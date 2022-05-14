Есть шанс на эвакуацию с "Азовстали" с участием ООН и Красного Креста, - Верещук

Эвакуацию украинских военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе можно провести с участием ООН и Красного Креста. Речь идет о спасении раненых.

Об этом сообщила сегодня во время телемарафона вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Есть шанс (провести эвакуацию силами ООН и МККК. - Ред.) и мы сейчас над этим плотно работаем. Мы говорим о тяжелораненых. Мы обратились к лидерам стран, прежде всего, к главам ООН и Международному комитету Красного Креста", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведем переговоры о первоочередной эвакуации c "Азовстали" тяжелораненых и медиков. Это 60 человек, – Верещук