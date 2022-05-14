РУС
Россия ничего не будет делать с Черноморским флотом, пока нет комплексов ПВО на острове Змеиный, - Денисенко

зміїний

Пока у России нет своих комплексов ПВО на острове Змеиный, она ничего не будет делать со своим Черноморским флотом.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко проинформировал в эфире телеканала "Прямой", отвечая на вопрос, будет ли РФ активизировать Черноморский флот и задействовать его, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все зависит от ситуации на острове Змеиный. Пока у них нет ПВО в этой части Черного моря, пока они ничего со (своим - ред.) флотом делать не будут. Поэтому ключевой вопрос на самом деле, как будет себя чувствовать чф рф – это битва за Змеиный", - сказал Денисенко.

Отвечая на вопрос относительно ситуации в Запорожской области, он уточнил, что она такая же, как и в Херсонской, - по его данным, россия там пытается максимально ускорять процессы цементирования своей власти.

Читайте также: Есть шанс на эвакуацию с "Азовстали" с участием ООН и Красного Креста, - Верещук

"То есть, Бердянск, Мелитополь, Энергодар – это города, где они пытаются максимально укрепиться и максимально расставить всех своих гауляйтеров с целью показать, что они являются властью на этих территориях. Говорить о том, что они собираются оттуда уходить мирным путем, к сожалению, не приходится. Здесь мы должны понимать, что мирно освободить эти территории будет очень сложно, дипломатическим путем, я имею в виду", – уточнил Денисенко.

армия РФ (20657) Змеиный (181) ПВО (3135) россия (97355) Черноморский флот РФ (1569) Денисенко Вадим (96)
Топ комментарии
+20
если русский шпион говорит - "все под контролем", нападения не будет, готовьтесь к молниеносному удару русских. Дезинформация о ненападении, распространяемая шпионами - это прикрытие подготовки к наступлению и обязательное условие наступления армии РФ.
14.05.2022 18:07 Ответить
+19
Про яркий дипломатичный шлях звільнення українських територій цей черговий придурок меле? *****...в підсумку знову почнеться ця дурна балаканина з кацапами тільки на цей раз з віджатим півднем країни. А далі що?
14.05.2022 18:02 Ответить
+14
Ну про яке дипломатитчне вирішення може йти мова?! Креще нехай денисенко розкаже нахрена перешийок розмінували і чому переправу в Чонгарі не підірвали?! Ось про що треба говорити! А коли орки зайняли полосу від Миколаєва до дирляндії про яке дипломатичне вирішення взагалі мова йти може. Там одне вирішення, потопити кацапсячу сволоту в морях! А от як і чим це зробити це вже питання і дуже серйозне питання...
14.05.2022 18:06 Ответить
А он говорит, что надо только через дипломатию или вы по диагонали прочли и бегом первый коммент оставить с руганью?
14.05.2022 18:15 Ответить
шоб он не говорил но его в последнее время стало очень много,кто то обещал ууухх какой удар и сюрприз для рашиков и где он?. каким х ем этот радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко до Змеиного,там погранцов уже нет и по острову работают ВСУ. ему блдь заняться нечем?
14.05.2022 23:06 Ответить
Вадим,ты что ли?
15.05.2022 00:06 Ответить
А далі підписується ганебна угода, рашка перегруповується, наша єкономіка зазнає остаточного коллапсу через велетенські руйнування інфраструктури, світ втомлюється від теми України, кремль максимально намагається дестабілізувати і нас і увесь світ, а потім, нарешті, через два-три роки кацапи завдають повторного удару з урахування більшості помилок. І наше питання закривается назавжди.
p.s. Я не пессиміст, я - реаліст.
14.05.2022 23:09 Ответить
Так шансов захватить змеиный у кацапов ровно столько, сколько у импотента на секс
14.05.2022 18:05 Ответить
Еще один не дочитал..
14.05.2022 18:16 Ответить
Не могу вспомнить случай, когда Россия дипломатичным путём отдавала захваченные земли,это как просить чушку с Якутии вернуть стиралку которую он стырил из под Киева,фиг дождешься они её в музее поставят и будут со всей округи водить экскурсии,вот какая она стиральная машина.
14.05.2022 18:11 Ответить
так рашки другой и не было кроме путлеровской - вот когда он копыта отбросит сразу начнет все отдавать и еще и просить чтобы взяли денег сверху
14.05.2022 20:33 Ответить
Ну що ж! Поки вони "нічого не робитимуть з Чорноморським флотом" - у нас є час довести до розуму пару-трійку ракет "Нептун" і поповнить боєзапас та отримать і освоїть ""привіт від єврейських фашистів" з Естонії!
14.05.2022 18:13 Ответить
Та ну этот бред слушать , по западу Крыма кацапы расставили С300 а у него до 300 км в модификации радиус поражения , если продолжают этот бред нести про охеренную значимость этого куска скалы то значит что действительно по прихоти главзебила там у нас потери чувствительные . Если бы он был так важен то кацапы наставили бы изначально с 300 подкрепив панцирями , а так ОСА и ТОР - ни о чем
14.05.2022 19:37 Ответить
От Крыма порядка 200 км ,а от береговой линии 40 и как они из Крыма защитят свои корабли при желании высадится на западе от Одессы.
14.05.2022 22:59 Ответить
Sлavko Sлavkoviч

@Viaches50993743

·
https://twitter.com/Viaches50993743/status/1525413301508767744 5 ч

Латвія. Жизнь рашиста-путініста, тяжела і нєкозіста

https://twitter.com/i/status/1525413301508767744
14.05.2022 18:13 Ответить
Добре. Под моим домом у двух кацапососедей тоже в последние годы машины были обвешаны колорадскими лентами и расписанные соответствующими слоганами - За Победу и в том духе. Сейчас обе машинки чистые как от автосалона. Похоже мотивацией сработал и факт что похожему дятлу недалеко ночью порезали шины и разбили заднее окно.
14.05.2022 18:46 Ответить
радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко поінформував у ефірі ......................
У меня вопрос - а какое военно-учебное заведение он оканчивал, в каких войсках и на каких должностях служил, и в какой академии ВСУ он учился, что бы делать такие заявления?
14.05.2022 18:22 Ответить
Отвечаю.

В 1997 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Киевский университет имени Т. Шевченко , специализация «украинский язык и литература».

В 1998 году закончил факультет Гуманитарных наук https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%C2%BB Киево-Могилянской академии

В 2003 году защитил кандидатскую в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B НАН Украины по теме «Творчество https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. Йогансена в контексте украинской юмористической модернистской прозы

И ФСЁЁЁЁЁ.
И вот у этого "специалиста" берут на военные темы интервью и кто то даже слушает его открыв рот.
14.05.2022 18:24 Ответить
Еще один науКІВЕЦЬ.Тамада,знающий кто такой М.Йогансен(и то не факт),советующий всем кто будет слушать.Вадюша прикинул-если Люсю слушают,то почему бы и себе не понадувать щеки и не проехать по ушам выпускникам трускавецкого университета.С таким же успехом могли выпустить и Вирастюка.Тот бы хоть во время интервью автобус с журналистами зубами потянул.
14.05.2022 18:55 Ответить
ну у Люси вооюще только 1 курс. И особое актерское. В москве. В 95-й как магнитом тянет всё дерьмо.
"Моя совесть настолько чиста и прозрачна, что ее практически не видно."
14.05.2022 18:59 Ответить
Ещё одна Люся!), в каких академиях образовывался сей чревовещатель???
14.05.2022 18:22 Ответить
І що він не так сказав? Денисенко ніколи не займався балабольством. Всі його коментарі точні і без валніьного душку як в Арестовича.
Денисенко на своєму місці і йому варто довіряти
14.05.2022 18:47 Ответить
ну, не знаю нарахунок балабольства, а мені оте- поки не має на Зміїному ппо рашки, як кажуть слух ріже ,от і думаєш, чи жде людина те ппо , чи просто не володіє нюансами нашої мови.
14.05.2022 22:25 Ответить
Кстати, сегодня очередная годовщина Цусимского сражения. Пора повторить.
14.05.2022 18:29 Ответить
так израильские ПКР уже везут, надо придумать или дозаправку в воздухе или подвесные топливные баки, а то только на 300 км летают, а это мало, надо чтоб до порта Сочи доставало и плюс запас 20 %
14.05.2022 19:23 Ответить
Всё сбудется, стоит только расхотеть. (с) Фаина Раневская
14.05.2022 18:50 Ответить
Один Тор и один Панцирь уже стоят
14.05.2022 19:10 Ответить
Всё равно флот будет уничтожен или отдан Украине за ненадобностью.
Будет на Змеином ПВО или нет.
14.05.2022 20:05 Ответить
Вот поскольку у нас такие советники во всех областях, мы имеем то, что имеем.
Может это шпионское задание: врага ввести в заблуждение через вещания дилетантов?!
Тогда как в этом свете смотрится сообщение Зеленского в феврале, что всё под контролем и
ничего не бойтесь?
14.05.2022 21:04 Ответить
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А надо было сказать противоположное?
14.05.2022 22:39 Ответить
Ну они так и с Крыма пойдут. Прекрасное пояснение. Украина зуб дает будет в школах обучение русскому языку + ценники в магазинах по-русски. А московия выводит оттуда войска и в порядке доброй воли передаёт Крым Украине.
30.06.2022 12:03 Ответить
 
 