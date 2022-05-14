Искусственный интеллект помог распознать сотни ликвидированных россиян, - Федоров. ФОТОрепортаж
С помощью искусственного интеллекта с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину удалось распознать сотни ликвидированных россиян и написать тысячам их друзей и родственников в социальных сетях.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По словам Федорова, "мы продолжаем использовать технологии на киберфронте".
"С помощью искусственного интеллекта за это время мы опознали сотни убитых россиян и написали тысячам их друзей и родных в разных соцсетях", - отметил глава Минцифры.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Он поехал помогать мирным, а вернулся в цинке", - в Минцифры продолжают доносить правду родственникам оккупантов
В то же время, говорится в сообщении, родственник российского солдата на известие о его смерти на войне в Украине ответил: "Ничего страшного, в ВОВ тоже гибли люди, но победа была за нами".
Как видим, подчеркнул Федоров, россияне поддерживают войну и не очень переживают за умерших родственников.
"Это в очередной раз доказывает, что ответственность за развязанную войну и убийства мирных украинцев несет не только путин и политическое руководство, но и все рядовые россияне, которые уже более 20 лет избирают диктатора президентом", - подчеркнул министр.
Чтобы все знали, что кацапы - потенциальные убийцы с детства
В ближайшем обозримом будущем ничего не изменится.
загорни бульдозером і не мороч голову..
взагалі-там більше немає роботи? ви 6500 все всім роздали??
гнати тебе треба копняком за таку турботу
И никаких серверов не хватит.
«…Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте,
І вражою злою кров»ю
Волю окропіте…».
(Т. Шевченко, «Заповіт»).
Сказав Тарас… І встала Україна!
Козача слава хлопцям до снаги…
«Надежда в бозе, сила в руце…»,
І покотились вороги…
Горить Донбас! Однак, стоять мов скеля,
Плече в плече, гуцул і поліщук.
Зі сходу пре навала, вража сила,
І розсипається, мов пух…
Реве «наїзник» в люті нездоланній,
Жадоба чорно очі застає
Однак, землі вкраїнської «нажертись»
Лише хапузі сили і стає.
Ізнов Орді, як і в старі часи,
Раби безмовні, кріпкі, знадобились,
«Заставь «хахлов» на нас робить…!»
В Москві з плакатами носились…
«Орда» все пре, її жене жадоба,
Чуже гребти їй здавна не звикать,
Однак, нагострена уже сокира, -
кілок недовго гарно затесать.
Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,
«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!
Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…
«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,
Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!
Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,
Зась нашу кров задарма проливать!
Врага на палю! Хай сидить повище,
І лупиться додому, вдалечінь,
І хай над ним Вкраїни вітер свище,
І дивиться небесна глибочінь…
Богдан недаром з булавою
З колін Вкраїну підіймав
І гайдамака ніж «свячений»
В крові недарма гартував….
Кує Вкраїна перемогу
Вкладають сили всі щомить
За неї, матінку єдину,
Душа у кожного щемить.
Поглянь! Черкаська кров гаряча
Із вени в вену прудко струменить,
Луганський хлопець, з мертвих наче,
Встає - «Сестра! Так нас же кров ріднить!
Спасибі, сестро! Знай, в бою кривавім
Дітей твоїх я груддю прикривав…
А ти спасла мене… Тобі і слава…
Недаром я життям ризикував…».
Старенька бабця чимчикує
З торбинкою, спинитись просить:
«Візьміть, прошу, хай мій сухар
В бою поможе хлопцям встоять…».
Все знадобиться, щоб здобуть свободу -
Шмат сала, чи сухар, чи автомат
І сплетений дитячими руками
Бійцю на фронті білий маскхалат.
Ба, навіть лист, з проханням: «Повернися!»
«Вернись живим, не впавши у борні!»
Поможе хлопцям - «кіборгам» залізним,
Встояти і не згинути в огні.
Заллють Вкраїну, вишні зацвітуть
І клекотом лелеки провозвістять
Нове життя, і нашу нову путь.
На півночі ж, хай чорний ворон кряче,
Як поминання про козацьку сталь,
Загарбник хай, з безсилля й люті, плаче,
Не діждеться Вкраїни «хан - «москаль»…
Хай чорний крук сповістить тим, хто здуру,
Пішов тихцем, в чужу країну, воювать,
Що їх забудуть завтра навіть вдома,
Крізь їх кістки лиш зілля буде проростать…
А нам орать, плекать родючу ниву,
Кувать залізо і ростить дітей,
І берегти, всім серцем, Україну
Для тих, що будуть після нас,
людей...
С. Гайдамака
6.12. 2014 р.
ми з дівчатами посилали їм фото трупів і окремих деталей під назвою "собєрі папку". вважаю, що це набагато більше переконує не пускати опаришів на війну.