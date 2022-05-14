Турция готова отправить корабль для эвакуации военных с "Азовстали", - советник Эрдогана

Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых бойцов с "Азовстали".

Об этом сообщил советник президента Турции Ибрагим Калин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, он лично обсуждал это предложение с президентом Зеленским в Киеве две недели назад, и оно остается "на столе", хотя Москва на него не согласилась.

Согласно плану, люди, эвакуированные c "Азовстали", будут доставлены по суше в порт Бердянска, а турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул.

"Наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию", - отметил Калин.

