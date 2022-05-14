В Украине работают 89 из 90 гаубиц США: подавляющее большинство - на передовой, - Пентагон

В Украину доставили уже 89 из 90 американских гаубиц, большая часть которых работает на передовой.

Об этом сообщает Министерство обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"Все, кроме одной из 90 гаубиц, есть на территории Украины", – сказал представитель Пентагона.

По его словам, подавляющее большинство из этих 155-миллиметровых гаубиц работает на передовой.

"Я не могу вам точно сказать, где или с какой скоростью они расходуют боеприпасы, но мы знаем от украинцев, что большинство участвуют в бою, и отзывы, которые мы получаем от артиллеристов в Украине, очень положительные в отношении полезности M777", – сказал представитель Пентагона.

Он рассказал, что почти 370 украинских военнослужащих прошли обучение использованию гаубиц M777, около 30 из них прошли курс технического обслуживания, еще 17 проходят двухнедельный тренинг по техобслуживанию.

М777 – 4,2-тонная британская 155-миллиметровая прицепная гаубица от BAE Land Systems. Дальность – от 24 (обычные снаряды) до 40 км. Можно производить два выстрела в минуту в нормальном режиме или семь – в максимальном. На испытаниях из 14 выпущенных снарядов на расстояние в 24 км 13 снарядов попали менее чем в 10 м от цели.