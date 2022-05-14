Германия поддержит Украину на пути в ЕС, но по четким критериям, - Шольц

Германия будет поддерживать Украину на ее пути в Евросоюз, но для обретения членства Киев должен выполнить все необходимые для этого критерии, которые не отменяет война.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью t-online, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Разумеется, мы будем сопровождать Украину на ее европейском пути. Европейский совет в Версале только что подтвердил это", – отметил Шольц.

Но, продолжил он, "речь идет о том, чтобы критерии вступления не размывались… поэтому должно быть еще понятнее, что страна может стать членом ЕС, если она долгое время является либеральной демократией и может гарантировать верховенство права и социальную рыночную экономику". Это, подчеркнул политик, четкие критерии вступления в Европейский Союз.

При этом Шольц напомнил, что ЕС пообещал странам западных Балкан, что они вскоре могут стать его членами, многие из них упорно работали для достижения этой цели годами, но пока остаются разочарованы, что до сих пор не приобрели членство.

Шольц не ответил конкретно на вопрос, когда он может посетить Украину, отметив, что "политически ответственный человек должен ехать в Киев прежде всего, если есть конкретные вещи, которые обязательно нужно обсуждать на месте". При этом он заверил, что в любом случае поддержка Германией Украины остается сильной, что немецкие политики регулярно контактируют с украинскими коллегами и никаких политических и дипломатических недопониманий между странами пока нет.

Канцлер также не стал комментировать слова украинского посла Андрея Мельника, который назвал главу правительства ФРГ "оскорбленной ливерной колбасой" из-за его нежелания ехать в Киев. Важно сейчас, по словам Шольца, не цепляться к словам, а сосредоточиться на самом главном – помочь Украине защититься. "И вместе с нашими союзниками мы хотим заставить россию остановить оружие и вывести войска из Украины", – сказал Шольц.