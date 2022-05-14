В Москве не знают, что делать с оккупированными территориями Украины, - Денисенко
Путина склоняют к аннексии оккупированных территорий, но решение не принято, поскольку это может усугубить переговорный процесс.
Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Фактически ежедневно мы видим то на Донбассе, то на Херсонщине кого-то из высокопоставленных чиновников России. Судя по всему, они ездят сюда, чтобы сделать определенные выводы из того, что делать дальше с этими территориями, пока какое-то решение в Москве не принято", - рассказал Денисенко.
По словам Денисенко, российского президента склоняют к аннексии оккупированных территорий.
"И очевидно, что ему тоже это было бы приятнее, но пока решений об аннексии каких бы то ни было территорий они не приняли. Потому что понимают, что это резко ухудшает переговорный процесс и фактически большая часть стран может просто выйти из переговорного процесса, как только будет объявлено о начале аннексии", - отметил советник главы МВД.
Єдиний переговорник, це ЗСУ!
Я знаю ! Повернути землі і зйобуватись поки живі
Вони ж прийшли їх окуповувати.
Сейчас есть клоун Гаранташ. 🎭
Цього дня буде проведено з'їзд російських дітей, на якому оголосять про відтворення піонерської організації. Думаєте марення? Ні, це ще один факт з безлічі, які свідчать про прагнення відтворення СРСР.
Усі вже розуміють, що ******* Росія збанкрутувала, тому ставку роблять на відродження Радянського Союзу.
Що росія насамперед впровадить на окупованих територіях?
Червоний прапор, Ленін, патріотизм, 9 травня. Тепер ще й піонери.
Вони хочуть "взад", вони прагнуть Радянського Союзу.
"За сутки в 25 регионах расии лесные службы зафиксировали 204 лесных пожара. Очаги возгорания есть в Калининградской, Псковской, Кировской, Оренбургской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской, Сахалинской, Амурской областях, республиках Башкортостан, Хакасия, Бурятия, Алтайском, Красноярском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском, Пермском краях, Еврейской АО",