответить
будет еще где развернуться хенералиссимусу
14.05.2022 14:02 Ответить
14.05.2022 14:02 Ответить
14.05.2022 14:02 Ответить
Зрада і крадивництво в одній упаковці. Рідкісний довбоεб !
14.05.2022 14:05 Ответить
14.05.2022 14:05 Ответить
А шо воно лох за спасибі Україну здавати. Гешефт мусить бути.
14.05.2022 14:19 Ответить
14.05.2022 14:19 Ответить
Зе почне будувати знову з Ковід фонду...Зе вумний чувак...зна що робе...
14.05.2022 14:31 Ответить
14.05.2022 14:31 Ответить
В України дві біди ЗЕ і ПУ ......
14.05.2022 14:43 Ответить
14.05.2022 14:43 Ответить
73% і московія.
14.05.2022 15:31 Ответить
14.05.2022 15:31 Ответить
Вже намалювали тисячі пошкоджених кілометрів доріг (пів - екватора). Але красти на великому крадівництві 2 західні партнери не дадуть. Тому як би не скиглили - зовнішнє адміністрування видатків на відновлення і тотальний аудит!
14.05.2022 14:48 Ответить
14.05.2022 14:48 Ответить
А иначе не будет работать. Понятно, шо нашим профи выдай кэшем-зубы сточат, пока последний цент не скомунизьдят. Только западные компании от западных правительств.
14.05.2022 14:53 Ответить
14.05.2022 14:53 Ответить
Ничего. У нас оочень много деятелей, умеющих строить автодороги. И место где битум закупать они хорошо знают...
14.05.2022 14:50 Ответить
14.05.2022 14:50 Ответить
Більше ніж Зе набудував в ущерб армії..
Отак.
14.05.2022 14:51 Ответить
14.05.2022 14:51 Ответить
На великому будівництві 2.0 мають бути нашими працівниками тільки люди з лопатою. Посади на трактор так вкраде асфальту собі на подвір'я біля хати. Це не кажу про тих хто краде зразу на папері мільярди.
14.05.2022 16:07 Ответить
14.05.2022 16:07 Ответить
Тобто бухгалтерія по сисанню грошей , вкрадених зеленою гидотою запрацювала на повну потужність, тепер вони планують наступну серію розкрадання під приводом знищення їх доріг екстра-класу підступним москалем. А 73 відсоткові вівці мусять то жувати та схвально кивати рогами...
14.05.2022 16:09 Ответить
14.05.2022 16:09 Ответить
А я еще 2 года назад говорил ,что по новым дорогам быстро поедут русские танки , а потом их раз**бут ! Может я Вольф Мессинг ?
14.05.2022 18:59 Ответить
14.05.2022 18:59 Ответить
 
 