Есть шанс на эвакуацию с "Азовстали" с участием ООН и Красного Креста, - Верещук
Эвакуацию украинских военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе можно провести с участием ООН и Красного Креста. Речь идет о спасении раненых.
Об этом сообщила сегодня во время телемарафона вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Есть шанс (провести эвакуацию силами ООН и МККК. - Ред.) и мы сейчас над этим плотно работаем. Мы говорим о тяжелораненых. Мы обратились к лидерам стран, прежде всего, к главам ООН и Международному комитету Красного Креста", - отметила она.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведем переговоры о первоочередной эвакуации c "Азовстали" тяжелораненых и медиков. Это 60 человек, – Верещук
Топ комментарии
+19 Наталия П
показать весь комментарий14.05.2022 17:46 Ответить Ссылка
+19 Super Gut
показать весь комментарий14.05.2022 17:50 Ответить Ссылка
+9 Чайка Київ
показать весь комментарий14.05.2022 17:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Віталій Кличко («УДАР») 50,52 % ...Олександр Попов («ОПЗЖ») 9,51 % ...Сергій Притула («Голос») 7,87 % ...Олексій Кучеренко (ВО «Батьківщина») 6,33 % ...Ірина Верещук («Слуга народу») 5,44 % ...Андрій Пальчевський («Перемога Пальчевського») 5,30 % ...
На-хе-ра ?!!
Стільки раз "вже домовилися" ... Це інформація може бути користною тільки таємно й виключно для родичів захістників Маріуполя .
Головне , що ворог нічого не знав про публічність данної інфи . Тоді в його не буде спокуси продовжувати грати на почуттях українців й отримувати від цього задоволення .
Подавна більшість маньякальних садистів , коли відчували інформованість про його дії суспільства й його можливості грати масовими почуттями йще більш активно вбивав, гвалтував . Як тільки вдавалось переконувати мас-медіа "замовчати" , ман"як деорінтовувався и припиняв (інколи на десятирічча) свої злочини .
Зробіть потім піартеся на цьому !
А то усе так виглядає , що це імітація спроб . Й спроба довести родичам , що щось влада робить .
Ещё них не сделала, а уже пиарится....
Ей каждый день выдавать заявления о эвакуации как мне в туалет сходить.