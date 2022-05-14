РУС
С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция. СПИСОК

С 16 мая на автомобильных дорогах снова заработает фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме. Заработают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях.

Об этом в фейсбуке сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"С 16 мая на автомобильных дорогах городов Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов и Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнообязанным, нарушающим комендантский час и ПДД, будут вручать повестки - патрульная полиция.

Расположение приборов:

г.Киев (27 приборов контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Олены Телиги, 37 (напротив) в сторону метро Дорогожичи

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02Набережное шоссе, 4, в сторону моста Метро

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02Днепровская набережная/ул. Причальная в сторону моста Патона

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Братиславская, 18 в сторону просп.Броварской

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02Чоколовский бульвар, 24 в сторону пл.Севастопольская

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02мост Северный на Левый берег направление прибора на левый берег

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02Броварской пр./ ул. Строителей направление прибора метро Лесная

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02мост Северный на Правый берег направление прибора на правый берег

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02мост Южный на Левый берег направление прибора на левый берег

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02мост Южный на Правый берег направление прибора на правый берег

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Героев Сталинграда, 25 в сторону ул.Маршала Тимошенко

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Маяковского, 56 в сторону ул.Марины Цветаевой

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Маяковского, 65 в сторону ул.Сержа Лифаря

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02б-р.Дружбы народов, 36 в сторону метро "Дружбы Народов"

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02б-р.Дружбы народов, 27 в сторону Набережного шоссе

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02Столичное шоссе, 58 направление прибора в г.Киев

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02Столичное шоссе, 58 направление прибора в г.Обухов

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02Харьковская площадь (левый проезд) направление прибора г.Борисполь

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02Харьковская площадь (правый проезд) направление прибора г.Борисполь

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Братиславская, 9Г направление прибора ул. Крайняя

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Т.Драйзера, 32 направление прибора просп.Владимира Маяковского

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Наталии Ужвий, 1 направление прибора ул.Новомостицкая

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Правды, 58 направление прибора ул.Светлицкого

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Ярослава Ивашкевича, 5 направление прибора ул.Приорская

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Автозаводская, 24/1 направление прибора ул.Коноплянская

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Голосеевский, 96 направление прибора ул.Маричанская

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Т.Драйзера, 4 направление прибора ул.Николая Закревского

г. Белая Церковь (2 прибора контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Леваневского, 48 направление прибора ул.Некрасова

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Князя Владимира (возле ул.Надречная, 96) направление прибора ул.Короленко

г.Винница (4 прибора контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Келецкая, 30 направление прибора ул.Пирогова

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Киевская, 126 направление прибора ул.Гонты

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Киевская, 65 направление прибора ул.Сергея Зулинского

ул.Пирогова, 61 направление прибора ул.Константина Василенко

г. Луцк (4 прибора контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Ковельская, 147 направление прибора ул.Лескова

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Вячеслава Чорновола, 17 направление прибора ул.Петра Маха

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Ковельская, 144 направление прибора ул.Старицкого

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Конякина, 18А направление прибора ул.Киверцевская

г. Кривой Рог (2 прибора контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул Волгоградская, 11 направление прибора ул.Марийская

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Волгоградская, 13 направление прибора ул.Медовая

г. Житомир (2 прибора контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02Чудновский мост направление прибора ул.Качиньского

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Победы, 86 направление прибора ул.Николая Сциборского

г. Хуст (3 прибора контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Волошина, 81 направление прибора - центр города

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Ивана Франко, 165 направление прибора -центр города

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Львовская, 157 направление прибора ул. 9-го мая

г. Мукачево (1 прибор контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул. Ивана Франко, 74 направление прибора ул.Мира

г. Ивано-Франковск (2 прибора контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Галицкая, 144 направление прибора - въезд в город

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Крыховецкая, 216 направление прибора ул.Вишневая

г.Кропивницкий (5 приборов контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Габдрахманова, 50 направление прибора ул Ивана Олинского

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Габдрахманова, 35А направление направления прибора ул.Шатила

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Яновского, 65 направление прибора ул.Ушакова

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Холодноярская, 196 направление прибора ул.Короленко

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Полтавская, 40 направление прибора пл.Дружбы Народов

г. Львов (5 приборов контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Святого Иоанна Павла ІІ, 8 направление прибора ул.Стрыйская

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора просп.Червоной Калины

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Стрыйская, 292 направление прибора ул.Иоанна Павла II

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Княгини Ольги, 100К направление прибора ул.Владимира Великого

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Сыховская, 16А направление прибора ул.Зеленая

г.Одеса (9 приборов контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Добровольского, 123А направление прибора ул.Генерал Бочарова

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп Шевченко, 4А направление прибора ул.Семинарская

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02Николаевская дорога, 287 направление прибора дорога Южная

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Небесной Сотни, 4 направление прибора ул.Левитана

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02Николаевская дорога, 205 направление прибора ул.Лиманная

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Семена Палия, 80 направление прибора ул.Академика Заболотного

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02Южная дорога, 39 направление прибора ул.Семена Палия

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02Южная дорога, 2 направление прибора дорога Николаевская

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Семена Палия, 25A направление прибора Южная дорога

г.Кременчуг (3 прибора контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02274-й квартал, 4 направление прибора просп.Полтавский

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Свободы, 120/25 направление прибора ул.Драка

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Свободы, 69А направление прибора ул.Родимцева

г.Полтава (3 прибора контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Рассветная, 14 направление прибора ул.Юрия Тимошенко

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Великотырновская, 19 направление прибора ул.Ивана Мазепы

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Европейская, 155 направление прибора ул Автобазовская

г. Сумы (3 прибора контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Вячеслава Чорновола (возле ул.Засумская, 39) направление прибора ул.Люблинская

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Героев Крут, 1/3 направление прибора ул.Ивана Сирко

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Кондратьева 129 направление прибора ул.Прокофьева

г. Тернополь (5 приборов контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп. Злуки, 47Б направление прибора Збаражское шоссе

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Злуки, 45Б направление прибора ул Богдана Лепкого

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул. Степана Будного, 28 направление прибора ул.Карпенко

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Протасевича, 8 направление прибора просп.Степана Бандеры

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Степана Бандеры, 90 направление прибора ул.Евгения Коновальца

г. Хмельницкий (1 прибор контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул.Житецкого

г. Черкассы (4 прибора контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Химиков, 30 направление прибора ул.Вячеслава Галвы

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Благовестная 36/47 направление прибора ул.Грушевского

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Надпольная, 208 направление прибора ул.Ивана Франко

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Химиков, 50 направление прибора ул.Чорновола

г. Черновцы (3 прибора контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Винниченко, 116 направление прибора ул.Степная

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02Старожучковский шлях направление прибора ул.Староконстантиновская

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02Старожучковский шлях направление прибора ул. Белорусская

г. Чернигов (3 прибора контроля)

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02ул.Рокоссовского, 12 к2 направление прибора ул.Защитников Украины

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Мира, 296 направление прибора ул.Владимира Дрозда

С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция 02просп.Мира, 241А направление прибора ул. Летная

Киевская область (6 приборов контроля)

на 26 км+088 автодороги H-01 направление г.Обухов

на 44 км+100 автодороги M-07 направление г.Киев

на 3 км+441 автодороги P-01 направление г.Киев

на 3 км+461 автодороги P-01 направление г.Обухов

на 28 км+870 автодороги М-05 направление  г.Одесса

на 19 км+400 автодороги М-05 направление г.Одесса

Винницкая область (4 прибора контроля)

на 376 км+261 автодороги M-30 направление г.Хмельницкий

на 404 км+377 автодороги M-30 направление г.Винница

на 294 км+619 автодороги M-21 направление г.Винница

на 371 км+527 автодороги M-30 направление г.Хмельницкий

Волынская область (3 прибора контроля)

на 19 км+098 автодороги Н-22 направление г.Владимир-Волынский

на 95 км+200 автодороги H-22 направление г.Луцк

на 444 км+971 автодороги M-07 направление г.Любомль

Житомирская область (6 приборов контроля)

на 94 км+461 автодороги M-06 направление г. Киев

на 94 км+686 автодороги M-06 направление г. Житомир

на 97 км+297 автодороги M-06 направление г. Киев

на 97 км+627 автодорогиM-06 направление г. Житомир

на 158 км+305 автодороги M-06 направление г. Ровно

на 174 км+632 автодороги M-06 направление г. Житомир

Закарпатская область (8 приборов контроля)

на 780 км +785 автодороги M-06 направление г. Мукачево

на 772 км+750 автодороги M-06 направление г.Ужгород

на 95 км+424 автодороги H-09 направление пгт.Буштыно

на 98 км+824 автодороги H-09 направление с.Бедевля

на 33 км+714 автодороги M-23 направление ул.Гички

на 39 км+706 автодороги M-23 направление ул.Молодежная

на 0 км+694 автодороги Т-07-19 направление ул.Центральная

на 0 км+907 автодороги M-23 направление ул. Микеша

Ивано-Франковская область (1 прибор контроля)

на 244 км+199 автодороги H-09 направление пгт.Делятин

Львовская область (2 прибора контроля)

на 10 км+100 автодороги М-10 направление г.Ивано-Франковск

на 685 км+309 автодороги M-06 направление с.Долиновка

Одесская область (1 прибор контроля)

на 3 км+015 автодороги T-16-28 направление г.Одесса

Полтавская область (3 прибора контроля)

на 155 км+696 автодороги M-03 направление г.Киев

на 319 км+374 автодороги M-03 направление г.Полтава

на 324 км+515 автодороги M-03 направление г.Полтава

Ровенская область (3 прибора контроля)

на 340 км+202 автодороги М-06 направление с.Панталия

на 394 км+318 автодороги M-06 направление г.Львов

на 328 км+826 автодороги M-06 направление г.Киев

+6
Таку "величну стратегію" відновлення роботи камер відеонагляду в період війни могли придумати круглі або кантоваті дебіли від МВС, ото читаєш допис від заступника керівника патрульної поліції Білошицького і диву дивуєшся, і все через те, що два козлики не розминулись на трасі Житомир-Чоп, де загинули люди. Але шановні і нешановні "стратеги", ця система зовсім не захищена і ніхто мене в цьому не переконає, бо знаю про що кажу. Кілька хакерських атак і ворог буде бачити усе онлайн від Польщі (Львова), Чехії (Ужгорода) усі траси з усіма колонами до Києва і далі до Полтави, Одеси. Що важніше? Людське життя і безпека країни чи кільканадцять тисяч від штрафів. Та пального немає, далі приватний транспорт взагалі зупиниться, то який економічний ефект ? А може це спланована диверсія ? Знову купа питань? Що, знову не на часі і "не треба розхитувати лодку"? Бачите, відеореєстратори з автомашин зняти, зате відеонагляд відновити!!!! Та ви, нерадиві ракетчики з патрульними поліції вже визначіться, видно ніколи не грали в шахи, що навіть не в силі продумати 2-3 кроки вперед, виглядає, що забавлялись у чапаєва.... Отакі люди керують правоохоронною системою... Тупість зашкалює.... Шкода , що ніхто не дослухається, пенсіонер, ветеран ОВО .
14.05.2022 19:14 Ответить
+3
ДАВНО ПОРА.
Столько дебилов гоняет по Киеву дзюря на ПДД, что складывается впечатление, что в столицу съехались все дебилы за рулём со всей Украины.
14.05.2022 17:56 Ответить
+2
А за выезд на встречку чтобы обьехать блоки на дорогах будут штрафовать? И за разбитые снарядами стекла и машины?
14.05.2022 18:10 Ответить
