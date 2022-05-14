РУС
Бойцы 128-й ОГШБр захватили российские трофеи из Северной Осетии – новейшую БМП-С с боеприпасами. ФОТОрепортаж

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ захватили военные трофеи – технику и оружие российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Генштаба ВСУ.

Бойцы 128-й ОГШБр захватили российские трофеи из Северной Осетии – новейшую БМП-С с боеприпасами 01

"Под напором нашего огня россияне позорно сбежали со своих позиций, бросив практически невредимую новейшую БМП-3 с полным боекомплектом, документы, личные вещи и оружие (гранатометы, мины, огнемет)", - говорится в сообщении.

Бойцы 128-й ОГШБр захватили российские трофеи из Северной Осетии – новейшую БМП-С с боеприпасами 02

Бойцы 128-й ОГШБр захватили российские трофеи из Северной Осетии – новейшую БМП-С с боеприпасами 03

Бойцы 128-й ОГШБр захватили российские трофеи из Северной Осетии – новейшую БМП-С с боеприпасами 04

Как указывают документы, ранее здесь стояли солдаты армии РФ из воинской части 43057, базирующейся в Северной Осетии – Алании, город Владикавказ, поселок Спутник.

"Рабочая тетрадь командира отделения Мамаева Р.М." и  "Журнал учета боевой подготовки" указывает фамилии командиров и личного состава, начиная от Южного военного округа РФ до мотострелкового батальона воинской части 43057. А "Сопроводительный лист на перевозку материальных ценностей", датированный 21 ноября 2021 года, фиксирует количество боеприпасов БМП-3.

Бойцы 128-й ОГШБр захватили российские трофеи из Северной Осетии – новейшую БМП-С с боеприпасами 05

Бойцы 128-й ОГШБр захватили российские трофеи из Северной Осетии – новейшую БМП-С с боеприпасами 06

Бойцы 128-й ОГШБр захватили российские трофеи из Северной Осетии – новейшую БМП-С с боеприпасами 07

Бойцы 128-й ОГШБр захватили российские трофеи из Северной Осетии – новейшую БМП-С с боеприпасами 08

Бойцы 128-й ОГШБр захватили российские трофеи из Северной Осетии – новейшую БМП-С с боеприпасами 09

"Трофейная боевая машина пехоты своим ходом уже доехала в одно из подразделений 128 бригады и после небольшого "рестайлинга" будет бить своих бывших хозяев", - говорится в сообщении.

Бойцы 128-й ОГШБр захватили российские трофеи из Северной Осетии – новейшую БМП-С с боеприпасами 10

Бойцы 128-й ОГШБр захватили российские трофеи из Северной Осетии – новейшую БМП-С с боеприпасами 11

128 отдельная горно-пехотная бригада (160) трофеи (187)
+43
Пєрвая абосраная армія в мірє прадалжаєт абсірацца...
14.05.2022 17:17 Ответить
+18
русский не сдается!русский убегает.
14.05.2022 17:29 Ответить
+17
то что часть из Осетии еще не означает что экипаж местный. скорее всего такие же оккупанты Осетии из-за Урала
14.05.2022 17:17 Ответить
Пєрвая абосраная армія в мірє прадалжаєт абсірацца...
14.05.2022 17:17 Ответить
Вона обісрана народилась.
14.05.2022 17:34 Ответить
то что часть из Осетии еще не означает что экипаж местный. скорее всего такие же оккупанты Осетии из-за Урала
14.05.2022 17:17 Ответить
Там много местных чуркобесов служит.
14.05.2022 17:21 Ответить
Мамаєв, Вердієв - це Північний Кавказ Це прізвища характерні саме для того регіону Скоріш всього - Дагестан
14.05.2022 17:38 Ответить
Чому не осетіни(алани)?? Прізвища саме аланські!!!))
14.05.2022 17:44 Ответить
Цохов, Кицохов, Кибизов, Агузаров, Айдаров, Габисов, Бибилов, Карабугаев, Мильдзихов, черджиев и т.д. - иронгутанги Северной Осетии. Единственное, в них отличие это деление на иронцев, дигорцев и кударцев, как у приматов - макаки, обезьяны, павианы и т.д. Впрочем, почему КАК?
14.05.2022 17:59 Ответить
Аланы? Хочешь сказать что персы Хири(так называемые осетины) 250 лет заселены русней из территории Грузии, на оккупированные русской территории - это Аланы? Они такие же Аланы, как рузские в Украине-украинцы.
14.05.2022 19:37 Ответить
Мамаев - чисто северо-осетинский павиан.
14.05.2022 18:00 Ответить
В салоні не накурено? )))
14.05.2022 17:18 Ответить
Бросили железяку, потому, что пепельница полная. За новой в военторг побежали.
14.05.2022 17:28 Ответить
судячи з пропаленого "именного списка личного состава" - накурено. пропалили тєтрадку бичком й дописували вже "із горящєго бмп"
14.05.2022 17:34 Ответить
Немного обосрано.
14.05.2022 17:35 Ответить
да хер его знает этого бабаева или как его там?
14.05.2022 18:42 Ответить
Тікають кацапські боягузи і мародери , так як воінами називати іх не можна , а просто срань і виродки !!
14.05.2022 17:19 Ответить
русский не сдается!русский убегает.
14.05.2022 17:29 Ответить
""недолго продолжался бой: бежали робкие мамаи" )) - мамаево побоище ))
14.05.2022 17:30 Ответить
Гэть з Украины, москаль некрасивый!
14.05.2022 17:31 Ответить
Что здесь, гуляла мамаева рать? Один ведь, один! И что б столько насрать!
14.05.2022 17:32 Ответить
Вона обісрана народилась.
14.05.2022 17:32 Ответить
Повний боєкомплект вони отримали ще у листопаді 21 року.
14.05.2022 17:34 Ответить
І я на це увагу звернув! ТОбто вони знали ще тоді що їдуть воювать - тільки не знади коли саме їм команду дадуть! Бо на навчаннях БК для бойовх стрільб частіше всього завозять на полігон і споряджають бойову одиницю прямо на полігоні (були при СРСР випадки коли їхали на стрільби (або з них) з БК і ставалися "самопостріли" (коли забували ставить зброю на запобіжники чи забували снаряди у стволах) ТОму після стрільб залишки БК вилучалися ї його везли окремо - у вантажному автомобілі
14.05.2022 18:04 Ответить
З 21 листопада 2021 року їхали на "учєнія"
14.05.2022 18:12 Ответить
так цікаві дати у зошитах,рішення нападу на Україну було прийнято ще минулого року..
14.05.2022 18:31 Ответить
А наліпка на обкладинці "тєтраді" відповідає вимогам "Устава бюрократічєской служби"? Шрифт і розміри "букаф", відстань від країв аркуша "саатвєтствуют"? Якщо ні, то повідомте "вишесідящім камандірам асвабадітєлєй", і втікачі отримають покарання більше, ніж за кинуту зброю і техніку. А взагалі - распіз-во і бюрократія ворога - кращі друзі розвідників і контррозвідників.
14.05.2022 18:19 Ответить
128 бригада, калап долу. Повага.
14.05.2022 18:27 Ответить
А хто знає - що на четвертому фото за агрегат з балоном? На цивільний оприскувач не схоже - надто надійні вузли На вогнемет - теж
14.05.2022 18:32 Ответить
Не знаю. Но судя по виду, какая-то горелка (газовая паяльная лампа). Что-то похожее применяют для гидроизоляции кровли, к примеру. Только там баллон используют обычный пропановый и сопло другое.
14.05.2022 18:56 Ответить
****** на газовий резак - "горелку"
14.05.2022 19:01 Ответить
Ну, взагалі, таким агрегатом смалять свиней, як заколють.
14.05.2022 19:01 Ответить
це вогнемет, на першому фото запасні балони.
14.05.2022 19:10 Ответить
Ну там щось лежить на третьому фото, а не на першому А назва його відома? А по-друге - для чого його застосовують? Судячи з усього - він на дальній пуск не розрахований І який у нього принцип дії? У ранцевих періоду ІІ Світової був балон зі стисненим газом і резервуар з пальним Подавалось пальне і газ, який те пальне витісняв і воно виштовхувалося зі ствола А тут же один балон!
14.05.2022 19:30 Ответить
тетрадь раба сруського Мамаева - подобається, маю надію двухсотіка..
14.05.2022 20:17 Ответить
Оккупанты отправились печь пироги на тот свет
14.05.2022 20:36 Ответить
Осетини такі ж раби-************* як буряти і т .д. тупе гарматне м'ясо.
14.05.2022 22:15 Ответить
 
 