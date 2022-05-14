40 военных РФ привезли в больницы Мелитополя с раздробленными конечностями, в Запорожской ОВА подозревают "самострелы"
В больницу Мелитополя доставили 40 российских военных с огнестрельными ранениями конечностей, предположительно по неосторожному обращению с оружием.
Об этом в телеграм-канале сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"На днях в больницу Мелитополя были доставлены 40 военнослужащих России с огнестрельными ранениями конечностей", - говорится в сообщении.
В ОВА заметили, что одна из вероятных версий произошедшего - самострел из-за неумелого обращения с оружием.
Напомним, мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров заявил, что все мелитопольские врачи ежедневно дежурят в городских больницах, но отказались работать в военном госпитале захватчиков.
