С 16 мая возобновляется фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме - патрульная полиция. СПИСОК

С 16 мая на автомобильных дорогах снова заработает фиксация нарушений ПДД в автоматическом режиме. Заработают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях.

Об этом в фейсбуке сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий

"С 16 мая на автомобильных дорогах городов Киев, Белая Церковь, Винница, Кривой Рог, Сумы, Житомир, Хуст, Мукачево, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Кропивницкий, Одесса, Кременчуг, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Луцк, Львов и Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

Расположение приборов:

г.Киев (27 приборов контроля)

ул.Олены Телиги, 37 (напротив) в сторону метро Дорогожичи

Набережное шоссе, 4, в сторону моста Метро

Днепровская набережная/ул. Причальная в сторону моста Патона

ул.Братиславская, 18 в сторону просп.Броварской

Чоколовский бульвар, 24 в сторону пл.Севастопольская

мост Северный на Левый берег направление прибора на левый берег

Броварской пр./ ул. Строителей направление прибора метро Лесная

мост Северный на Правый берег направление прибора на правый берег

мост Южный на Левый берег направление прибора на левый берег

мост Южный на Правый берег направление прибора на правый берег

просп.Героев Сталинграда, 25 в сторону ул.Маршала Тимошенко

просп.Маяковского, 56 в сторону ул.Марины Цветаевой

просп.Маяковского, 65 в сторону ул.Сержа Лифаря

б-р.Дружбы народов, 36 в сторону метро "Дружбы Народов"

б-р.Дружбы народов, 27 в сторону Набережного шоссе

Столичное шоссе, 58 направление прибора в г.Киев

Столичное шоссе, 58 направление прибора в г.Обухов

Харьковская площадь (левый проезд) направление прибора г.Борисполь

Харьковская площадь (правый проезд) направление прибора г.Борисполь

ул.Братиславская, 9Г направление прибора ул. Крайняя

ул.Т.Драйзера, 32 направление прибора просп.Владимира Маяковского

ул.Наталии Ужвий, 1 направление прибора ул.Новомостицкая

просп.Правды, 58 направление прибора ул.Светлицкого

ул.Ярослава Ивашкевича, 5 направление прибора ул.Приорская

ул.Автозаводская, 24/1 направление прибора ул.Коноплянская

просп.Голосеевский, 96 направление прибора ул.Маричанская

ул.Т.Драйзера, 4 направление прибора ул.Николая Закревского

г. Белая Церковь (2 прибора контроля)

ул.Леваневского, 48 направление прибора ул.Некрасова

просп.Князя Владимира (возле ул.Надречная, 96) направление прибора ул.Короленко

г.Винница (4 прибора контроля)

ул.Келецкая, 30 направление прибора ул.Пирогова

ул.Киевская, 126 направление прибора ул.Гонты

ул.Киевская, 65 направление прибора ул.Сергея Зулинского

ул.Пирогова, 61 направление прибора ул.Константина Василенко

г. Луцк (4 прибора контроля)

ул.Ковельская, 147 направление прибора ул.Лескова

ул.Вячеслава Чорновола, 17 направление прибора ул.Петра Маха

ул.Ковельская, 144 направление прибора ул.Старицкого

ул.Конякина, 18А направление прибора ул.Киверцевская

г. Кривой Рог (2 прибора контроля)

ул Волгоградская, 11 направление прибора ул.Марийская

ул.Волгоградская, 13 направление прибора ул.Медовая

г. Житомир (2 прибора контроля)

Чудновский мост направление прибора ул.Качиньского

ул.Победы, 86 направление прибора ул.Николая Сциборского

г. Хуст (3 прибора контроля)

ул.Волошина, 81 направление прибора - центр города

ул.Ивана Франко, 165 направление прибора -центр города

ул.Львовская, 157 направление прибора ул. 9-го мая

г. Мукачево (1 прибор контроля)

ул. Ивана Франко, 74 направление прибора ул.Мира

г. Ивано-Франковск (2 прибора контроля)

ул.Галицкая, 144 направление прибора - въезд в город

ул.Крыховецкая, 216 направление прибора ул.Вишневая

г.Кропивницкий (5 приборов контроля)

ул.Габдрахманова, 50 направление прибора ул Ивана Олинского

ул.Габдрахманова, 35А направление направления прибора ул.Шатила

ул.Яновского, 65 направление прибора ул.Ушакова

ул.Холодноярская, 196 направление прибора ул.Короленко

ул.Полтавская, 40 направление прибора пл.Дружбы Народов

г. Львов (5 приборов контроля)

просп.Святого Иоанна Павла ІІ, 8 направление прибора ул.Стрыйская

просп.Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора просп.Червоной Калины

ул.Стрыйская, 292 направление прибора ул.Иоанна Павла II

ул.Княгини Ольги, 100К направление прибора ул.Владимира Великого

ул.Сыховская, 16А направление прибора ул.Зеленая

г.Одеса (9 приборов контроля)

просп.Добровольского, 123А направление прибора ул.Генерал Бочарова

просп Шевченко, 4А направление прибора ул.Семинарская

Николаевская дорога, 287 направление прибора дорога Южная

просп.Небесной Сотни, 4 направление прибора ул.Левитана

Николаевская дорога, 205 направление прибора ул.Лиманная

ул.Семена Палия, 80 направление прибора ул.Академика Заболотного

Южная дорога, 39 направление прибора ул.Семена Палия

Южная дорога, 2 направление прибора дорога Николаевская

ул.Семена Палия, 25A направление прибора Южная дорога

г.Кременчуг (3 прибора контроля)

274-й квартал, 4 направление прибора просп.Полтавский

просп.Свободы, 120/25 направление прибора ул.Драка

просп.Свободы, 69А направление прибора ул.Родимцева

г.Полтава (3 прибора контроля)

ул.Рассветная, 14 направление прибора ул.Юрия Тимошенко

ул.Великотырновская, 19 направление прибора ул.Ивана Мазепы

ул.Европейская, 155 направление прибора ул Автобазовская

г. Сумы (3 прибора контроля)

ул.Вячеслава Чорновола (возле ул.Засумская, 39) направление прибора ул.Люблинская

ул.Героев Крут, 1/3 направление прибора ул.Ивана Сирко

ул.Кондратьева 129 направление прибора ул.Прокофьева

г. Тернополь (5 приборов контроля)

просп. Злуки, 47Б направление прибора Збаражское шоссе

просп.Злуки, 45Б направление прибора ул Богдана Лепкого

ул. Степана Будного, 28 направление прибора ул.Карпенко

ул.Протасевича, 8 направление прибора просп.Степана Бандеры

просп.Степана Бандеры, 90 направление прибора ул.Евгения Коновальца

г. Хмельницкий (1 прибор контроля)

ул. Каменецкая, 132 направление прибора ул.Житецкого

г. Черкассы (4 прибора контроля)

просп.Химиков, 30 направление прибора ул.Вячеслава Галвы

ул.Благовестная 36/47 направление прибора ул.Грушевского

ул.Надпольная, 208 направление прибора ул.Ивана Франко

просп.Химиков, 50 направление прибора ул.Чорновола

г. Черновцы (3 прибора контроля)

ул.Винниченко, 116 направление прибора ул.Степная

Старожучковский шлях направление прибора ул.Староконстантиновская

Старожучковский шлях направление прибора ул. Белорусская

г. Чернигов (3 прибора контроля)

ул.Рокоссовского, 12 к2 направление прибора ул.Защитников Украины

просп.Мира, 296 направление прибора ул.Владимира Дрозда

просп.Мира, 241А направление прибора ул. Летная

Киевская область (6 приборов контроля)

на 26 км+088 автодороги H-01 направление г.Обухов

на 44 км+100 автодороги M-07 направление г.Киев

на 3 км+441 автодороги P-01 направление г.Киев

на 3 км+461 автодороги P-01 направление г.Обухов

на 28 км+870 автодороги М-05 направление г.Одесса

на 19 км+400 автодороги М-05 направление г.Одесса

Винницкая область (4 прибора контроля)

на 376 км+261 автодороги M-30 направление г.Хмельницкий

на 404 км+377 автодороги M-30 направление г.Винница

на 294 км+619 автодороги M-21 направление г.Винница

на 371 км+527 автодороги M-30 направление г.Хмельницкий

Волынская область (3 прибора контроля)

на 19 км+098 автодороги Н-22 направление г.Владимир-Волынский

на 95 км+200 автодороги H-22 направление г.Луцк

на 444 км+971 автодороги M-07 направление г.Любомль

Житомирская область (6 приборов контроля)

на 94 км+461 автодороги M-06 направление г. Киев

на 94 км+686 автодороги M-06 направление г. Житомир

на 97 км+297 автодороги M-06 направление г. Киев

на 97 км+627 автодорогиM-06 направление г. Житомир

на 158 км+305 автодороги M-06 направление г. Ровно

на 174 км+632 автодороги M-06 направление г. Житомир

Закарпатская область (8 приборов контроля)

на 780 км +785 автодороги M-06 направление г. Мукачево

на 772 км+750 автодороги M-06 направление г.Ужгород

на 95 км+424 автодороги H-09 направление пгт.Буштыно

на 98 км+824 автодороги H-09 направление с.Бедевля

на 33 км+714 автодороги M-23 направление ул.Гички

на 39 км+706 автодороги M-23 направление ул.Молодежная

на 0 км+694 автодороги Т-07-19 направление ул.Центральная

на 0 км+907 автодороги M-23 направление ул. Микеша

Ивано-Франковская область (1 прибор контроля)

на 244 км+199 автодороги H-09 направление пгт.Делятин

Львовская область (2 прибора контроля)

на 10 км+100 автодороги М-10 направление г.Ивано-Франковск

на 685 км+309 автодороги M-06 направление с.Долиновка

Одесская область (1 прибор контроля)

на 3 км+015 автодороги T-16-28 направление г.Одесса

Полтавская область (3 прибора контроля)

на 155 км+696 автодороги M-03 направление г.Киев

на 319 км+374 автодороги M-03 направление г.Полтава

на 324 км+515 автодороги M-03 направление г.Полтава

Ровенская область (3 прибора контроля)

на 340 км+202 автодороги М-06 направление с.Панталия

на 394 км+318 автодороги M-06 направление г.Львов

на 328 км+826 автодороги M-06 направление г.Киев