Искусственный интеллект помог распознать сотни ликвидированных россиян, - Федоров. ФОТОрепортаж

С помощью искусственного интеллекта с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину удалось распознать сотни ликвидированных россиян и написать тысячам их друзей и родственников в социальных сетях.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По словам Федорова, "мы продолжаем использовать технологии на киберфронте".

"С помощью искусственного интеллекта за это время мы опознали сотни убитых россиян и написали тысячам их друзей и родных в разных соцсетях", - отметил глава Минцифры.

В то же время, говорится в сообщении, родственник российского солдата на известие о его смерти на войне в Украине ответил: "Ничего страшного, в ВОВ тоже гибли люди, но победа была за нами".

Как видим, подчеркнул Федоров, россияне поддерживают войну и не очень переживают за умерших родственников.

"Это в очередной раз доказывает, что ответственность за развязанную войну и убийства мирных украинцев несет не только путин и политическое руководство, но и все рядовые россияне, которые уже более 20 лет избирают диктатора президентом", - подчеркнул министр.







