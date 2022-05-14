РУС
В Украине работают 89 из 90 гаубиц США: подавляющее большинство - на передовой, - Пентагон

В Украину доставили уже 89 из 90 американских гаубиц, большая часть которых работает на передовой.

Об этом сообщает Министерство обороны США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"Все, кроме одной из 90 гаубиц, есть на территории Украины", – сказал представитель Пентагона.

По его словам, подавляющее большинство из этих 155-миллиметровых гаубиц работает на передовой.

Читайте также: В плане обеспечения Украины оружием произошел "тектонический сдвиг", - Резников

"Я не могу вам точно сказать, где или с какой скоростью они расходуют боеприпасы, но мы знаем от украинцев, что большинство участвуют в бою, и отзывы, которые мы получаем от артиллеристов в Украине, очень положительные в отношении полезности M777", – сказал представитель Пентагона.

Он рассказал, что почти 370 украинских военнослужащих прошли обучение использованию гаубиц M777, около 30 из них прошли курс технического обслуживания, еще 17 проходят двухнедельный тренинг по техобслуживанию.

М777 – 4,2-тонная британская 155-миллиметровая прицепная гаубица от BAE Land Systems. Дальность – от 24 (обычные снаряды) до 40 км. Можно производить два выстрела в минуту в нормальном режиме или семь – в максимальном. На испытаниях из 14 выпущенных снарядов на расстояние в 24 км 13 снарядов попали менее чем в 10 м от цели.

Топ комментарии
+36
Дякуємо США.
14.05.2022 14:25 Ответить
+31
Радует что инфа от пентагона. Бо наши сказочник-такие сказочники
14.05.2022 14:24 Ответить
+23
Джо Байден назначил троих крутых аудиторов в Украине,которые прилетели в Киев и будут контролировать распределение финансовой гуманитарной и военных грузов прибывающих из USA...есть подозрение что воровство растет очень и очень...каже .блогер Юрий Швец....
14.05.2022 14:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Радует что инфа от пентагона. Бо наши сказочник-такие сказочники
14.05.2022 14:24 Ответить
І правильно роблять наші, що таким сдиванним стратегам як ти розповідають через тиждень чи два від подій.
14.05.2022 14:48 Ответить
"..отзывы, которые мы получаем от артиллеристов в Украине, очень положительные ", а теперь надо спросить об этом и противоположную сторону, как они оценивают убойные качества амеровских М777, можно по десятибалльной системе.. )
14.05.2022 15:05 Ответить
А как трупы будут говорить?)
14.05.2022 15:29 Ответить
По количеству, по количеству.. )
14.05.2022 16:53 Ответить
С тем светом ещё связь не налажена
14.05.2022 22:37 Ответить
"... але ми знаємо від українців, що більшість беруть участь у бою"
не все так однозначно
14.05.2022 15:31 Ответить
Работайте, братья!
14.05.2022 14:24 Ответить
Дякуємо США.
14.05.2022 14:25 Ответить
А ще одна де? Загубили? Мабуть приїде разом з 4 канадськими, бо австралійці свої 6 теж уже завезли.
14.05.2022 14:26 Ответить
Обладнання перед відправкою ретельно перевіряють. Одна перевірку не пройшла. Підрихтують і пришлють з наступними партіями допомоги.
14.05.2022 14:30 Ответить
Порошенко вкрав
14.05.2022 22:38 Ответить
я так розумію, одну залишили для тренування?
14.05.2022 14:27 Ответить
Надо ещё 900 ...
14.05.2022 14:36 Ответить
Чтобы были следующие 90 (900), надо показать эффективность использования уже прибывших, а также окончательно оформить финансирование ленд-лиза и активно работать над превращением замороженных финсредств Рашки в арестованные, а потом и конфискованные на нужды перевооружения ( а не очередного Вэлыкого дербана на асфальтировании) Украины
14.05.2022 14:44 Ответить
Зачем? Основной вопрос сейчас это боеприпасы. Вспомните еще и про самоходные гаубицы Швеции, Франции, Германии, Нидерландов. Они все 155 мм. Сложности с обеспечением должного количества боеприпасов для всех заявленных гаубиц будут очень большие.
14.05.2022 15:00 Ответить
Ріаллі? Звідки такі думки? Яке джерело? Всі гаубиці 155 мм, уніфікований НАТОвський стандарт, мають де-факто нескінченний запас *********** в країнах НАТО і можливості виготовляти їх швидше, ніж ми зможемо вистріляти.
14.05.2022 15:05 Ответить
снаряды 155 все унификованы, отличаются лишь немного по заряду.
а вот с ручными гранотометами и пзрк там да - винегрет.
14.05.2022 15:34 Ответить
США поставили гаубиці з *********** що відповідає технічному РЕСУРСУ гаубиць!
Американці комплексно вирішують проблеми!
14.05.2022 15:35 Ответить
А одну в Киеве оставили для музея
14.05.2022 14:38 Ответить
Вона не прибула.Тобто поки що не на території України.
14.05.2022 14:56 Ответить
89 поставляемых попали под контроль поставки американцам. а вот первая из поступивших гаубиц попала в руки братвы из оп-ы. и они ей цены не сложат, кому же продать повыгоднее. дерьмак лоббирует парашников, как покупателей.
14.05.2022 14:39 Ответить
Теза кцпських ІПСО #1 в коментарі твоєму.

Зараз використовуються такі основні напрями ІПСО (інформаційно-психологічна спецоперація, якщо хтось ще не знає) ворога. Будьте уважні на Цензорі теж є ворожі агенти і корисні ідіоти, які розганяють ці тези. Не ставайте корисним ідіотом самі.

Отже:

1. В Україні страшна корупція. Давати Україні гроші та зброю не можна, все вкрадуть і продадуть в гарячі точки.
Так, корупція є. Є Коломойський і Татаров, є непризначений керівник САП, є провалена реформа корпоративного управління (під прикриттям війни).

АЛЕ, зброя, яка надходить в Україну, йде за призначенням, щоб бити кцп. Технічна допомога в основному теж доходить до адресатів. Контролювати цільове використання треба, але гальмувати допомогу непотрібно. Корупціонерів треба ловити, і розповідати про них, але при цьому слідкуйте, щоб ви не підігравали ворогу.

2. Україна - другий Афганістан. Бездонна яма для ресурсів, без будь-якої віддачі. Треба просто домовитися з кцп і все буде добре.

3. Україна хотіла напасти на кцп. Всі заклики бомбити бєлгород, воронєж, усть-припуздюйськ, особливо від офіційних осіб, таких як Андрусів, яких цитують ЗМІ, трактуються на користь цієї версії. Мовляв, ось вам і докази. Ідея помсти дуже приваблива. Але, можливо, варто стриматися. Ми воюємо за своє. Поки ми воюємо за своє, світ нам допомагає. А чого там якісь бази горять в бєлгородах - то курити менше треба в заборонених місцях. Ми тут ні до чого.
14.05.2022 14:42 Ответить
Жечь базы и аэродромы, с которых наносятся по нам удары, на территории врага это одно. Это самооборона. Главное, что мы на их поганые территории не претендуем, это очень важно с точки зрения международного права
14.05.2022 22:47 Ответить
Кто спер одну гаубицу? Чисто 10% кто то себе откат взял
14.05.2022 14:51 Ответить
1,1%.
14.05.2022 14:58 Ответить
Поставит у входа своего лесного домика. Чтобы медведей отпугивать.
14.05.2022 15:00 Ответить
Ну почаму сразу откат? Ищут люди, где Беня прячется, найдут, отработают и сразу на фронт.
14.05.2022 15:01 Ответить
Джо Байден назначил троих крутых аудиторов в Украине,которые прилетели в Киев и будут контролировать распределение финансовой гуманитарной и военных грузов прибывающих из USA...есть подозрение что воровство растет очень и очень...каже .блогер Юрий Швец....
14.05.2022 14:53 Ответить
Настолько я понял, три по видам, и еще один главный над ними. И что важно, по словам Швеца, их представительства будут по всей стране.
14.05.2022 15:04 Ответить
Якщо правда то це дуже важливий крок.

Сподіваюсь що винних будуть судити по американським законам в американському суді. Так як вони намагались обікрасти американських платників податків.
14.05.2022 15:32 Ответить
В уламках російського гелікоптера, що впав, знайшли пральну машину:
14.05.2022 15:09 Ответить
А може це таке "імпортозаміщення"? І автоматичне управління пралки керує лопатями геліка? 😉
14.05.2022 15:26 Ответить
Писали що русні мікросхем не вистачає, тому почали використовувати з пральних машин та холодльників. Мабудь просто не знають як зняти мікросхему тому запхали разом з машинкою. Коротше то не пральна машина, а супєркомпьютєр іскуствєнного інтєлєкта. )))
14.05.2022 15:45 Ответить
Лётчики были очень чистоплотными. Когда Игла пролетала мимо, стирали нижнее белье прямо на борту
14.05.2022 22:58 Ответить
ну где же та самая одна последняя пушечка, ее так не хватает
14.05.2022 15:20 Ответить
90-ая гаубица возможно стоит в ОП для защиты яневтіків.
14.05.2022 15:33 Ответить
Ще напишіть де вони дислокуються... От навіщо вказувати кількість?
14.05.2022 15:58 Ответить
Хто спер, хто спер, певно, що Беня, той як не вкраде-жити не зможе.
14.05.2022 16:41 Ответить
thx USA!
14.05.2022 18:05 Ответить
https://newsua.one/news-military/66142.html Розвідка США проводить аналіз помилок в прогнозах щодо України та Афганістану
Як повідомляє СNN, сенатський комітет з розвідки Конгресу США у вівторок надіслав таємний лист в офіс директора Нац.розвідки, Мін.оборони та ЦРУ, вказавши, що ці відомства загалом недооцінили українських військових у війні з росією та переоцінили афганські сили в їхньому протистоянні талібам. За даними власних джерел СNN, автори листа піддали сумніву методологію, на якій ґрунтувалися оцінки розвідорганів та відповідні припущення.
Відзначається, якби не помилки в оцінках, США могли б раніше почати постачання зброї в Україну. Як відомо, напередодні вторгнення рф 24/02.22р. розвідка повідомила, що Київ впаде протягом трьох-чотирьох днів.
Відзначається, що лише Бюро розвідки та досліджень Держдепартаменту дало точнішу оцінку можливостей українських збройних сил. Інші розвідувальні служби будували свої висновки на даних про кількісні переваги російської армії в озброєнні, техніці та живій силі. Проте не врахували так званої «волі до боротьби», яка є однією з найскладніших нематеріальних характеристик для розвідки.
Водночас відзначається, що розвідоргани США дали точні оцінки російського планування, що передувало вторгненню.
15.05.2022 10:45 Ответить
 
 