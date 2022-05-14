В Киеве с 16 мая возвращают плату за проезд в коммунальном транспорте
Киевская администрация возобновляет электронную оплату за проезд в метро и наземном общественном транспорте с 16 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
"С 16 мая в Киеве возобновляют электронную оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте. Как в метро, так и в наземном транспорте. Мы должны возобновлять полноценную работу общественного транспорта, который работал в ограниченном режиме и был эти месяцы бесплатным. Нужно платить зарплаты транспортникам, обеспечивать предприятия горючим, материалами, электроэнергией. Это большие средства", - говорится в сообщении.
Сколько украинцев в Германии, для которых бесплатный проезд? 0,001% от количества населения?
Сидел бы ты молча, новорожденный...
Окремо хочу сказать "кармільцам", які повтікали в Європи і кидаються коричневим звідти. Повертайтесь, кармільци. Вже пора. Хоча про що це я, нахіба повертатися коли в Європі нашаріка по 700 євро на місяць дають, вірно? І нічого робить не треба, можно цілий день на цензорі гадить, посасуя німецьке пивко під німецьки сосисончики...
Підприємство комунальне, все вірно, але це тільки на словах, на ділі ж у нас в державній сфері всюду сидять ехвективні "антикризові" манагери, які вміють робити лише одне - різати кошти, причому різати виключно витрати на нижню ланку, себе і своїх друзів по менеджменту ці суки не обділяють ніколи. Отже, ви не платите за проїзд, це значить, нема приходу в бюджет. Нема приходу в бюджет - нема й зарплат, ремонтів рухомого складу і тд. Нема зарплат - люди йдуть працювати туди де є. Нових набрати в умовах війни не просто і не швидко. Немає ремонтів - стає значно менше рухомого складу. Отже, своїм бажанням зекономити нікчемні 20 гривень в день ви ефективно вбиваєте громадський транспорт, штовхаючи людей в маршрутки. Тому ви б вже визначилися, вам ГТ чи маршрутки? Чи держава має персонально вас нахаляву катать бо ви такий красивий?
У мене в будинку живуть троє людей, теж таких само красивих, які вважають, що за комуналку їм платити не обов'язково. Й не платять. Причому всі троє взагалі не бідні і мають по 2 машини в сім'ї, а також загородні маєтки. А наша розчудесна держава, нажаль, так і не спромоглася за 30 років незалежності узаконить стягнення комунальних боргів з злостних боржників...
До центру - або метро, або маршрутки
Что єто за диверсия ?