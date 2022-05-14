РУС
Российские оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области, так же, как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году

Жители Генического района начали получать сообщения с призывом обратиться в сельский совет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью.

Об этом сообщает Омбудсман Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"В объявлениях указывается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку. Оккупанты планируют начать "перепись" в понедельник, 16 мая, и завершить до конца месяца. Учитывая то, что идея с "референдумом" на Херсонщине провалилась, российские оккупанты рассматривают разные варианты по "статусу" временно оккупированных территорий, в том числе и создание так называемого крымского федерального округа", - отмечает Денисова.

Согласно Гаагской конвенции 1907 года, четвертой Женевской конвенции 1949 года, Дополнительного протокола 1 к Женевской конвенции 1977 года оккупационное государство не получает суверенитет над оккупированной территорией и должно соблюдать законодательство, действующее на такой территории.

Читайте также: Президент Финляндии Ниинисте лично сообщил Путину о планах вступления в НАТО

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав человека в Украине. Отмечаю, что любые сценарии и манипуляции российских оккупантов и коллаборантов со "статусом" Херсонской области являются юридически и политически" ничтожными", - резюмировала Омбудсман.

+7
Колись при німцях також потрібно було мати аусвайс. І люди його не цурались, а навпаки, якось намагалися одержати. Бо життя іде, а їсти все рівно треба. Тут не маємо права засуджувати людей. Вони зараз поставлені у скрутне становище і не мали змоги його уникнути. Після звільнення викинуть бамажку до унітазу. Та й забудуть.
14.05.2022 16:18 Ответить
+5
Хер вам, рашистские собаки , а не Херсон
14.05.2022 16:20 Ответить
+3
я не понимаю этот фетиш, здать Херсонскую область, да и юг вцелом, и теперь рассказывать про планы орков ... зато уже распаковали методичку по повторную атаку на Киев ... эх, как бы хотелось чтобы азовцы вошли в Киев и развесили бибину шайку по столбам
14.05.2022 16:38 Ответить
Колись при німцях також потрібно було мати аусвайс. І люди його не цурались, а навпаки, якось намагалися одержати. Бо життя іде, а їсти все рівно треба. Тут не маємо права засуджувати людей. Вони зараз поставлені у скрутне становище і не мали змоги його уникнути. Після звільнення викинуть бамажку до унітазу. Та й забудуть.
14.05.2022 16:18 Ответить
Все верно. В 14 году в Крыму я лично отправил жену и дочку получать этот гребаный аусвайс. Там ждали и меня, на тот момент майора ПС ЗСУ, но так и не получили массовый переход военнослужащих ЗСУ на сторону рабссеи... Хотя из Крыма (Бельбек)вышло примерно треть из кадрового состава. Помешала в этом одна деталь: призывать и набирать по контракту местных.
14.05.2022 16:34 Ответить
перепись мусора всякого убитых кацапов скоро будет..так таки да... я бы кацапам посоветовал как в Годы 2 Мировой медальон с данными солдата /офицера или гильза с бумажкой в целофане напечатанным текстом.... кто откуда и так далее --чтобы родных известили...
14.05.2022 16:39 Ответить
Тоже получал. Там же. Что бы переоформить жилье под кацапские документы и продать. Ибо ехать с голой жопой и в возрасте в никуда желания не было. Сейчас пришлость уже под взрывами уходить из Ирпеня. Второй раз беженцы. Квартира, Слава Богу уцелела, в отличии от многих соседских домов. Жили и орки , и соседи, и наши. Но целая. Как дадут свет воду будем восстанавливать быт.
14.05.2022 17:15 Ответить
жесть, вот это у вас история... сам живу в оккупированом Энергодаре, и понимаю, что если уеду - хату скорее всего отожмут... в таком случае лучше продать. но по бросовым ценам... мда, уж...
14.05.2022 17:40 Ответить
Хер вам, рашистские собаки , а не Херсон
14.05.2022 16:20 Ответить
14.05.2022 16:26 Ответить
я не понимаю этот фетиш, здать Херсонскую область, да и юг вцелом, и теперь рассказывать про планы орков ... зато уже распаковали методичку по повторную атаку на Киев ... эх, как бы хотелось чтобы азовцы вошли в Киев и развесили бибину шайку по столбам
14.05.2022 16:38 Ответить
Азов предали, юг тоже подарили оркам Херсон , байка про то что накопим оружие и пойдем в наступ ,это просто ******,в Донбасе будут пулять в друг друга как 2014 без толку и тянуть время пока орки займут весь ЮГ Украины,оркам сраный Донбас помойка им нвфуй не нужен , им нужен богатый Херсон где выращивают продукты для Крыма
14.05.2022 17:22 Ответить
да этой орде нужно все, куда они могут докаочевать ... а то что потом это все будет стоять и зарастать сорняком, это уже им не интересно ... у орков кроме москвабада все тлен
14.05.2022 18:33 Ответить
Та не вийде їм це зробити по одній причині, де ми добре пам'ятаємо виступ одного одіозного молодого політика на стадіоні, який кричав і звинуватив минулого президента в здачі Криму і прямо так і сказав, що якщо він був би Президентом, то помер би на полі бою, а Крим не здав. Тому фіг кацапам, а не Херсон, цей політик сьогодні не втік, він не лох, він не краде і визволить не тільки Херсон, а по інерції виправить помилки президентів, які вже на пенсії. Я нічого не переплутав?
14.05.2022 16:57 Ответить
Украине надо срочьно поменять направление для наступление подарит временно Донбас и Спасать Херсон и сносить крымский мост а потом возвращается а заберать Донбас ,да вот только не захотят ЗСУ поднимать свои жопы с насиженных с 2014 года и пристроенных мест Донбаса где они как у себя дома , и не какой Залужный их от туда не выцарапать кому охота а отаку ити на Херсон
14.05.2022 17:30 Ответить
 
 