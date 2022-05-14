РУС
В Москве не знают, что делать с оккупированными территориями Украины, - Денисенко

путін

Путина склоняют к аннексии оккупированных территорий, но решение не принято, поскольку это может усугубить переговорный процесс.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Фактически ежедневно мы видим то на Донбассе, то на Херсонщине кого-то из высокопоставленных чиновников России. Судя по всему, они ездят сюда, чтобы сделать определенные выводы из того, что делать дальше с этими территориями, пока какое-то решение в Москве не принято", - рассказал Денисенко.

По словам Денисенко, российского президента склоняют к аннексии оккупированных территорий.

"И очевидно, что ему тоже это было бы приятнее, но пока решений об аннексии каких бы то ни было территорий они не приняли. Потому что понимают, что это резко ухудшает переговорный процесс и фактически большая часть стран может просто выйти из переговорного процесса, как только будет объявлено о начале аннексии", - отметил советник главы МВД.

Знают,Денисенко просто ткпой.
Кто такой Денисенко?
друг арестовича
Та чого вони не знають.. .все знають.
Вони ж прийшли їх окуповувати.
Планируют аннексировать но пока не аннексируют. капитан очевидность роз,яснив
Що робити? Годувати та плекати.
Ні собі фуя- спокійно!, а що у нього НЕ спокійно?
неспокійно
Был клоун Карандаш.
Сейчас есть клоун Гаранташ. 🎭
Тих хто їздять,треба денаціфікувати і проблем з перемовинами не буде.Слава Україні!
Я думаю что все таки не знают. Изначально ставилась совсем другая задача - чтобы и рыбку съесть - и совершить коитус. В смысле и Украину оставить как бы независимым государством - и оставить ее полностью подконтрольной с властью в виде собственных марионеток. Глупая конечно идея - но что есть то есть. А по факту судьбу оккупированных территорий решат ЗСУ и 155мм калибр.
боже, какие же тупые люди всплыли на верх в этот нелегкий час для Украины ... верховный биба говорит рашисты хотят захватить всю страну, а его шестерка говорит они не знают что делать .... если они планировали всю Украину заглотнуть, то уж Херсонскую область орки тем более в состоянии переварить, если им дать такую возможность ... каждый чеще до 24 знал про планы рашистов ... и на Херсонскую область в том числе ... как минимум она им нужна для буфера перед Крымом
Что кгбшное будет строить новую Новоотсосию типа Мацковия-США..
ЧМО кгбшное я друкував))))
19 травня 2022 року виповнюється 100 років піонерської організації ім. Леніна.
Цього дня буде проведено з'їзд російських дітей, на якому оголосять про відтворення піонерської організації. Думаєте марення? Ні, це ще один факт з безлічі, які свідчать про прагнення відтворення СРСР.
Усі вже розуміють, що ******* Росія збанкрутувала, тому ставку роблять на відродження Радянського Союзу.
Що росія насамперед впровадить на окупованих територіях?
Червоний прапор, Ленін, патріотизм, 9 травня. Тепер ще й піонери.
Вони хочуть "взад", вони прагнуть Радянського Союзу.
Мне пихуй что думают в мацкве относительно статуса оккупированных украинских территорий - Украине надо быстрее думать и делать все для их деоккупации от рашисткого сброда,а киздаболам вроде всяких там советников офиса или министра стоит заняться своей непосредственной работой,а не комментировать все подряд по поводу и без...*****@ли они мля весь юг страны...
В мац-кві не знають, що робити не тільки з окупованими територіями України ..вони не знають що робити і з своїми говенями )))



"За сутки в 25 регионах расии лесные службы зафиксировали 204 лесных пожара. Очаги возгорания есть в Калининградской, Псковской, Кировской, Оренбургской, Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской, Сахалинской, Амурской областях, республиках Башкортостан, Хакасия, Бурятия, Алтайском, Красноярском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском, Пермском краях, Еврейской АО",
Денисенко краще розкажи , хто і як схиляв зрадників від ОП ,здати Південь України???
що значить - "не знають"? вони все прекрасно знають і роблять: геноцид, звільняють Україну від українців. А Денисенко вдає з себе дурника й "заколихує", типу, всьо "нормально". Яка гнилятина.
Но ты-то знаешь!?))
Зачем этот трындеж! Они знают, что хотят сделать ! Они не знают КАК ЭТО СДЕЛАТЬ!
не знают, потому что нужна ВСЯ Украина а не куски
Так, у данному випадку єдиний аргумент це наступ ЗСУ на ворога.
