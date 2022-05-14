РУС
Есть шанс на эвакуацию с "Азовстали" с участием ООН и Красного Креста, - Верещук

Эвакуацию украинских военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе можно провести с участием ООН и Красного Креста. Речь идет о спасении раненых.

Об этом сообщила сегодня во время телемарафона вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Есть шанс (провести эвакуацию силами ООН и МККК. - Ред.) и мы сейчас над этим плотно работаем. Мы говорим о тяжелораненых. Мы обратились к лидерам стран, прежде всего, к главам ООН и Международному комитету Красного Креста", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведем переговоры о первоочередной эвакуации c "Азовстали" тяжелораненых и медиков. Это 60 человек, – Верещук

+19
У тебя, Верещучка, був шанс, щоб Херсон не был в оккупации и ты его просрала. Когда начнут эвакуировать, тогда и пиши об этом. Трепло бессовестное.
14.05.2022 17:46
+19
Знову у зе-гнид імітація бурхливої діяльності. Замість того аби видавати реальні факти проробленої ними роботи, вони годують країну порожніми балачками
14.05.2022 17:50
+9
Коли зробите, таді скажете. І не забудь повідомити, на яких умовах.
14.05.2022 17:59
Дай Бог.
14.05.2022 17:37
бог i так знами i з АЗОВОМ..питання а як в очi подивитися??
14.05.2022 17:41
120 рублей через яндекс получи..свиня довбойобнута
14.05.2022 18:08
Андрюша! Ты вообще военный? Или совковый пенсионер? Ты в армии хоть служил когда-нибудь?
14.05.2022 18:23
У тебя, Верещучка, був шанс, щоб Херсон не был в оккупации и ты его просрала. Когда начнут эвакуировать, тогда и пиши об этом. Трепло бессовестное.
14.05.2022 17:46
не просрала , а скоріше свідомо проє..ла
14.05.2022 18:06
А зеледент здесь не при чем? Красивый мальчик?
14.05.2022 18:16
Знову у зе-гнид імітація бурхливої діяльності. Замість того аби видавати реальні факти проробленої ними роботи, вони годують країну порожніми балачками
14.05.2022 17:50
Від виборів і після виборів вони всіх годували обіцянками, чому повинно щось змінитися? Нарід 2.5 все ковтав і зараз ковтне і не поперхнеться, а бенямарафон поможе.
14.05.2022 17:55
Просте питання: от хто з серйозних людей буде про щось там говорити в дєушкою, котра висіла на підйомному крані. З парасолькою висіла!
14.05.2022 17:52
Вона, заради влади, без мила в .... залізе, а ви про парасольку.
14.05.2022 17:57
Міський голова

Віталій Кличко («УДАР») 50,52 % ...Олександр Попов («ОПЗЖ») 9,51 % ...Сергій Притула («Голос») 7,87 % ...Олексій Кучеренко (ВО «Батьківщина») 6,33 % ...Ірина Верещук («Слуга народу») 5,44 % ...Андрій Пальчевський («Перемога Пальчевського») 5,30 % ...
14.05.2022 17:58
Одна висела с парасолькой над Киевом, другой ху...м играл на пианино, а в итоге они руководят страной.
14.05.2022 19:31
Коли зробите, таді скажете. І не забудь повідомити, на яких умовах.
14.05.2022 17:59
почитал..питання.. а за кого ви падло голосувало в 2019 ?
14.05.2022 18:09
В рашкованию, гражданка совка, да?
14.05.2022 18:10
Говорящая у неё фамилия...Пиарится на крови.Что за гнидское у вас правительство...У нас правда не лучше...
14.05.2022 18:20 Ответить
Ось навіщо таке оприлюднювати , якщо хлопці поки в небеспеці .
На-хе-ра ?!!

Стільки раз "вже домовилися" ... Це інформація може бути користною тільки таємно й виключно для родичів захістників Маріуполя .
Головне , що ворог нічого не знав про публічність данної інфи . Тоді в його не буде спокуси продовжувати грати на почуттях українців й отримувати від цього задоволення .
Подавна більшість маньякальних садистів , коли відчували інформованість про його дії суспільства й його можливості грати масовими почуттями йще більш активно вбивав, гвалтував . Як тільки вдавалось переконувати мас-медіа "замовчати" , ман"як деорінтовувався и припиняв (інколи на десятирічча) свої злочини .

Зробіть потім піартеся на цьому !

А то усе так виглядає , що це імітація спроб . Й спроба довести родичам , що щось влада робить .
14.05.2022 18:20
ні, не ріже. часто коменти з'являються з деякою затримкою.
14.05.2022 18:38
Швидше там ворушіться, а то буде пізно.
14.05.2022 18:39
Не хотілося би накаркати, але якщо верещучка про це проверещала, то...
14.05.2022 19:14
Читаю та дивуюсь! Де ви усі взялися? Жоден не запропонував реального виходу для героїв азовців, зате скільки отрути вилилося з ваших поганих гнилих ротів! Замовкніть орки!
14.05.2022 20:15
14.05.2022 23:19
********** в своём репертуаре....
Ещё них не сделала, а уже пиарится....
Ей каждый день выдавать заявления о эвакуации как мне в туалет сходить.
15.05.2022 02:50
 
 