13 394 34

40 военных РФ привезли в больницы Мелитополя с раздробленными конечностями, в Запорожской ОВА подозревают "самострелы"

мелітополь

В больницу Мелитополя доставили 40 российских военных с огнестрельными ранениями конечностей, предположительно по неосторожному обращению с оружием.

Об этом в телеграм-канале сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"На днях в больницу Мелитополя были доставлены 40 военнослужащих России с огнестрельными ранениями конечностей", - говорится в сообщении.

В ОВА заметили, что одна из вероятных версий произошедшего - самострел из-за неумелого обращения с оружием.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Кто для вас Бандера?", - "Батько наш...", - "А вы знаете, что он Хатынь сжег?", - захватчик учит российской "истории" украинских детей в оккупированном Мелитополе. ВИДЕО

Напомним, мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров заявил, что все мелитопольские врачи ежедневно дежурят в городских больницах, но отказались работать в военном госпитале захватчиков.

армия РФ (20657) Мелитополь (622) ОГА (2398)
Топ комментарии
+15
Ой для як жалко, плачу та ридаю...шкода що по головах не вціліли... Слава Україні !!! Смерть Москві та москалям !!!
14.05.2022 15:31 Ответить
+11
Стріляли б один одному по яйцях і не було б жодних підозр у самострілі.
14.05.2022 16:10 Ответить
+10
Ще в ІІ світову "штрафники" вміли таке робить Стріляли через дошку, або через подушку патроном, з якого відсипали частину пороху Підбирали осколки дрібні від снарядів, заряджали замість кулі в патрон і стріляли В Афгані самостріли робили через пластикову пляшку з водою...
Та багато чого видумували!
14.05.2022 15:55 Ответить
Самострел из-за неумения пользоваться оружием? И все по конечностям? Ерунда какая-то...
14.05.2022 15:28 Ответить
Ты с Ссызрани, Засрани или какой ещё Мухосранской волости?
14.05.2022 19:55 Ответить
Пишите правильно - убийц, оккупантов , недобитых рашистов ,захватчиков , а то складывается впечатление , что Вы их уважаете
14.05.2022 15:57 Ответить
Опытные военные врачи еще со времен Первой Мировой самострел определяют за 2 секунды, без всяких экспертиз, путем осмотра, визуально.
Раны полученные вблизи и раны полученные издалека выглядят совсем по разному
14.05.2022 15:36 Ответить
Ці горе-вояки не такі дурні, вони змовляються і стріляють один в одного. Якійсь досвід в них є.
14.05.2022 15:50 Ответить
паталогоанатоми теж на цьому знаються
14.05.2022 15:54 Ответить
В Афгані пляшок пластикових ще не було, хіба що грілка гумова.
14.05.2022 18:11 Ответить
Та невже? Ото дивина так дивина.
14.05.2022 19:57 Ответить
При всем уважении к профессии врача, мы говорим про население, представители которых копали окопы в Чернобыльской зоне.

Если ветеринары кацапов и различат самострел от ранения, то нарисуют нужный диагноз за взятку.
14.05.2022 23:28 Ответить
"В ОВА заметили, что одна из вероятных версий произошедшего - самострел из-за неумелого обращения с оружием".
Кто знает, что означает слово "каламбур"?
14.05.2022 15:37 Ответить
))
"даже к финским скалам бурым
обращаюсь с каламбуром"
14.05.2022 15:41 Ответить
Мокин долго отряхивался, раскорячив ноги. Застегнувшись, он вытер руку о галифе и продекламировал: - На севере диком. Стоит одиноко. Сосна.

Кедрин, запахивая пальто, серьезно добавил:

- Со сна.

Мокин заржал.

Тищенко съежился, непонимающе переступил. Кедрин поправил кепку, пристально посмотрел на него:

- Не дошло?

Председатель заискивающе улыбнулся, пожал плечами.

- Так до него, Михалыч, как до жирафы. - Мокин обхватил Кедрина за плечо, дружески качнул. - Не понимает он, как мы каламбурим.

- Как мы калом бурим, - улыбнувшись, добавил секретарь.

© Владимир Сорокин "Норма"
14.05.2022 18:34 Ответить
Телевизионный каламбур.

Если Путин пойдет на третий президентский срок, то все тележурналисты
будут работать на двух государственных каналах: удачливые на Первом,
неудачливые - на Беломоро-Балтийском...
14.05.2022 16:26 Ответить
нужно не хило владеть оружием, чтобы при неумелом обращении с ним, так попасть себе в ногу, с минимальными последствиями в будущем. причём при абсолютно тупых парашных познаниях в анатомии ))
14.05.2022 15:40 Ответить
Не проще еще до военкомата руку сломать или при рождении указательный палец удалять
14.05.2022 15:42 Ответить
Тогда не дадут компенсацию за ранение 3 ляма срублей. А так приехал, выстрелил себе в ногу или кого то попросил чтобы не выглядело самострелом и домой еще и компенсациюи орден за ранение получит, Кстати дед рассказывал что во Второй мировой солдаты советскоц армии тоже руки и ноги из окопов высовывали чтобы получить ранение. Живыми только те и остались что ранения получили
14.05.2022 15:46 Ответить
Их и так не дадут.
14.05.2022 15:56 Ответить
Всі знання з анатомії у кацапів вкладаються у наступну формулу:

Хорошо тому живется,
У кого одна нога,
У того яйцо не трется,
И не надо сапога.
14.05.2022 18:54 Ответить
Топ))))
14.05.2022 22:49 Ответить
Оце в нашому Мелітополі лікувати то нещастячко((( Хай в Ростові самострільні рани залізують!
14.05.2022 15:54 Ответить
Добить, чтоб не мучились
14.05.2022 15:58 Ответить
У Другу Світову так і робили. Самостріл? - "к стенке!"
14.05.2022 18:05 Ответить
курси--"мистецтво самострілу"
14.05.2022 16:22 Ответить
стріляйте в свої тупі бошки-точно попадете в ..госпіталь
14.05.2022 16:24 Ответить
Может они в футбол решили поиграть. И перепутали футбольное поле с минным
14.05.2022 17:01 Ответить
О . Це нова традиція і доходна
14.05.2022 17:11 Ответить
Орки , краще яйця собі відстрвлюйте , щоб таке лайно , як ви не розмножувалось
14.05.2022 17:28 Ответить
дауны надо было бежать в армению киргистан или турцию - до мобилизации.. а так и не воевали и стали инвалидами
14.05.2022 17:57 Ответить
То тільки ті, котрих довезли. А скільки тих, що з лисами та вовками спілкуються? Та най наш хробак вдуси від переїдження!
14.05.2022 20:02 Ответить
ага, ВСУ устроило им зажарку))
14.05.2022 20:33 Ответить
 
 