Враг продолжает штурм "Азовстали", сбрасывая авиабомбы и задействуя тяжелую артиллерию и танки, - "Азов"

Враг продолжает штурм территории завода "Азовсталь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка "Азов".

Как отмечается, в течение всего 80-го дня полномасштабного вторжения страны-агрессора оккупанты сбрасывают на защитников Мариуполя авиабомбы, задействуют тяжелую артиллерию и танки.

"Применяется большое количество пехоты для попыток штурма украинских позиций. Несмотря на крайне критическую ситуацию, защитники, прилагая сверхчеловеческие усилия, отражают попытки прорвать позиции и сдерживают войска противника", - говорится в сообщении.

