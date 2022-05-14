У нас нет лишних шести месяцев, чтобы ждать нефтяного эмбарго ЕС, пока Россия продолжает убивать украинцев, - Устенко

Эмбарго Европейского Союза на импорт российской нефти должно вступить в силу немедленно, ведь Украина не может ждать лишних шесть месяцев, пока Россия продолжает убивать наших граждан.

Об этом заявил советник президента Украины Олег Устенко в интервью международной медиаорганизации Project Syndicate, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Он отметил, что Украина приветствует предложение Европейской комиссии по прекращению импорта российской сырой нефти, но считает, что откладывание внедрения этого решения на шесть месяцев неприемлемо. Ведь Россия использует поступления от реализации энергоносителей для финансирования своей военной машины.

"Россия получает один миллиард долларов в день от экспорта нефти. Вы можете представить себе, сколько ракет, оружия и бомб они могут купить за шесть месяцев до полного введения эмбарго. Наша позиция четкая. Мы хотим, чтобы это эмбарго вступило в силу немедленно. У нас нет лишних шести месяцев, чтобы ждать, пока Россия продолжает убивать наших граждан. В этих обстоятельствах мы считаем, что Европа должна действовать немедленно", – подчеркнул советник президента.

По его словам, после введения полного эмбарго на российскую нефть в краткосрочной перспективе цены на нее в мире возрастут, что может нанести ущерб для Европы. Но в среднесрочной перспективе произойдет коррекция цен, ведь страны-производители нефти не только на Ближнем Востоке, но и в Африке увеличат объемы производства, и это должно снизить цены.

"Во-вторых, китайская экономика замедляется, а это значит, что она потребляет меньше нефти. Это также приведет рынки к новому равновесию и снизит цены", - убежден Устенко.

В долгосрочной перспективе выигрывает весь мир, поскольку он будет более безопасным, предсказуемым и стабильным, а значит, и доходы бизнеса возрастут.

Чтобы смягчить краткосрочный негативный эффект от эмбарго, советник президента предлагает, например, ограничить на переходный период цену на российскую нефть.

"Предельная стоимость добычи российской нефти составляет около 10 долларов за баррель. России следует разрешить забирать эти 10 долларов за проданный баррель, а средства сверх этой суммы следует конфисковать с помощью санкций. Эти деньги должны поступить в специальный фонд для восстановления Украины", – сказал он.

Что касается природного газа, то здесь, по мнению Устенко, Европа может продолжать покупать российское топливо, но средства от продаж должны поступать на эскроу-счет, которым управляет специальный совет.

"С одобрения совета часть средств может поступить в Россию для критического импорта, например, фармацевтических препаратов. Это даст России определенный стимул продолжать продавать природный газ Европе, даже в условиях новых санкций. И этот же совет может одобрить большие выплаты России, если она выведет войска из Украины и прекратит войну", – отметил советник главы государства.

По его словам, администрировать этот эскроу-счет должен совет, сформированный союзниками Украины – США и странами Евросоюза или Европейской комиссией. Наше государство тоже должно иметь представительство в правлении.

Кроме того, как отметил Олег Устенко, наряду с усилением ограничений на импорт нефти и природного газа украинская сторона хотела бы введения новых санкций в отношении представителей российских властей.

Некоторые санкции были введены для лиц высшего уровня, но пока не для членов их семей. Всех членов партии президента России Владимира Путина "Единая Россия" нужно отрезать от Европы. Они и члены их семей все еще проводят время в Европе, а не живут в России. Им следует запретить это делать, чтобы у них был больший стимул оказывать давление на Путина с целью прекращения войны", – объяснил советник главы государства.

Также, по его словам, необходимо прекратить любую торговлю с Россией. Страховым компаниям нужно запретить предоставлять покрытие для судов, которые отправляются из российских портов, также необходимо исключить все российские банки из системы интернациональных платежей.