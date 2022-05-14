В Москве не знают, что делать с оккупированными территориями Украины, - Денисенко

Путина склоняют к аннексии оккупированных территорий, но решение не принято, поскольку это может усугубить переговорный процесс.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Фактически ежедневно мы видим то на Донбассе, то на Херсонщине кого-то из высокопоставленных чиновников России. Судя по всему, они ездят сюда, чтобы сделать определенные выводы из того, что делать дальше с этими территориями, пока какое-то решение в Москве не принято", - рассказал Денисенко.

По словам Денисенко, российского президента склоняют к аннексии оккупированных территорий.

"И очевидно, что ему тоже это было бы приятнее, но пока решений об аннексии каких бы то ни было территорий они не приняли. Потому что понимают, что это резко ухудшает переговорный процесс и фактически большая часть стран может просто выйти из переговорного процесса, как только будет объявлено о начале аннексии", - отметил советник главы МВД.

