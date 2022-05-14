Турция готова отправить корабль для эвакуации военных с "Азовстали", - советник Эрдогана
Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых бойцов с "Азовстали".
Об этом сообщил советник президента Турции Ибрагим Калин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По его словам, он лично обсуждал это предложение с президентом Зеленским в Киеве две недели назад, и оно остается "на столе", хотя Москва на него не согласилась.
Согласно плану, люди, эвакуированные c "Азовстали", будут доставлены по суше в порт Бердянска, а турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул.
"Наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию", - отметил Калин.
Путлер хочет судить азовцев, как нацистов, а для нас главное спасти жизни ребят и не отдать их на съедение запоребриковым шакалам. Турки в свою очередь предлагают эвакуировать бойцов к себе в Турцию. Моя идея такова: бойцы находятся в Турции без права выезда или даже под каким-то вариантом домашнего ареста если Путлер только на такой вариант согласится. Тем самым Путлер получает гарантию, что они не будут больше воевать с его орками. РФ пусть проводит по каждому конкретному бойцу свои расследования и суды. Если РФ потребуeт, то бойцы будут участвовать в судебных заседаниях по видео-связи. Так даже лучше, чтобы Мировая общественность в очередной раз увидела насколько беспристрастны рашистские басманные суды. После вердикта суда пусть рашисты начинают процедуру экстрадиции по тем бойцам, чья вина в военных преступлениях будет доказана, а остальные вернутся домой в Украину. Экстрадиция может тянуться очень долго, да и неизвестно признают ли турки беспристрастность рашистских судов в ходе заседаний и согласятся ли турецкие юридические органы с вердиктом рашистских басманных судов. Война же может уже и закончится к тому времени, и у РФ появятся совсем другие заботы. Главное, ребята будут жить и не в рашистских тюрьмах. Как-то так. У кого какие идеи по этому поводу?
Этими способами может быть Китай, родственники Уйла, сам Уйло. Не знаю. Легче всего получаются родственники и близкие (13 штук), но Запад не пойдет на это.
А як це дивиться бункерний?
для спасіння наших Воїнів , які мужньо захищають нашу краіну ‼️‼️
По большому, ни Финляндии, ни Швеции ничего не угрожает. И не боится Уйло это НАТО, т.к. никто всерьез не верит, что НАТО нападет на наРФию. И жизни мариупольцев Уйлу тоже особо то не нужны. Вот и создался такой интересный предмет для торга с посредником в виде Турции.
Турция забирает ребят и блокирует расширение НАТО. Все стороны счастливы и довольны.
Бред и подстава. Подобное уже было и называлось "зеленым коридором из Иловайска". Чем это закончилось все помнят. Пуйло совершенно недоговороспособно. Азовцев захватят по дороге или в самом Бердянске.
Остается вариант что турки смогут эвакуировать азовстальцев из самого Мариуполя (но шанс блокирования и захвата суден орками слишком высок, или уничтожат судна торпедами, сказав что эвакуационные корабли нарвались на подводные мины).
Хоть какой-то умозрительный шанс имеется если эвакуировать азовстальцев в Турцию вертолетами. Тогда если орки собъют - ребята не попадут в плен, не будут мучаться, и отмазка что "сами нарвались на мины" не пройдет. Плюс из явной заподлянки погибнут летчики-турки, а уж такая откровенная подстава Эрдогану явно не понравится.