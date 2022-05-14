Россия ничего не будет делать с Черноморским флотом, пока нет комплексов ПВО на острове Змеиный, - Денисенко
Пока у России нет своих комплексов ПВО на острове Змеиный, она ничего не будет делать со своим Черноморским флотом.
Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко проинформировал в эфире телеканала "Прямой", отвечая на вопрос, будет ли РФ активизировать Черноморский флот и задействовать его, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Все зависит от ситуации на острове Змеиный. Пока у них нет ПВО в этой части Черного моря, пока они ничего со (своим - ред.) флотом делать не будут. Поэтому ключевой вопрос на самом деле, как будет себя чувствовать чф рф – это битва за Змеиный", - сказал Денисенко.
Отвечая на вопрос относительно ситуации в Запорожской области, он уточнил, что она такая же, как и в Херсонской, - по его данным, россия там пытается максимально ускорять процессы цементирования своей власти.
"То есть, Бердянск, Мелитополь, Энергодар – это города, где они пытаются максимально укрепиться и максимально расставить всех своих гауляйтеров с целью показать, что они являются властью на этих территориях. Говорить о том, что они собираются оттуда уходить мирным путем, к сожалению, не приходится. Здесь мы должны понимать, что мирно освободить эти территории будет очень сложно, дипломатическим путем, я имею в виду", – уточнил Денисенко.
У меня вопрос - а какое военно-учебное заведение он оканчивал, в каких войсках и на каких должностях служил, и в какой академии ВСУ он учился, что бы делать такие заявления?
В 1997 году окончил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE Киевский университет имени Т. Шевченко , специализация «украинский язык и литература».
В 1998 году закончил факультет Гуманитарных наук https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%C2%BB Киево-Могилянской академии
В 2003 году защитил кандидатскую в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B НАН Украины по теме «Творчество https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. Йогансена в контексте украинской юмористической модернистской прозы
И ФСЁЁЁЁЁ.
И вот у этого "специалиста" берут на военные темы интервью и кто то даже слушает его открыв рот.
"Моя совесть настолько чиста и прозрачна, что ее практически не видно."
Денисенко на своєму місці і йому варто довіряти
Будет на Змеином ПВО или нет.
Может это шпионское задание: врага ввести в заблуждение через вещания дилетантов?!
Тогда как в этом свете смотрится сообщение Зеленского в феврале, что всё под контролем и
ничего не бойтесь?
А надо было сказать противоположное?