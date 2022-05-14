В Украине работают 89 из 90 гаубиц США: подавляющее большинство - на передовой, - Пентагон
В Украину доставили уже 89 из 90 американских гаубиц, большая часть которых работает на передовой.
Об этом сообщает Министерство обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
"Все, кроме одной из 90 гаубиц, есть на территории Украины", – сказал представитель Пентагона.
По его словам, подавляющее большинство из этих 155-миллиметровых гаубиц работает на передовой.
"Я не могу вам точно сказать, где или с какой скоростью они расходуют боеприпасы, но мы знаем от украинцев, что большинство участвуют в бою, и отзывы, которые мы получаем от артиллеристов в Украине, очень положительные в отношении полезности M777", – сказал представитель Пентагона.
Он рассказал, что почти 370 украинских военнослужащих прошли обучение использованию гаубиц M777, около 30 из них прошли курс технического обслуживания, еще 17 проходят двухнедельный тренинг по техобслуживанию.
М777 – 4,2-тонная британская 155-миллиметровая прицепная гаубица от BAE Land Systems. Дальность – от 24 (обычные снаряды) до 40 км. Можно производить два выстрела в минуту в нормальном режиме или семь – в максимальном. На испытаниях из 14 выпущенных снарядов на расстояние в 24 км 13 снарядов попали менее чем в 10 м от цели.
не все так однозначно
а вот с ручными гранотометами и пзрк там да - винегрет.
Американці комплексно вирішують проблеми!
Зараз використовуються такі основні напрями ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація, якщо хтось ще не знає) ворога. Будьте уважні на Цензорі теж є ворожі агенти і корисні ідіоти, які розганяють ці тези. Не ставайте корисним ідіотом самі.
Отже:
1. В Україні страшна корупція. Давати Україні гроші та зброю не можна, все вкрадуть і продадуть в гарячі точки.
Так, корупція є. Є Коломойський і Татаров, є непризначений керівник САП, є провалена реформа корпоративного управління (під прикриттям війни).
АЛЕ, зброя, яка надходить в Україну, йде за призначенням, щоб бити кцп. Технічна допомога в основному теж доходить до адресатів. Контролювати цільове використання треба, але гальмувати допомогу непотрібно. Корупціонерів треба ловити, і розповідати про них, але при цьому слідкуйте, щоб ви не підігравали ворогу.
2. Україна - другий Афганістан. Бездонна яма для ресурсів, без будь-якої віддачі. Треба просто домовитися з кцп і все буде добре.
3. Україна хотіла напасти на кцп. Всі заклики бомбити бєлгород, воронєж, усть-припуздюйськ, особливо від офіційних осіб, таких як Андрусів, яких цитують ЗМІ, трактуються на користь цієї версії. Мовляв, ось вам і докази. Ідея помсти дуже приваблива. Але, можливо, варто стриматися. Ми воюємо за своє. Поки ми воюємо за своє, світ нам допомагає. А чого там якісь бази горять в бєлгородах - то курити менше треба в заборонених місцях. Ми тут ні до чого.
Сподіваюсь що винних будуть судити по американським законам в американському суді. Так як вони намагались обікрасти американських платників податків.
Як повідомляє СNN, сенатський комітет з розвідки Конгресу США у вівторок надіслав таємний лист в офіс директора Нац.розвідки, Мін.оборони та ЦРУ, вказавши, що ці відомства загалом недооцінили українських військових у війні з росією та переоцінили афганські сили в їхньому протистоянні талібам. За даними власних джерел СNN, автори листа піддали сумніву методологію, на якій ґрунтувалися оцінки розвідорганів та відповідні припущення.
Відзначається, якби не помилки в оцінках, США могли б раніше почати постачання зброї в Україну. Як відомо, напередодні вторгнення рф 24/02.22р. розвідка повідомила, що Київ впаде протягом трьох-чотирьох днів.
Відзначається, що лише Бюро розвідки та досліджень Держдепартаменту дало точнішу оцінку можливостей українських збройних сил. Інші розвідувальні служби будували свої висновки на даних про кількісні переваги російської армії в озброєнні, техніці та живій силі. Проте не врахували так званої «волі до боротьби», яка є однією з найскладніших нематеріальних характеристик для розвідки.
Водночас відзначається, що розвідоргани США дали точні оцінки російського планування, що передувало вторгненню.