Враг продолжает штурм "Азовстали", сбрасывая авиабомбы и задействуя тяжелую артиллерию и танки, - "Азов"
Враг продолжает штурм территории завода "Азовсталь".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "Азов".
Как отмечается, в течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора оккупанты сбрасывают на защитников Мариуполя авиабомбы, задействуют тяжелую артиллерию и танки.
"Применяется большое количество пехоты для попыток штурма украинских позиций. Несмотря на крайне критическую ситуацию, защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать позиции и сдерживают войска противника", - говорится в сообщении.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верещук, Маляр и Лапутина встретились с родственниками защитников "Азовстали": Состоялся содержательный и искренний разговор
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вот так дерьмо русосвиноматок отреагировало на победу Украины ...