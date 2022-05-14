Оккупанты повредили в Украине более 23 тысяч километров дорог и более 40 железнодорожных мостов

Российские оккупанты уже уничтожили в Украине 6,3 тыс. км главных путей, а также повредили 23 573 км автодорог, 289 автомобильных и 41 железнодорожный мост.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Российские войска сознательно уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины. Сумма только задокументированного ущерба уже достигла более 90 млрд долларов и с каждым днем ​​войны этот показатель растет", - рассказал он.

По словам министра, сейчас речь идет о потере 6,3 тыс. км главных путей, а также повреждении 23 573 км автодорог, 289 автомобильных и 41 железнодорожного моста.

"В настоящее время работаем над обеспечением цепей доставки грузов, меняем направления торговых потоков через блокаду украинских морских портов и потерю около 23% железнодорожной сети", - добавил Кубраков.

