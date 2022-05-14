Попытки РФ взять в окружение украинских защитников на Луганщине провалились из-за разгрома на Северском Донце, - CNN

Спутниковые снимки и свидетельства очевидцев придают более полную картину "многочисленных и катастрофических усилий российских войск пересечь реку Северский Донец на востоке Украины в течение последней недели".

Об этом говорится в материале CNN, передает Цензор.НЕТ.

Видео и фото дронов и спутников показывают, что россияне, вероятно, потеряли до 70 единиц разнообразной техники при попытке пересечь реку в начале этой недели. Их цель заключалась в том, чтобы попытаться взять в окружение украинскую оборону на Луганщине, но наступление провалилось.

"Неспособность россиян продвинуться с севера через реку, вероятно, замедлила их наступление на Луганск, которое зависит от войск, направляемых с востока и юга через линии фронта, которые мало двигались за месяц", - говорится в материале.

Напомним, армия РФ несколько дней пыталась переправиться через Северский Донец, но тщетно.