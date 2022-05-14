РУС
Турция готова отправить корабль для эвакуации военных с "Азовстали", - советник Эрдогана

Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых бойцов с "Азовстали".

Об этом сообщил советник президента Турции Ибрагим Калин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, он лично обсуждал это предложение с президентом Зеленским в Киеве две недели назад, и оно остается "на столе", хотя Москва на него не согласилась.

Согласно плану, люди, эвакуированные c "Азовстали", будут доставлены по суше в порт Бердянска, а турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул.

"Наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию", - отметил Калин.

+27
Азов надо эвакуировать. они гордость Украины и мира.
14.05.2022 18:49 Ответить
+9
Фтарая армєя міра ваюєт протів металургійного заводу.
14.05.2022 20:51 Ответить
+8
Дуже просимо Президента Ердогана поскоріше вирішити цю проблему
для спасіння наших Воїнів , які мужньо захищають нашу краіну ‼️‼️
14.05.2022 18:55 Ответить
14.05.2022 18:49 Ответить
О, кремлядь, пшел нах отсюда
14.05.2022 18:54 Ответить
убивали кацапофашистов-рашистов .
14.05.2022 18:56 Ответить
Льольоша , йди на@ фуй і закрий свій смердючий писок назавжди 😠
14.05.2022 18:57 Ответить
Захищають українську землю від рашистських окупантів . ПТН-ПНХ
14.05.2022 19:02 Ответить
Успех - не окончателен, провал - не фатален: имеет значение лишь смелость продолжить путь. (с)
14.05.2022 19:09 Ответить
Уинстон Черчилль (не зё)
14.05.2022 19:11 Ответить
глядя на этого солдата с азова хочеца ***** путлеру кадык отгрызть
14.05.2022 23:55 Ответить
Мне кажется у меня есть вариант спасения бойцов "Азова", который возможно устроит Путлер и Ко.

Путлер хочет судить азовцев, как нацистов, а для нас главное спасти жизни ребят и не отдать их на съедение запоребриковым шакалам. Турки в свою очередь предлагают эвакуировать бойцов к себе в Турцию. Моя идея такова: бойцы находятся в Турции без права выезда или даже под каким-то вариантом домашнего ареста если Путлер только на такой вариант согласится. Тем самым Путлер получает гарантию, что они не будут больше воевать с его орками. РФ пусть проводит по каждому конкретному бойцу свои расследования и суды. Если РФ потребуeт, то бойцы будут участвовать в судебных заседаниях по видео-связи. Так даже лучше, чтобы Мировая общественность в очередной раз увидела насколько беспристрастны рашистские басманные суды. После вердикта суда пусть рашисты начинают процедуру экстрадиции по тем бойцам, чья вина в военных преступлениях будет доказана, а остальные вернутся домой в Украину. Экстрадиция может тянуться очень долго, да и неизвестно признают ли турки беспристрастность рашистских судов в ходе заседаний и согласятся ли турецкие юридические органы с вердиктом рашистских басманных судов. Война же может уже и закончится к тому времени, и у РФ появятся совсем другие заботы. Главное, ребята будут жить и не в рашистских тюрьмах. Как-то так. У кого какие идеи по этому поводу?
15.05.2022 00:19 Ответить
Все разбивается о нежелание Путлера отдавать ребят. Если найдется способ надавить на Уйло, что бы он согласился, тогда дело сдвинется.
Этими способами может быть Китай, родственники Уйла, сам Уйло. Не знаю. Легче всего получаются родственники и близкие (13 штук), но Запад не пойдет на это.
15.05.2022 07:03 Ответить
Моль - чмо глубокоэгоистичное и ему плевать на всех и любых родственников, кроме своего, сдвинутого на почве собственной неполноценности, эго.
15.05.2022 09:43 Ответить
Вполне конструктивный и дипломатичный вариант, имейся бы на российской стороне договороспособные люди. Но их там сейчас нет.
15.05.2022 10:39 Ответить
Эрдоган охреневший восточный АВАНТЮРИСТ, хотел бы помог Украине, а раз дуркует - пошел нахер!
14.05.2022 18:50 Ответить
путлєра нада вальнуть
14.05.2022 18:51 Ответить
Тож відправляйте. Зеленський теж готовий визволити героїв.

А як це дивиться бункерний?
14.05.2022 18:53 Ответить
якщо прийде турецька ударна група з прикриттям літаками, то у ***** і питати не треба
14.05.2022 23:52 Ответить
А кацапи попустять той корабель через Керченську протоку? Отож.
14.05.2022 18:53 Ответить
Если они согласятся на экстракцию - что им помешает пропустить через пролив?
14.05.2022 19:36 Ответить
14.05.2022 18:55 Ответить
империя на это не пойдет, для них уничтожить Азов - принцип. Вяликая пабэда.
14.05.2022 19:02 Ответить
14.05.2022 20:51 Ответить
тобі Аллах багато чого пробачить після цього
14.05.2022 19:18 Ответить
Когда Турция заблокировала Финляндию и Швецию в НАТО, я подумал, что идет игра Ты Мне, Я Тебе, цель которой спасти жизни мариупольцев.
По большому, ни Финляндии, ни Швеции ничего не угрожает. И не боится Уйло это НАТО, т.к. никто всерьез не верит, что НАТО нападет на наРФию. И жизни мариупольцев Уйлу тоже особо то не нужны. Вот и создался такой интересный предмет для торга с посредником в виде Турции.
Турция забирает ребят и блокирует расширение НАТО. Все стороны счастливы и довольны.
14.05.2022 19:51 Ответить
на загал - дурня, aka глупости
14.05.2022 20:05 Ответить
Конспіролог?
14.05.2022 21:15 Ответить
сделай это Эрдоган. спаси наших Героев
14.05.2022 20:17 Ответить
нещодавно я і писав...тільки Ердоган взмозі це зробити..а заклики всілякі і папірці в дупу засуньте озобоченцям
14.05.2022 20:39 Ответить
Азов то як американські інструктори - створюють обличчя та будують майбутнє нашої армії.
14.05.2022 20:53 Ответить
Добре. Тільки одне питання: хто саме доставить людей з Азовсталі в Бердянськ?
14.05.2022 21:18 Ответить
какой нафиг Бердянск? Надо сразу с Марика вывозить в турцию. В бердянске орки.
14.05.2022 21:20 Ответить
Подходы к причалам Азовстали да и всего порта Мариуполь заминированы, хотя возможно у орков есть карты безопасных фарватеров. Морским путем больше гарантий безопасности для эвакуируемых , если это будут корабли ВМС Турции. Вопрос решаемый, но нужно согласие *****.
15.05.2022 09:41 Ответить
Тогда почему не грузовыми вертолетами ВВС Турции? Это снимет вопрос о заминированных водах. А доехать до Бердянска, а там погрузиться на турецкие судна азовцам недоговороспособная сторона 100% не позволит.
15.05.2022 10:31 Ответить
"Згідно з планом, люди, евакуйовані з "Азовсталі" будуть доставлені по суші до порту Бердянськ, а турецьке судно доставить їх через Чорне море до Стамбула."
Бред и подстава. Подобное уже было и называлось "зеленым коридором из Иловайска". Чем это закончилось все помнят. Пуйло совершенно недоговороспособно. Азовцев захватят по дороге или в самом Бердянске.
Остается вариант что турки смогут эвакуировать азовстальцев из самого Мариуполя (но шанс блокирования и захвата суден орками слишком высок, или уничтожат судна торпедами, сказав что эвакуационные корабли нарвались на подводные мины).
Хоть какой-то умозрительный шанс имеется если эвакуировать азовстальцев в Турцию вертолетами. Тогда если орки собъют - ребята не попадут в плен, не будут мучаться, и отмазка что "сами нарвались на мины" не пройдет. Плюс из явной заподлянки погибнут летчики-турки, а уж такая откровенная подстава Эрдогану явно не понравится.
15.05.2022 10:21 Ответить
Слава Великому султану. ЕдинственньІй человек, кроме китайцев, которьІ ложил на пуйла с прибором. Поетому следует просить его усердно всем украинцам дабьІ вьІвез защитников "Азовстали",
15.05.2022 10:22 Ответить
 
 