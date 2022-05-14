Россия ничего не будет делать с Черноморским флотом, пока нет комплексов ПВО на острове Змеиный, - Денисенко

Пока у России нет своих комплексов ПВО на острове Змеиный, она ничего не будет делать со своим Черноморским флотом.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко проинформировал в эфире телеканала "Прямой", отвечая на вопрос, будет ли РФ активизировать Черноморский флот и задействовать его, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все зависит от ситуации на острове Змеиный. Пока у них нет ПВО в этой части Черного моря, пока они ничего со (своим - ред.) флотом делать не будут. Поэтому ключевой вопрос на самом деле, как будет себя чувствовать чф рф – это битва за Змеиный", - сказал Денисенко.

Отвечая на вопрос относительно ситуации в Запорожской области, он уточнил, что она такая же, как и в Херсонской, - по его данным, россия там пытается максимально ускорять процессы цементирования своей власти.

"То есть, Бердянск, Мелитополь, Энергодар – это города, где они пытаются максимально укрепиться и максимально расставить всех своих гауляйтеров с целью показать, что они являются властью на этих территориях. Говорить о том, что они собираются оттуда уходить мирным путем, к сожалению, не приходится. Здесь мы должны понимать, что мирно освободить эти территории будет очень сложно, дипломатическим путем, я имею в виду", – уточнил Денисенко.