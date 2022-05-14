Попытки РФ взять в окружение украинских защитников на Луганщине провалились из-за разгрома на Северском Донце, - CNN
Спутниковые снимки и свидетельства очевидцев придают более полную картину "многочисленных и катастрофических усилий российских войск пересечь реку Северский Донец на востоке Украины в течение последней недели".
Об этом говорится в материале CNN, передает Цензор.НЕТ.
Видео и фото дронов и спутников показывают, что россияне, вероятно, потеряли до 70 единиц разнообразной техники при попытке пересечь реку в начале этой недели. Их цель заключалась в том, чтобы попытаться взять в окружение украинскую оборону на Луганщине, но наступление провалилось.
"Неспособность россиян продвинуться с севера через реку, вероятно, замедлила их наступление на Луганск, которое зависит от войск, направляемых с востока и юга через линии фронта, которые мало двигались за месяц", - говорится в материале.
Напомним, армия РФ несколько дней пыталась переправиться через Северский Донец, но тщетно.
назва не від слова СЕВЕР
Українським військовим вдалось знищити на цій переправі новітню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%9F-1 БМП-1АМ «Басурманин» (у кількості 2 одиниць), інженерну машину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%9C%D0%A0-2 ІМР-2 , вантажну амфібію https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%A2%D0%A1_(%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D1%84%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 ПТС , три плавмости https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%9F-2005&action=edit&redlink=1 ПП-2005 , знешкоджено буксирно-моторний катер https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9C%D0%9A-460&action=edit&redlink=1 БМК-460 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C#cite_note-31 [30] .
Назва кацапської БМП "Басурманин" дуже точно відображає суть нової навали на Україну та суть московського сатанату вцілому.
назва не від слова СЕВЕР.
А на СД забули про цю армійську "смекалку" і пішли вбрід по мулу. Приказ є приказ, хоч топися хоч випливай, попереду "Пабєда"