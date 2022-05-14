Бойцы 128-й ОГШБр захватили российские трофеи из Северной Осетии – новейшую БМП-С с боеприпасами. ФОТОрепортаж
Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ захватили военные трофеи – технику и оружие российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Генштаба ВСУ.
"Под напором нашего огня россияне позорно сбежали со своих позиций, бросив практически невредимую новейшую БМП-3 с полным боекомплектом, документы, личные вещи и оружие (гранатометы, мины, огнемет)", - говорится в сообщении.
Как указывают документы, ранее здесь стояли солдаты армии РФ из воинской части 43057, базирующейся в Северной Осетии – Алании, город Владикавказ, поселок Спутник.
"Рабочая тетрадь командира отделения Мамаева Р.М." и "Журнал учета боевой подготовки" указывает фамилии командиров и личного состава, начиная от Южного военного округа РФ до мотострелкового батальона воинской части 43057. А "Сопроводительный лист на перевозку материальных ценностей", датированный 21 ноября 2021 года, фиксирует количество боеприпасов БМП-3.
"Трофейная боевая машина пехоты своим ходом уже доехала в одно из подразделений 128 бригады и после небольшого "рестайлинга" будет бить своих бывших хозяев", - говорится в сообщении.
