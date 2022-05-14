Оккупанты повредили в Украине более 23 тысяч километров дорог и более 40 железнодорожных мостов
Российские оккупанты уже уничтожили в Украине 6,3 тыс. км главных путей, а также повредили 23 573 км автодорог, 289 автомобильных и 41 железнодорожный мост.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Российские войска сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины. Сумма только задокументированного ущерба уже достигла более 90 млрд долларов и с каждым днем войны этот показатель растет", - рассказал он.
По словам министра, сейчас речь идет о потере 6,3 тыс. км главных путей, а также повреждении 23 573 км автодорог, 289 автомобильных и 41 железнодорожного моста.
"В настоящее время работаем над обеспечением цепей доставки грузов, меняем направления торговых потоков через блокаду украинских морских портов и потерю около 23% железнодорожной сети", - добавил Кубраков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Повторюю - ДВАДЦЯТЬ ТРИ і СТО СІМДЕСЯТ.
І це Ви самі написали - це не я вигадав.
Так, не все так однозначно, але Зеленський зараз президент, а не перераховані люди!
Отак.