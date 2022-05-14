Российские оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области, так же, как это было во временно оккупированном Крыму в 2014 году

Жители Генического района начали получать сообщения с призывом обратиться в сельский совет с документами. При себе они должны иметь паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью.

Об этом сообщает Омбудсман Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"В объявлениях указывается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку. Оккупанты планируют начать "перепись" в понедельник, 16 мая, и завершить до конца месяца. Учитывая то, что идея с "референдумом" на Херсонщине провалилась, российские оккупанты рассматривают разные варианты по "статусу" временно оккупированных территорий, в том числе и создание так называемого крымского федерального округа", - отмечает Денисова.

Согласно Гаагской конвенции 1907 года, четвертой Женевской конвенции 1949 года, Дополнительного протокола 1 к Женевской конвенции 1977 года оккупационное государство не получает суверенитет над оккупированной территорией и должно соблюдать законодательство, действующее на такой территории.

Читайте также: Президент Финляндии Ниинисте лично сообщил Путину о планах вступления в НАТО

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений РФ прав человека в Украине. Отмечаю, что любые сценарии и манипуляции российских оккупантов и коллаборантов со "статусом" Херсонской области являются юридически и политически" ничтожными", - резюмировала Омбудсман.