Мариуполю грозит масштабная эпидемия, в результате которой риск гибели тысяч жителей города, - Денисова

Инфекционная катастрофа в заблокированном Мариуполе может произойти из-за нехватки воды, поврежденных канализационных систем и большого количества тел под завалами домов.

Об этом сообщила в телеграм-канале уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее словам, самая большая проблема в Мариуполе – это чистая питьевая вода, которой в городе нет. Кроме того, сложилась критическая ситуация с водоотводом и разрывами канализационных сетей. Есть угроза, что нечистоты окажутся в море и на улицах города.

"Учитывая количество тел, которые находятся под разрушенными домами, с естественными последствиями разложения в теплый период, в ближайшее время городу угрожает масштабная эпидемия. Из-за закрытия гуманитарных коридоров, многие люди, ожидавшие эвакуации в окрестностях города, начали возвращаться жить в Мариуполь", - говорится в сообщении.

По прогнозам местных властей, только из-за эпидемий до конца года в городе могут погибнуть около 10 тысяч человек.

"Согласно статье 56 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, оккупационное государство обязано обеспечить и поддерживать на оккупированной территории условия, удовлетворительные с точки зрения здравоохранения и санитарии, принимать профилактические и меры предосторожности, необходимые для предотвращения распространения инфекционных заболеваний и эпидемий", - отмечает Денисова.

Также читайте: Российские военные допрашивают детей в Мариуполе, - Денисова

Она также обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти факты нарушений РФ прав человека в Украине.

Не надо выдумывать. Земля не их, а вот ответственность - да, по всем законам их.
14.05.2022 16:00 Ответить
Та вже краще помовчати цій кацапці після слів, що катували українців не росіяни, а буряти і чеченці. Що і в Маріуполі все зробили буряти і чеченці, а кацапи добрі? Йди нах, після того, що ти сказала визиває лють і ненависть до кожного твого слова.
14.05.2022 17:03 Ответить
Фиг там. У меня, например, родственники там. Сначала не хотели бросать дом, в который душу вложили, теперь боятся. Работали в тюрьме, оба военные. Боятся фильтрации. Они и рады бы свалить уже. Но все, поздняк метаться.
14.05.2022 15:15 Ответить
Відкрию страшний секрет Полішинеля)) у Маріуполі залишились ''любітелі руззгава мірра'',які чекали асвАбадітелей от і дочекались а тепер хай насолоджуються.Ці ''люди'' може нарешті зрозуміють,що за кожним вибором є свій наслідок.Хоча я сумніваюсь у їхніх розумових здібностях і моральних якостях.
14.05.2022 15:05 Ответить
Это не только касается Мариуполя, но всего приАзовья и Донбасса. Отсутствие нормальной воды, плохое питание из-за чего иммунитет будет ослаблен и жара начнут убивать людей. Они будут сгорать как спички. Чего это будет эпидемия непонятно, но посмотрим. На выбор. От холеры, дизентерии до чумы.
14.05.2022 15:21 Ответить
Думаю в июле будет куча смертей. Может не меньше, чем от вторжения России.
14.05.2022 15:43 Ответить
Украина НЕ СМОГЛА защитить Мариуполь, российские-фашисты клали на эту 56 статью. она Денисова обращается видимо к росийско-фашисткому-режиму таким макаром, что типа теперь это ваша земля и ваша ответственность.
14.05.2022 15:45 Ответить
В Сталинграде до самого переименования (61-й год) запах хлорки стоял не убиваемый - с эпидемией боролись.
14.05.2022 16:06 Ответить
Мій найстарший дядько загинув в сталінградській битві. Від холєри. Згідно післявоєнній статистиці, там більшість вояків загинули не в боях і в госпіталях в результаті поранень, а саме від епідемій. Теж саме було в І світовій війні.
14.05.2022 16:32 Ответить
після ІІ СВ уже десталінізований Волгоград просмердівся хлоркою, бо спалахи холери були там щоліта аж до 1980-х

до речі, найдієвіші ліки проти холерного вібріона нині - це "ізодібут" української розробки, препарат для лікування ускладнень діабету
14.05.2022 23:21 Ответить
"Азов - сталь!"

Український гурт Kalush Orchestra зі сцени "Євробачення" закликав порятувати заблокованих у Маріуполі азовців, попри заборону на "політичні висловлювання".
14.05.2022 23:17 Ответить
 
 