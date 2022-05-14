Мариуполю грозит масштабная эпидемия, в результате которой риск гибели тысяч жителей города, - Денисова
Инфекционная катастрофа в заблокированном Мариуполе может произойти из-за нехватки воды, поврежденных канализационных систем и большого количества тел под завалами домов.
Об этом сообщила в телеграм-канале уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, самая большая проблема в Мариуполе – это чистая питьевая вода, которой в городе нет. Кроме того, сложилась критическая ситуация с водоотводом и разрывами канализационных сетей. Есть угроза, что нечистоты окажутся в море и на улицах города.
"Учитывая количество тел, которые находятся под разрушенными домами, с естественными последствиями разложения в теплый период, в ближайшее время городу угрожает масштабная эпидемия. Из-за закрытия гуманитарных коридоров, многие люди, ожидавшие эвакуации в окрестностях города, начали возвращаться жить в Мариуполь", - говорится в сообщении.
По прогнозам местных властей, только из-за эпидемий до конца года в городе могут погибнуть около 10 тысяч человек.
"Согласно статье 56 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, оккупационное государство обязано обеспечить и поддерживать на оккупированной территории условия, удовлетворительные с точки зрения здравоохранения и санитарии, принимать профилактические и меры предосторожности, необходимые для предотвращения распространения инфекционных заболеваний и эпидемий", - отмечает Денисова.
Она также обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти факты нарушений РФ прав человека в Украине.
