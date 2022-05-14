Германия поддержит Украину на пути в ЕС, но по четким критериям, - Шольц
Германия будет поддерживать Украину на ее пути в Евросоюз, но для обретения членства Киев должен выполнить все необходимые для этого критерии, которые не отменяет война.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью t-online, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Разумеется, мы будем сопровождать Украину на ее европейском пути. Европейский совет в Версале только что подтвердил это", – отметил Шольц.
Но, продолжил он, "речь идет о том, чтобы критерии вступления не размывались… поэтому должно быть еще понятнее, что страна может стать членом ЕС, если она долгое время является либеральной демократией и может гарантировать верховенство права и социальную рыночную экономику". Это, подчеркнул политик, четкие критерии вступления в Европейский Союз.
При этом Шольц напомнил, что ЕС пообещал странам западных Балкан, что они вскоре могут стать его членами, многие из них упорно работали для достижения этой цели годами, но пока остаются разочарованы, что до сих пор не приобрели членство.
Шольц не ответил конкретно на вопрос, когда он может посетить Украину, отметив, что "политически ответственный человек должен ехать в Киев прежде всего, если есть конкретные вещи, которые обязательно нужно обсуждать на месте". При этом он заверил, что в любом случае поддержка Германией Украины остается сильной, что немецкие политики регулярно контактируют с украинскими коллегами и никаких политических и дипломатических недопониманий между странами пока нет.
Канцлер также не стал комментировать слова украинского посла Андрея Мельника, который назвал главу правительства ФРГ "оскорбленной ливерной колбасой" из-за его нежелания ехать в Киев. Важно сейчас, по словам Шольца, не цепляться к словам, а сосредоточиться на самом главном – помочь Украине защититься. "И вместе с нашими союзниками мы хотим заставить россию остановить оружие и вывести войска из Украины", – сказал Шольц.
Кроме политического символизма, ЕС это чёткие принципы свободы перемещения людей, услуг и капитала, а также отсутсвие внутренних пошлин (широкий доступ к рынку), инвестиции, доплаты фермерам и прочие приятные вещи. Членство в ЕС нужно заработать. При всей симпатии и уважении к Майдану, ВСУ (и другим формированиям), волонтёрским организациям и т.д., Вы (украинцы) все отлично знаете, что коррупция до сих существует, и власть не борется с ней достаточно серьёзно. Все слышали о коррупции на таможне и перепродаже имущества купленного на деньги собранные волонтёрами, а такие действия должны наказываться быстро, строго и даже показательно. Есть это? Пока не заметил.
Да, в Румынии и особенно Болгарии тоже есть коррупция, но это относителььно небольшие страны, и вероятно условному Бундестагу было проще закрыть на это глаза. Украина же страна большая, могут придираться долго (надеюсь что не будут делая скидку на войну). Но вполне может быть, что даже за 5 лет после возвращения территорий Украине не удастся выполнить всех условий вступления. Можно в этом плане посмотреть на Турцию, на территории которой нет войны, но есть проблемы с демократией. Турция топталась на пороге ЕС, но к ней долго придирались, и она на это в итоге плюнула.
Все правильно Шольц каже цього разу. Україна повинна відповідати певним критеріям без усіляких винятків. Насамперед, подолання корупції.
Достатньо згадати, що відбувалося напередодні війни - карманні суди, саботування конкурсів в анти-корупційні інстітуції, відкати, запрлатня в ковертах в ВР, викрадення Чауса, зам'яте вбивство Полякова, справа Вергнерівців, зашквари Слуг і т.д.
Одне діло - це лобіювання власних інтересів, не задаючи шкоди державі, а друге - це грабунок країни і її народу. Перетворити прибуткові Енергоатом, та Нафтогаз в компанії з мільярдними збитками - це треба неабиякий хист і апетит.
Нехтування Конституцією, при спробах відібрати засаду голови ОГА у мера Київа, поркшення регламенту ВР, при звільненні Розумкова, кришування пройдисвітів з Зе-Слуг, карманні суди, приймаючі рішення на шкоду державі і т.д.
Тільки в 2021 році Коломойському скасували 8млрд. грн штрафів та податків. А перед цим він на 4млрд.грн нагрів Енергоатом на пільгових тарифах. А в наприкінці 2021 року відсудив у держави не менше половини всіх запасів газу.
А переслідування проукраїнської опозиції, та закриття проукраїньких каналів?
А перевторення України із держави-імпортера електроенегрії, в державу-імпортера. Причому імпорт відбувався з тих країн, які наразі не є дружніми(м'яко кажучи).
імпортера-експортера електроенегрії"
Тому у цьому випадку Шольц абсолютно правий - лише чітка програма конкретних дій і жорсткий алгоритм примусу до її виконання, бо стара і нова позеленіла мафія опиратимуться несамовито.
В нас мафія сіла в 90-х на старі радянські ресурси (нічого нового практично не створюючи), на сьогодні видоїла їх вщент і безумовно розраховує (особливо нова генерація потенційних володарів країни) міцно та монопольно присмоктатися до "плану маршала", аби за наслідками стати новими ахметовими - споживачами того, що урвали.
Лише жорсткий диктат Заходу з пряниками, але і з батогами, може витягти нас з прірви.
Німеччина підтримає Україну _______________, але__________________ - готове кліше потрібне вписати
Шольц - Штайнмайер - Меркель
Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина.), Schröder - Schröder-изація Європи в стадії "перестойки", яка розпочалася 24 лютого 2022 р
