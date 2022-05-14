РУС
Венгрия осуждает агрессию Путина и вооруженное вторжение в Украину, - президент Новак

Президент Венгрии Каталина Новак осудила вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Мы осуждаем агрессию Путина, вооруженное вторжение в суверенное государство. Мы говорим "Нет!" всем усилиям, направленным на восстановление Советского Союза", - подчеркнула она.

По словам Новак, война в Украине велась также против миролюбивых венгров и добавила, что Венгрия требует расследовать и наказывать военные преступления РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС рассматривают возможность отсрочки для эмбарго на нефть из РФ из-за позиции Венгрии, - Bloomberg

Венгрия (2132) Новак Каталина (13)
Топ комментарии
+23
Нічого не трапилося.
Угорщина - парламентська республіка, де президент це чисто номінальна фігура.
14.05.2022 18:19 Ответить
14.05.2022 18:19 Ответить
+12
что случилось ? в лесу ****** сдох?
14.05.2022 18:17 Ответить
14.05.2022 18:17 Ответить
+8
Зараз вилезе абсіярто і почне перед лапатнікамі абсірацца...
14.05.2022 18:19 Ответить
14.05.2022 18:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отлично!
14.05.2022 18:16 Ответить
14.05.2022 18:16 Ответить
ні хрена.
Прочитай https://newsua.one/news-world/66121.html її всю :
Зверни увагу на пп.:
-Ми виконуємо свої зобов'язання в рамках ЄС і НАТО, але якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні;
-ми не погодимося на рішення, які потребують від угорців більше жертв, ніж шкода;
-наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні.
14.05.2022 18:45 Ответить
14.05.2022 18:45 Ответить
А ми не наполягаємо на забезпеченні прав українців, які проживають в Угорщині.
14.05.2022 19:18 Ответить
14.05.2022 19:18 Ответить
вони "права" угорців, як касапи - трактують на свій лад. Це довга розмова.
14.05.2022 19:57 Ответить
14.05.2022 19:57 Ответить
что случилось ? в лесу ****** сдох?
14.05.2022 18:17 Ответить
14.05.2022 18:17 Ответить
Нічого не трапилося.
Угорщина - парламентська республіка, де президент це чисто номінальна фігура.
14.05.2022 18:19 Ответить
14.05.2022 18:19 Ответить
Вот что волшебный пендель США делает. Дружба с кремлевским карликом приводит к серьезным проблемам.
14.05.2022 18:30 Ответить
14.05.2022 18:30 Ответить
ні хрена. Вище я навів ссиль і цитати.
Тут додам ще одну цитату звідти:
"Новак обіймала посаду заступника лідера "Фідес" Віктора Орбана і була міністром"
14.05.2022 18:46 Ответить
14.05.2022 18:46 Ответить
Як орбан дозволив сказати таке?!
14.05.2022 18:17 Ответить
14.05.2022 18:17 Ответить
Надо же что-то пукнуть.
14.05.2022 18:19 Ответить
14.05.2022 18:19 Ответить
венгрия .....осудила..... расею? Ущипните меня! Там шо,****** с орбанов сийяртами расстреляли?
14.05.2022 18:17 Ответить
14.05.2022 18:17 Ответить
Ще не розстріляли , але намір такий є
14.05.2022 18:39 Ответить
14.05.2022 18:39 Ответить
Они на мучения Лукашенко смотрит и не знает что делать.
14.05.2022 18:48 Ответить
14.05.2022 18:48 Ответить
Зараз вилезе абсіярто і почне перед лапатнікамі абсірацца...
14.05.2022 18:19 Ответить
14.05.2022 18:19 Ответить
Ну там теж є опозиція, не всі там цоббнуті
14.05.2022 18:19 Ответить
14.05.2022 18:19 Ответить
Вона з партії орбана.
14.05.2022 18:26 Ответить
14.05.2022 18:26 Ответить
Вона другий номер в партії Орбана!
14.05.2022 18:40 Ответить
14.05.2022 18:40 Ответить
Сказати можна багато, подивимось на їхні дії
14.05.2022 18:19 Ответить
14.05.2022 18:19 Ответить
Їхні дії будуть залежати від наших дій.
14.05.2022 19:19 Ответить
14.05.2022 19:19 Ответить
Видать Дуда на аудиенцию к орбану приезжал.
14.05.2022 18:19 Ответить
14.05.2022 18:19 Ответить
У Дуды меньше полномочий чем у Орбана.
14.05.2022 18:34 Ответить
14.05.2022 18:34 Ответить
Глазам не верю..
14.05.2022 18:23 Ответить
14.05.2022 18:23 Ответить
президент мадьярстану це взагалі що за посада
14.05.2022 18:24 Ответить
14.05.2022 18:24 Ответить
як і президент Четвертого Рейху - Штангенциркуль
14.05.2022 18:25 Ответить
14.05.2022 18:25 Ответить
Просвітіть хто в них Орбан і хто перша скрипка
14.05.2022 18:26 Ответить
14.05.2022 18:26 Ответить
Може вже врешті решт і на ембарго погодяться. Скільки вже можна дурня валяти?
Між іншим це не все що вона сказала. Ще вона сказала що підтримує вступ України до ЄС.
14.05.2022 18:30 Ответить
14.05.2022 18:30 Ответить
"атвлєкающій маньовр " для Європи в першу чергу та світу. Ця мерзота права рука орбана , бо лівою вона його і ****** сіярто кожен вечір заспокоює. Невже люди ще не надивились за 80 днів війни на всі ці говорящі голови, які кажуть одне а самі під столом "удовлітворяют" кацапську падаль?
14.05.2022 18:31 Ответить
14.05.2022 18:31 Ответить
Або грошей дали "братьям"-угорцям, або сказали, що не дадуть. Це добре на них впливає.
Це ЄС їм мізки вправляє, ніякі "ідєї" про свободу цих ніколи не цікавили і ніколи не цікавлять.
14.05.2022 18:33 Ответить
14.05.2022 18:33 Ответить
Кто-то сказал, что живые закрывают глаза мертвым; мертвые раскрывают глаза живым. Прозрение венгров должно было произойти еще в 2008 году, но лучше поздно, чем никогда
14.05.2022 18:37 Ответить
14.05.2022 18:37 Ответить
навряд чи це є "прозрєніє", просто чергова словесна полова
14.05.2022 18:53 Ответить
14.05.2022 18:53 Ответить
Джо Байден ім мізки вправив - або ви разом зі всім світом , або геть із НАТО !!
14.05.2022 18:41 Ответить
14.05.2022 18:41 Ответить
ты зовешь с собою
в журавлиный клин
между нами пропасть
так как я пингвин (с)
14.05.2022 18:47 Ответить
14.05.2022 18:47 Ответить
Я так дивлюся по коментам, що у колег-юзерів - нічим не виправданий оптимізм...
14.05.2022 18:48 Ответить
14.05.2022 18:48 Ответить
як завжди - глибоко стурбована, але расєйські печеньки хаває і далі
14.05.2022 18:52 Ответить
14.05.2022 18:52 Ответить
Она президент с 10 мая, пятый день
14.05.2022 18:54 Ответить
14.05.2022 18:54 Ответить
в світлі майбутнього пресингу ******* це активне міроприємство ( за Ю.Швецем) угро-фіннів. Там презиха така сама як в Грузії, та теж хотяла приїхати в Україну, щоб підсластити пілюлю, а їй кремлівські шашличники сказали - поїдеш але з приватним візитом. Там ще одна дівуля, презиха Молдови,смуглянка, теж комизиться перед фурерком, на Україну показує пальцем.
14.05.2022 19:20 Ответить
14.05.2022 19:20 Ответить
В сраку можеш запхати своє занепокоєння, орків суки підтримуєте у всьому, Табакі.
14.05.2022 20:00 Ответить
14.05.2022 20:00 Ответить
добрый-злой полицейский в исполнении мадьяр
14.05.2022 20:14 Ответить
14.05.2022 20:14 Ответить
Когда рашисты будут бомбить Будапешт 5 тонными авиабомбами, Украина тоже выскажет глубокую озабоченность. И может даже через 3 месяца выскажет осуждение.
14.05.2022 20:25 Ответить
14.05.2022 20:25 Ответить
Всего то 80-й день пошел, а до них стало доходить.
14.05.2022 20:53 Ответить
14.05.2022 20:53 Ответить
Злякалася, що грошей від ЄС не отримає, політична повія.
14.05.2022 21:26 Ответить
14.05.2022 21:26 Ответить
Я щось пропустив?
Чіїсь угорські яйця дверима придавили?
14.05.2022 22:13 Ответить
14.05.2022 22:13 Ответить
ба! а шо це за одна? та шо ти таке говориш? таваріщу орбану таке може не сподобатися!..
15.05.2022 00:54 Ответить
15.05.2022 00:54 Ответить
Я даже и не знал, что у венгров какой-то президент есть. Она с 2014го в кладовке пряталась, только сейчас такая смелая стала?
15.05.2022 05:53 Ответить
15.05.2022 05:53 Ответить
Жодної довіри мадярам. Це споконвічні продажні сикуни. І не лише стосовно України - до всіх своїх сусідів.
15.05.2022 19:22 Ответить
15.05.2022 19:22 Ответить
 
 