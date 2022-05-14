РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4902 посетителя онлайн
Новости
9 231 143

Германия поддержит Украину на пути в ЕС, но по четким критериям, - Шольц

шольц

Германия будет поддерживать Украину на ее пути в Евросоюз, но для обретения членства Киев должен выполнить все необходимые для этого критерии, которые не отменяет война.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью t-online, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Разумеется, мы будем сопровождать Украину на ее европейском пути. Европейский совет в Версале только что подтвердил это", – отметил Шольц.

Но, продолжил он, "речь идет о том, чтобы критерии вступления не размывались… поэтому должно быть еще понятнее, что страна может стать членом ЕС, если она долгое время является либеральной демократией и может гарантировать верховенство права и социальную рыночную экономику". Это, подчеркнул политик, четкие критерии вступления в Европейский Союз.

Также читайте: Нужно перекрыть "энергетический кислород" для России, - Кулеба

При этом Шольц напомнил, что ЕС пообещал странам западных Балкан, что они вскоре могут стать его членами, многие из них упорно работали для достижения этой цели годами, но пока остаются разочарованы, что до сих пор не приобрели членство.

Шольц не ответил конкретно на вопрос, когда он может посетить Украину, отметив, что "политически ответственный человек должен ехать в Киев прежде всего, если есть конкретные вещи, которые обязательно нужно обсуждать на месте". При этом он заверил, что в любом случае поддержка Германией Украины остается сильной, что немецкие политики регулярно контактируют с украинскими коллегами и никаких политических и дипломатических недопониманий между странами пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц не увидел изменений в позиции Путина после двух с половиной месяцев полномасштабной войны: "Россия загнала себя в драматическую ситуацию"

Канцлер также не стал комментировать слова украинского посла Андрея Мельника, который назвал главу правительства ФРГ "оскорбленной ливерной колбасой" из-за его нежелания ехать в Киев. Важно сейчас, по словам Шольца, не цепляться к словам, а сосредоточиться на самом главном – помочь Украине защититься. "И вместе с нашими союзниками мы хотим заставить россию остановить оружие и вывести войска из Украины", – сказал Шольц.

Автор: 

Германия (7284) членство в ЕС (1151) Евросоюз (17614) Шольц Олаф (912)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Да ребятки, запрыгнуть экспрессом в ЕС и НАТО , оправдываясь войной, не получится. Всё-таки придётся придерживаться критериев, особенно по борьбе с нашей топ-коррупцией и схематозом. Вот здесь Шольц возможно и прав, как бы нам не казалось обратное
показать весь комментарий
14.05.2022 14:49 Ответить
+33
А почему кидок? Вы хотите,что бы коррупция процветала, судьи все были ручными у власти, я уже молчу о демократии, закрывают каналы которые не нравяться ОП и в тоже время мы были членами евросоюза? Это как взять в семью уголовника.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:04 Ответить
+14
Беню не віддамо! Канали тільки кошерні! Інвестняню кожному. Тільки так. Тільки такі умови
показать весь комментарий
14.05.2022 14:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Евросоюз не нянька Украины.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:04 Ответить
ты скотина кацапская у нас война через таких мудаков как ты - которые "устали от войны" и выбрали зе-каломойшу голобородька
показать весь комментарий
14.05.2022 18:43 Ответить
"Евросоюз придёт - порядок наведёт"? Это так не работает.
Кроме политического символизма, ЕС это чёткие принципы свободы перемещения людей, услуг и капитала, а также отсутсвие внутренних пошлин (широкий доступ к рынку), инвестиции, доплаты фермерам и прочие приятные вещи. Членство в ЕС нужно заработать. При всей симпатии и уважении к Майдану, ВСУ (и другим формированиям), волонтёрским организациям и т.д., Вы (украинцы) все отлично знаете, что коррупция до сих существует, и власть не борется с ней достаточно серьёзно. Все слышали о коррупции на таможне и перепродаже имущества купленного на деньги собранные волонтёрами, а такие действия должны наказываться быстро, строго и даже показательно. Есть это? Пока не заметил.
Да, в Румынии и особенно Болгарии тоже есть коррупция, но это относителььно небольшие страны, и вероятно условному Бундестагу было проще закрыть на это глаза. Украина же страна большая, могут придираться долго (надеюсь что не будут делая скидку на войну). Но вполне может быть, что даже за 5 лет после возвращения территорий Украине не удастся выполнить всех условий вступления. Можно в этом плане посмотреть на Турцию, на территории которой нет войны, но есть проблемы с демократией. Турция топталась на пороге ЕС, но к ней долго придирались, и она на это в итоге плюнула.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:55 Ответить
Да украинцы против коррупции. И Майданы были против них. Проблема в том, что наша власть делает всё чтобы уменьшить влияние протеста. Она не подавляет его, а просто саботирует. Так что пусть их теперь пинает Евросоюз. Хотя мы тоже будем пинать по возможности.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:05 Ответить
Короче, демократические силы вместе с Шольцем. И никто не будет рассматривать такие вещи как предательство Европы. Не беспокойтесь по этому поводу.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:06 Ответить
Про ливерную колбасу, то это немецкая идиома, которая значит человека, который излишне резко реагирует или что-то такое.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:32 Ответить
Абсолютно верно, причем Шольца так назвало НЕМЕЦКОЕ издание, еще до высказывания Мельника. Он по сути повторил тезис этой газеты, тут конечно ему нужно быть выдержанней и мудрее. Но когда тебя официальные лица Германии зовут на концерт кацапских музыкантов в разгар этой подлой войны, его (Мельника) можно понять.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:54 Ответить
Шольц очень неуклюжий в своем поведении. Видно что он не политик, а бюрократ. Хотя в нашем случае я бы сказал что это неплохо.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:15 Ответить
от тільки що дозволено Юпітеру,не дозволено бику.в тому то справа що НІМЕЦЬКЕ видання його так назвало,а Мельник мав стулити ****** і говорити ввічливо але НАПОЛЕГЛИВО,а не займатись під'*******
показать весь комментарий
14.05.2022 22:42 Ответить
З Банкової доносяться хрипи: "Яких ще вам рехворм потрібно?".
Все правильно Шольц каже цього разу. Україна повинна відповідати певним критеріям без усіляких винятків. Насамперед, подолання корупції.
Достатньо згадати, що відбувалося напередодні війни - карманні суди, саботування конкурсів в анти-корупційні інстітуції, відкати, запрлатня в ковертах в ВР, викрадення Чауса, зам'яте вбивство Полякова, справа Вергнерівців, зашквари Слуг і т.д.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:32 Ответить
Вряд ли кто-то вменяемо сможет сказать, зачем нужно вступление в ЕС.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:40 Ответить
Ще і як скажу - заради знищення олігархічної мафіозної системи. Яка 30 років поспіль занурює нас в економічну прірву. Просто подивіться на https://www.google.com.ua/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&hl=uk&dl=uk#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_pcap_kd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=world:Earth&idim=country:UKR:ESTOL:MAR&ifdim=world&tstart=575154000000&tend=1521842400000&hl=uk&dl=uk&ind=false тренди . І їх ніколи вже не виправити, якщо до цього хтось ззовні не примусить нашу мафію впасти.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:54 Ответить
как ни парадоксально это звучало бы, но я тоже уверен что без западной интервенции нам не вылезти из болота...
показать весь комментарий
14.05.2022 18:42 Ответить
Если тут в комментах присутствуют дегенераты пишушие - нэ выддамо ебэню, наша корупция нас бэрэжэ! На какое будущее с таким наридом можно надеяться?
показать весь комментарий
14.05.2022 18:44 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2022 17:27 Ответить
это все фигня - главное уровень зарплаты(рост) а он у нас был не плохой только при порохе и даже чуть дольше до войны ..
показать весь комментарий
14.05.2022 18:49 Ответить
Во первых, что бы нас не подмял *****.
показать весь комментарий
14.05.2022 18:11 Ответить
вам кацапам не нужно никуда вступать вы уже вступили в путинское говно и будет еще долго вонять
показать весь комментарий
14.05.2022 18:46 Ответить
победить коррупцию не возможно в принципе как и преступность, если они Ждут прям ПОБЕДЫ над коррупцией и её полного искоренения то это Утопия. Коррупция есть везде в той или иной степени и шашни Европы с рашкой тому явный пример. Украина боротся с коррупцие в ОДИНОЧКУ не сможет а искоренить коррупцию НЕ ВОЗМОЖНО НИ ГДЕ.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:41 Ответить
Вона є, але не на такому рівні, як в Україні.
Одне діло - це лобіювання власних інтересів, не задаючи шкоди державі, а друге - це грабунок країни і її народу. Перетворити прибуткові Енергоатом, та Нафтогаз в компанії з мільярдними збитками - це треба неабиякий хист і апетит.
Нехтування Конституцією, при спробах відібрати засаду голови ОГА у мера Київа, поркшення регламенту ВР, при звільненні Розумкова, кришування пройдисвітів з Зе-Слуг, карманні суди, приймаючі рішення на шкоду державі і т.д.
Тільки в 2021 році Коломойському скасували 8млрд. грн штрафів та податків. А перед цим він на 4млрд.грн нагрів Енергоатом на пільгових тарифах. А в наприкінці 2021 року відсудив у держави не менше половини всіх запасів газу.
А переслідування проукраїнської опозиції, та закриття проукраїньких каналів?
А перевторення України із держави-імпортера електроенегрії, в державу-імпортера. Причому імпорт відбувався з тих країн, які наразі не є дружніми(м'яко кажучи).
показать весь комментарий
14.05.2022 15:59 Ответить
"А перевторення України із держави-імпортера-експортера електроенегрії"
показать весь комментарий
14.05.2022 16:43 Ответить
Одна справа прихована і ризикована дрібна (за нашими мірками) корупція в демократичному світі з потужною розвиненою економікою, а інша - мафіозна система олігархів, в якої все побудоване на корупційних схемах із неминучими наслідками деградації економіки від того. І це неспростовна істина. А оскільки критерієм її, як відомо, є практика, дивимось на результати у порівнянні цивілізованих сусідів з нами

показать весь комментарий
14.05.2022 17:16 Ответить
Це навіть треба робити, перевиховувати багатьох українців треба інакше совка не позбудемось. Дуже гарна пропозиція
показать весь комментарий
14.05.2022 15:42 Ответить
Наші топ-корупція, схематоз і фактично повна 30-річна ізоляція економіки від закордонних інвестицій є похідними однієї єдиної речі - залізобетонної підкацапської олігархічної мафіозної системи. Без тотального зовнішнього примусу до її практичної ліквідації, без реального приєднання України до світового ринку нам не стати успішною країною вільного світу - так і будемо конкурувати на одному рівні з Марокко, від якої у 1989 році мали ВВП на душу у 2,5 рази вищій.

Тому у цьому випадку Шольц абсолютно правий - лише чітка програма конкретних дій і жорсткий алгоритм примусу до її виконання, бо стара і нова позеленіла мафія опиратимуться несамовито.
показать весь комментарий
14.05.2022 15:45 Ответить
Так, але таж козломордія, в яку ми так інтегровані, сама в свою чергу інтегрована в світову єкономіку і в ній повно інвестиційних підприємств набудовано. В той час у нас практично нічого. Тобто світовому хамлу гроші і технології завжди давали, а нам тільки обіцянки. Як ЦЕ розуміти?
показать весь комментарий
14.05.2022 15:56 Ответить
В России финансировали деньги в начале девяностых. Тогда у нас был коммунист Кравчук и красный директор Кучма, а в России демократ Ельцин. Основные финансирования, которые имеет Россия пришли с начала девяностых.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:09 Ответить
Нікуди вона не інтегрована. Інакше з її природними ресурсами не мала обсяг ВВП менший від Італії чи Південної Кореї. Там живуть виключно за рахунок вуглеводнів і ВСЕ. Решта економіки лише як придаток.
В нас мафія сіла в 90-х на старі радянські ресурси (нічого нового практично не створюючи), на сьогодні видоїла їх вщент і безумовно розраховує (особливо нова генерація потенційних володарів країни) міцно та монопольно присмоктатися до "плану маршала", аби за наслідками стати новими ахметовими - споживачами того, що урвали.
Лише жорсткий диктат Заходу з пряниками, але і з батогами, може витягти нас з прірви.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:43 Ответить
Накуй підуть ці нові ахмєтки, перший план Маршалла мав жорсткий аудит, і цей таким буде.
показать весь комментарий
14.05.2022 18:42 Ответить


Німеччина підтримає Україну на шляху до ЄС, але за чіткими критеріями,

Німеччина підтримає Україну _______________, але__________________ - готове кліше потрібне вписати

Шольц - Штайнмайер - Меркель (МЕРКЕЛИТЬ! МЕРКЕЛИТЬ так меркелить!

Меркель: «меркелить», то есть ничего не делать с проблемой, в ожидании, что она решится сама собой... в пользу Путина.), Schröder - Schröder-изація Європи в стадії "перестойки", яка розпочалася 24 лютого 2022 р



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
показать весь комментарий
14.05.2022 15:54 Ответить
Угорщина підходить до цих чітких крітеріїв?
показать весь комментарий
14.05.2022 16:00 Ответить
Да. Орбан переобулся в Лукашенко почти десятилетие позже.
показать весь комментарий
14.05.2022 17:39 Ответить
Оны поддерживают Украину пока не наступает пора принимать решение
Потом начинают крутить одним местом сколько раз так было
показать весь комментарий
14.05.2022 16:03 Ответить
якщо співставити критерії за котрими штангельциркуль десь в "роснефті" відмивав сотні тисяч євро щомісячно , або курва Меркель за те, що народила для куйла ордло , котре він спланував - на території України ,критерії за котрими ця ж сама курва продавлювала європейскі країни .територіями котрих проходила газова рашистська труба, критерій за котрим фріци не поставляли Україні зброю, в той самий час як рашист вбивав українців.поставка рашисту в обхід санкцій товарів подвійного призначення, то очевидно .що в ЄС ,ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В ЦІЙ ШАРАЗІ Є РАШИСТСЬКИЙ КРИТЕРІЙ В ЛИЦІ ФРІЦІВ.ЖАБОЇДІВ .УГОРЩИНИ .НЕ виключено Італія .Австрія.Греція.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:06 Ответить
Німеччина буде підтримувати Україну на її шляху до Євросоюзу... но оружие вам не дадим - Шольц.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:09 Ответить
В общем понятно. Мы поддерживаем, но процесс затянется на десятилетия. В аналогичном тоне и Макрон вещал, а также австрийцы. Это как с НАТО - двери открыты, но вы не готовы и будете готовы позже (неизвестно когда). При этом Болгария, Румыния, Венгрия, Греция ну никак не проходили по критериям вступления - ни по коррупции, ни по экономике, ни по законодательству. Их принятие - это чисто политическое решение. Для своих - пожалуйста. Для Украины - вот вам тонна рекомендаций, стремитесь, развивайтесь. А как экономика будет не хуже нашей, да и коррупция меньше нашей - это пожалуйста. Нафиг только нам тогда Евросоюз нужен будет в этом случае. Короче мудозвоны. Наверное единственный путь для нас - это максимально тесный экономический + военный альянс с дружественными странами. С Польшей, Прибалтикой, возможно Чехией (если захотят). Который был бы альтернативой и ЕС и НАТО.
показать весь комментарий
14.05.2022 18:02 Ответить
Все потому, что Украину до сих пор считают сферой влияния паРаши, хоть и не говорят об этом в глаза. Если паРаша против - нас никуда попросту не возьмут, хоть 100 раз им соответствуй.
показать весь комментарий
14.05.2022 18:14 Ответить
хватит тут бред кацапсикй пихать - не позорьтесь своей тупизной
показать весь комментарий
14.05.2022 18:52 Ответить
Тобто, нас мусять взяти скрізь до західних структур, дозволивши при цьому залишатися дикунами з корупційно-олігархічною економікою мароканського рівня. Отоді Захід зробить вірно?
показать весь комментарий
14.05.2022 20:04 Ответить
Сколько же дегенератов в комментах! Ничего в этой стране и война не изменит...
показать весь комментарий
14.05.2022 18:40 Ответить
Немецкие зеленые и либералы скоро преподнесут урок демократии самому Шольцу.
показать весь комментарий
14.05.2022 19:14 Ответить
Мне просто интересно, а Шольц досидит свой срок вообще? Потому что Анналена гораздо лучше понимает Байдена.
показать весь комментарий
15.05.2022 05:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 