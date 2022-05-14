В Киеве с 16 мая возвращают плату за проезд в коммунальном транспорте

Киевская администрация возобновляет электронную оплату за проезд в метро и наземном общественном транспорте с 16 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"С 16 мая в Киеве возобновляют электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. Как в метро, так и в наземном транспорте. Мы должны возобновлять полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был эти месяцы бесплатным. Нужно платить зарплаты транспортникам, обеспечивать предприятия горючим, материалами, электроэнергией. Это большие средства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве и области меняют время комендантского часа, транспорт будет работать дольше



Городской голова Кличко отметил, что платить за проезд пассажиры смогут транспортными картами, через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".