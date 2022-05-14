РУС
Враг продолжает штурм "Азовстали", сбрасывая авиабомбы и задействуя тяжелую артиллерию и танки, - "Азов"

Враг продолжает штурм территории завода "Азовсталь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "Азов".

Как отмечается, в течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора оккупанты сбрасывают на защитников Мариуполя авиабомбы, задействуют тяжелую артиллерию и танки.

"Применяется большое количество пехоты для попыток штурма украинских позиций. Несмотря на крайне критическую ситуацию, защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать позиции и сдерживают войска противника", - говорится в сообщении.

армия РФ (20657) Мариуполь (5748) Азов (836) Азовсталь (383)
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захиснким
14.05.2022 17:04 Ответить
Наших Воінів не можна перемогти чи подолати , так як Вони НЕПЕРЕМОЖНІ 👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
14.05.2022 17:10 Ответить
молюсь каждый день за АЗОВ и УКРАИНУ.спаси и сохрани!
14.05.2022 17:16 Ответить
14.05.2022 23:21 Ответить
Кучма знов виліз.Цьому батькові корупції та вбивці Гонгадзе не час на концерт Кобзона?
15.05.2022 11:32 Ответить
циничные твари... нелюди...ошибка природы...отрыжка человечества...
вот так дерьмо русосвиноматок отреагировало на победу Украины ...

15.05.2022 10:16 Ответить
 
 