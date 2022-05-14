РУС
Попытки РФ взять в окружение украинских защитников на Луганщине провалились из-за разгрома на Северском Донце, - CNN

Спутниковые снимки и свидетельства очевидцев придают более полную картину "многочисленных и катастрофических усилий российских войск пересечь реку Северский Донец на востоке Украины в течение последней недели".

Об этом говорится в материале CNN, передает Цензор.НЕТ.

Видео и фото дронов и спутников показывают, что россияне, вероятно, потеряли до 70 единиц разнообразной техники при попытке пересечь реку в начале этой недели. Их цель заключалась в том, чтобы попытаться взять в окружение украинскую оборону на Луганщине, но наступление провалилось.

"Неспособность россиян продвинуться с севера через реку, вероятно, замедлила их наступление на Луганск, которое зависит от войск, направляемых с востока и юга через линии фронта, которые мало двигались за месяц", - говорится в материале.

Смотрите также: Уничтоженная техника российских оккупантов вблизи Белогоровки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, армия РФ несколько дней пыталась переправиться через Северский Донец, но тщетно.

Автор: 

армия РФ (20657) CNN (118) Северский Донец (41) Луганская область (6552)
+38
сутність влади зеленого лайна
14.05.2022 14:33 Ответить
+24
Дивлюсь на фото ,де розбита кацапня і отримую задоволення .СЛАВА ЗСУ!!
14.05.2022 14:27 Ответить
+19

14.05.2022 14:38 Ответить
Дивлюсь на фото ,де розбита кацапня і отримую задоволення .СЛАВА ЗСУ!!
14.05.2022 14:27 Ответить
Ну вода в этой речке совсем не морская по прозрачности
14.05.2022 14:48 Ответить
Кацап з мозком у тебе проблеми.)))
14.05.2022 14:54 Ответить
14.05.2022 16:48 Ответить
Спецы блин. Какой нахрен Луганск? Учите географию.
14.05.2022 14:27 Ответить
Да пускай донецкая народная республика в союзе с расией наступают на Луганск, нам то что?
14.05.2022 22:12 Ответить
сутність влади зеленого лайна
14.05.2022 14:33 Ответить
Завдання виконано . За тиждень раніше дедлайна.Шаг за шагом меняем реальность - написала она… https://www.unn.com.ua/uk/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi
14.05.2022 14:38 Ответить
В мене сумнівів не було , що все зелене лайно , являється холуями кремля !
14.05.2022 14:48 Ответить
Це тільки перший десант. Думаю, там всі посади були давно розподілені. А тут ВСУ та ТРО всі плани зламали.
14.05.2022 15:28 Ответить
Лохонулись они там по полной. Рыбы в Северском Донце, в этом году будут жирные. Но не расслабляемся
14.05.2022 14:36 Ответить
Раки до пива!!!
14.05.2022 15:13 Ответить
Сіверський Донець - найбільша річка східної України і найбільша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 притока https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD Дону .

назва не від слова СЕВЕР
14.05.2022 15:46 Ответить
Кацапам ***** и это панове ,факт медицинский .
14.05.2022 14:38 Ответить

14.05.2022 14:38 Ответить
14.05.2022 14:49 Ответить
На тій же переправі дещо раніше

Українським військовим вдалось знищити на цій переправі новітню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%9F-1 БМП-1АМ «Басурманин» (у кількості 2 одиниць), інженерну машину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%9C%D0%A0-2 ІМР-2 , вантажну амфібію https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%A2%D0%A1_(%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BC%D1%84%D1%96%D0%B1%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1 ПТС , три плавмости https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%9F-2005&action=edit&redlink=1 ПП-2005 , знешкоджено буксирно-моторний катер https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9C%D0%9A-460&action=edit&redlink=1 БМК-460 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C#cite_note-31 [30] .

Назва кацапської БМП "Басурманин" дуже точно відображає суть нової навали на Україну та суть московського сатанату вцілому.
14.05.2022 19:15 Ответить
Таке враження що це фото 2-ї світової, москалі там не переправлятись хотіли, а самогубством займалися.
14.05.2022 15:11 Ответить
Ну ладно, приказ людям дали. А люди военные, надоть выполнять. А приказ замечательный по своей сути, без поддержки обосравшейся авиации, наступать на плацдарм, пристрелянный 155 мм

14.05.2022 22:25 Ответить
От японских пилотов-самоубийц "Камикадзе" в ВМВ хоть какой-то был результат в военном смысле
14.05.2022 22:30 Ответить
"Кому война, а кому мать родна"(рыбы Северского Донца).
14.05.2022 15:17 Ответить
Сіверський Донець - найбільша річка східної України і найбільша https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 притока https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD Дону .

назва не від слова СЕВЕР.
14.05.2022 15:47 Ответить
кацап кончай палится
14.05.2022 17:53 Ответить
Одна цікава історія. В кінці 60 років проводились крупні маневри в КВО, грандіозний наступ супроводжувався форсуванням Дніпра. НачінжСА ( при Устинові став його замом) задумав збудувати наплавний міст для ЖД транспорту, що одним махом перескочити Дніпро. Наробили спецпонтонів і в присутності всіх гостей запустили тепловоз і один вагон. Керовали офіцери, посередині Дніпра цей поїзд розкачався, екіпаж вискочив на дах, Начінжа, який коментував, гость спитав, а що вони на даху роблять. Той відповіва там обладнана зенітна точка і вони будуть стріляти по літаках. Маршал Гречко тільки криво посміхнувся. Однак виручила начінжа колона танків, яка форсувала Дніпро під водою. Всі ахнули, коли побачили, як один за одним танки почали вискакувати з під води на берег. А все пояснювалось просто. Під водою раніше встановили дорожні мостові панелі з відбійниками і танкістам не потрібно було керовать.
А на СД забули про цю армійську "смекалку" і пішли вбрід по мулу. Приказ є приказ, хоч топися хоч випливай, попереду "Пабєда"
15.05.2022 03:11 Ответить
 
 