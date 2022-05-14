Венгрия осуждает агрессию Путина и вооруженное вторжение в Украину, - президент Новак
Президент Венгрии Каталина Новак осудила вооруженную агрессию РФ против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Мы осуждаем агрессию Путина, вооруженное вторжение в суверенное государство. Мы говорим "Нет!" всем усилиям, направленным на восстановление Советского Союза", - подчеркнула она.
По словам Новак, война в Украине велась также против миролюбивых венгров и добавила, что Венгрия требует расследовать и наказывать военные преступления РФ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС рассматривают возможность отсрочки для эмбарго на нефть из РФ из-за позиции Венгрии, - Bloomberg
mrSmith
14.05.2022 18:19
botoks
14.05.2022 18:17
Александр Чуднивец #474549
14.05.2022 18:19
Прочитай https://newsua.one/news-world/66121.html її всю :
Зверни увагу на пп.:
-Ми виконуємо свої зобов'язання в рамках ЄС і НАТО, але якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні;
-ми не погодимося на рішення, які потребують від угорців більше жертв, ніж шкода;
-наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні.
Угорщина - парламентська республіка, де президент це чисто номінальна фігура.
Тут додам ще одну цитату звідти:
"Новак обіймала посаду заступника лідера "Фідес" Віктора Орбана і була міністром"
Між іншим це не все що вона сказала. Ще вона сказала що підтримує вступ України до ЄС.
Це ЄС їм мізки вправляє, ніякі "ідєї" про свободу цих ніколи не цікавили і ніколи не цікавлять.
в журавлиный клин
между нами пропасть
так как я пингвин (с)
Чіїсь угорські яйця дверима придавили?