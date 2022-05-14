РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4677 посетителей онлайн
Новости Война
13 110 30

Искусственный интеллект помог распознать сотни ликвидированных россиян, - Федоров. ФОТОрепортаж

федоров

С помощью искусственного интеллекта с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину удалось распознать сотни ликвидированных россиян и написать тысячам их друзей и родственников в социальных сетях.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По словам Федорова, "мы продолжаем использовать технологии на киберфронте".

"С помощью искусственного интеллекта за это время мы опознали сотни убитых россиян и написали тысячам их друзей и родных в разных соцсетях", - отметил глава Минцифры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он поехал помогать мирным, а вернулся в цинке", - в Минцифры продолжают доносить правду родственникам оккупантов

В то же время, говорится в сообщении, родственник российского солдата на известие о его смерти на войне в Украине ответил: "Ничего страшного, в ВОВ тоже гибли люди, но победа была за нами".

Как видим, подчеркнул Федоров, россияне поддерживают войну и не очень переживают за умерших родственников.

"Это в очередной раз доказывает, что ответственность за развязанную войну и убийства мирных украинцев несет не только путин и политическое руководство, но и все рядовые россияне, которые уже более 20 лет избирают диктатора президентом", - подчеркнул министр.

Искусственный интеллект помог распознать сотни ликвидированных россиян, - Федоров 01
Искусственный интеллект помог распознать сотни ликвидированных россиян, - Федоров 02
Искусственный интеллект помог распознать сотни ликвидированных россиян, - Федоров 03
Искусственный интеллект помог распознать сотни ликвидированных россиян, - Федоров 04

армия РФ (20657) ликвидация (4071) Федоров Михаил (528)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Сканы найденных на трупах военных билетов - это "искусственный интеллект" и "технологии"?
показать весь комментарий
14.05.2022 16:32 Ответить
+11
Боты в виде девок - ужасно пошло. И дурь вроде "не отправляйте его на спецоперацию" нужно заменить на запрос массы орка, для того, чтобы заказать мешки нужной крепости. Чтобы не порвались. А вообще любопытно почитать реакцию кацапья.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:20 Ответить
+9
Ни убавить, ни прибавить. Орки, сэр...
показать весь комментарий
14.05.2022 16:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это, конечно, нужное дело для международного трибунала. Но надо еще пленных в Мариуполь отправить для живого щита с видеофиксацией как рабссияне гасят своих же. Это не бесчеловечность Украины, это справедливость для рашоорков.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:16 Ответить
Ни убавить, ни прибавить. Орки, сэр...
показать весь комментарий
14.05.2022 16:19 Ответить
Книгу ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВЕКОВОГО ГЕНОЦИДА УКРАИНЦЕВ КАЦАПАМИ надо делать и чтобы она была в электронном доступе и в печатном и на английском тоже .
Чтобы все знали, что кацапы - потенциальные убийцы с детства
показать весь комментарий
14.05.2022 16:20 Ответить
Боты в виде девок - ужасно пошло. И дурь вроде "не отправляйте его на спецоперацию" нужно заменить на запрос массы орка, для того, чтобы заказать мешки нужной крепости. Чтобы не порвались. А вообще любопытно почитать реакцию кацапья.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:20 Ответить
Реакцию можно посмотреть здесь - https://www.youtube.com/watch?v=3GxFivtdOuU
В ближайшем обозримом будущем ничего не изменится.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:29 Ответить
боже, яке кончене...
показать весь комментарий
14.05.2022 19:00 Ответить
100%. Нужно просить чтобы приехали забрать трупы ато собаки и вороны растаскали.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:50 Ответить
а нащо тобі опізнавати грохнутих касабів? касабска мама 10 баксів пообіцяла?..
загорни бульдозером і не мороч голову..
взагалі-там більше немає роботи? ви 6500 все всім роздали??
гнати тебе треба копняком за таку турботу
показать весь комментарий
14.05.2022 16:22 Ответить
Там ничего не исправить даже за сотню лет.
И никаких серверов не хватит.

показать весь комментарий
14.05.2022 16:24 Ответить
Можно и очень быстро. Применить по ним тот тип вооружения которым они пугают мир.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:29 Ответить
нова методичка, чи ти справді так думаєш?
показать весь комментарий
14.05.2022 19:43 Ответить
сдается мне, что внук и дед уже воссоединились в аду...
показать весь комментарий
14.05.2022 18:17 Ответить
а в грузовичке небось груз 200 на рассию домой везут?
показать весь комментарий
14.05.2022 19:01 Ответить
Сканы найденных на трупах военных билетов - это "искусственный интеллект" и "технологии"?
показать весь комментарий
14.05.2022 16:32 Ответить
тсссс,не пали кантору))))
показать весь комментарий
14.05.2022 22:22 Ответить
больные и уже неизлечимые люди...
показать весь комментарий
14.05.2022 16:34 Ответить
Шкода, що біологічна зброя, на кшталт унеможливлення розмножуватися по генетичним маркерам є тілько у НФ та у їх хворій уяві
показать весь комментарий
14.05.2022 16:48 Ответить
Цю переписку слід продовжувати і щодня розсилати генсеку ООН, Папі Римському і тим лідерам країн ЄС, які всупереч всім опитуванням, проведеним на московії, заявляли, що це лише путін поганий, і що вони не вірять, що зайвохромосомне стадо хоче війни. Здається, навіть в Йосипа Байдена щось таке проскакувало. Хоча зазвичай маску ідеалістичного інфантилізму на межі розумової недостатності політики надягають, коли вкрай хочуть зберегти сумнівні грошові потоки. Дієва протидія - без упину тицькати їх писком у лайно за допомогою мас-медіа.
показать весь комментарий
14.05.2022 16:49 Ответить
А навіщо? Це бур'ян, який нікому не потрібен. Навіть їхній дебільній рідні. 7 лямів-ось їхня ціль. В "ванька" повинен вмерти для цього. Бабі ісчо наражают.
показать весь комментарий
14.05.2022 17:01 Ответить
Поклик.

«…Поховайте та вставайте,

Кайдани порвіте,

І вражою злою кров»ю

Волю окропіте…».

(Т. Шевченко, «Заповіт»).

Сказав Тарас… І встала Україна!

Козача слава хлопцям до снаги…

«Надежда в бозе, сила в руце…»,

І покотились вороги…

Горить Донбас! Однак, стоять мов скеля,

Плече в плече, гуцул і поліщук.

Зі сходу пре навала, вража сила,

І розсипається, мов пух…

Реве «наїзник» в люті нездоланній,

Жадоба чорно очі застає

Однак, землі вкраїнської «нажертись»

Лише хапузі сили і стає.

Ізнов Орді, як і в старі часи,

Раби безмовні, кріпкі, знадобились,

«Заставь «хахлов» на нас робить…!»

В Москві з плакатами носились…



«Орда» все пре, її жене жадоба,

Чуже гребти їй здавна не звикать,

Однак, нагострена уже сокира, -

кілок недовго гарно затесать.
показать весь комментарий
14.05.2022 17:46 Ответить
Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,

Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,

«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!

Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…



«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,

Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!

Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,

Зась нашу кров задарма проливать!



Врага на палю! Хай сидить повище,

І лупиться додому, вдалечінь,

І хай над ним Вкраїни вітер свище,

І дивиться небесна глибочінь…



Богдан недаром з булавою

З колін Вкраїну підіймав

І гайдамака ніж «свячений»

В крові недарма гартував….



Кує Вкраїна перемогу

Вкладають сили всі щомить

За неї, матінку єдину,

Душа у кожного щемить.



Поглянь! Черкаська кров гаряча

Із вени в вену прудко струменить,

Луганський хлопець, з мертвих наче,

Встає - «Сестра! Так нас же кров ріднить!



Спасибі, сестро! Знай, в бою кривавім

Дітей твоїх я груддю прикривав…

А ти спасла мене… Тобі і слава…

Недаром я життям ризикував…».



Старенька бабця чимчикує

З торбинкою, спинитись просить:

«Візьміть, прошу, хай мій сухар

В бою поможе хлопцям встоять…».



Все знадобиться, щоб здобуть свободу -

Шмат сала, чи сухар, чи автомат

І сплетений дитячими руками

Бійцю на фронті білий маскхалат.



Ба, навіть лист, з проханням: «Повернися!»

«Вернись живим, не впавши у борні!»

Поможе хлопцям - «кіборгам» залізним,

Встояти і не згинути в огні.
показать весь комментарий
14.05.2022 17:47 Ответить
Прийде весна!!! Калинові суцвіття

Заллють Вкраїну, вишні зацвітуть

І клекотом лелеки провозвістять

Нове життя, і нашу нову путь.



На півночі ж, хай чорний ворон кряче,

Як поминання про козацьку сталь,

Загарбник хай, з безсилля й люті, плаче,

Не діждеться Вкраїни «хан - «москаль»…



Хай чорний крук сповістить тим, хто здуру,

Пішов тихцем, в чужу країну, воювать,

Що їх забудуть завтра навіть вдома,

Крізь їх кістки лиш зілля буде проростать…



А нам орать, плекать родючу ниву,

Кувать залізо і ростить дітей,

І берегти, всім серцем, Україну

Для тих, що будуть після нас,

людей...



С. Гайдамака

6.12. 2014 р.
показать весь комментарий
14.05.2022 17:48 Ответить
Дожили-искусственный интеллект пытается определить тех у кого его от рождения не было.
показать весь комментарий
14.05.2022 17:07 Ответить
Если в будущем учёным удастся создать перепрограммирование мозга, то у орков ещё какая нибудь надежда есть.
показать весь комментарий
14.05.2022 18:22 Ответить
А навіщо їх розпізнавати? Здох кацап,та і йух з ним. Прикопали москаля край дороги,видно руки,видно ноги, видно роги...
показать весь комментарий
14.05.2022 17:09 Ответить
що це за зрадницька принижена позиція - "прошу вас", уніженно мотая хвостіком. гидко читати.
ми з дівчатами посилали їм фото трупів і окремих деталей під назвою "собєрі папку". вважаю, що це набагато більше переконує не пускати опаришів на війну.
показать весь комментарий
14.05.2022 19:07 Ответить
До якого дідька нам особистості ліквідованих орків. Займіться чим більше корисним. Лайно під ногами нам не цікаве. А з Вас с часом спитаем-щов поклали на важелі перемоги? Поки що сенсу від вас як і з вашого чабана Зеленого -ніц.
показать весь комментарий
14.05.2022 20:19 Ответить
Очередное подтверждение, что оккупантов на нашей земле нужно убивать чем больше, тем лучше. Моральные страдания о переживаниях их родственников абсолютно отсутствуют
показать весь комментарий
14.05.2022 20:28 Ответить
Панчлайн от Alexandr,конечно, доставил
показать весь комментарий
14.05.2022 21:36 Ответить
Чогось згадалося Біблійне:"Не давайте святыню псам и не сыпте жемчуг свой пред свиньями..."орків треба розпізнавати тільки з метою притягнення до відповідальності.Нехай самі собі шукають своїх загиблих родичів.Їх сюди ніхто не кликав
показать весь комментарий
27.07.2022 20:54 Ответить
 
 