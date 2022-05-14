Венгрия осуждает агрессию Путина и вооруженное вторжение в Украину, - президент Новак

Президент Венгрии Каталина Новак осудила вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Мы осуждаем агрессию Путина, вооруженное вторжение в суверенное государство. Мы говорим "Нет!" всем усилиям, направленным на восстановление Советского Союза", - подчеркнула она.

По словам Новак, война в Украине велась также против миролюбивых венгров и добавила, что Венгрия требует расследовать и наказывать военные преступления РФ.

