Пес из Росгвардии освоил команды на украинском языке и служит в Нацгвардии. ФОТО
Трофейная бельгийская овчарка, ранее служившая в Росгвардии, меньше чем через месяц освоила команды на украинском языке и находится в рядах Нацгвардии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.
В Нацгвардию бельгийская овчарка попала после того, как украинские войска разгромили формирование россиян в одном из районов Николаевской области:
"Собака умная, отличная. К своим обязанностям приступит очень скоро. Что касается команд на украинском языке – они дублируются жестом и голосом. Другими словами, пес принял украинский язык и начал его понимать", – рассказал Юрий Шутяк, возглавляющий Николаевскую областную общественную организацию содействия обороне Украины.
Собака приступит к работе на днях. "Пока батальон, в котором находится пес, в резерве", – уточнил Шутяк.
На відміну від диких кацапів.
Мой перевод этого комментария с украинского на русский БЕЗ гугла (в одном слове сомневаюсь):
Интеллигентная собака умеет даже воду после себя смыть.
В отличие от диких кацапов.
Кацапы, вы реально НАСТОЛЬКО ТУПЫЕ?!!! В чём вообще ДЛЯ ВАС за проблема с украинским языком?! Я ещё понимаю латышский, но УКРАИНСКИЙ?!!!
Я всё таки сильно подозреваю, что никакие вы /на президента вашего/ не братья украинцам, потому что они поймут, что на латышском значит CUKURS (цукор), а вы - НЕТ!
Ще років 15 тому на якомусь форумі я просто в осад вивалився від їхнього "знання" їхнього ж "єзига". І несподівано дійшов висновку, що я, поляк, краще знаю їхню, перепрошую, мову за них самих.
Десь Дарвін у своєї теорії щось наплутав або не врахував.
Как я прочитал комментарий на украинском, будучи латышом из Латвии? Так я же как и собака не москаль! А "благодаря" **********"денацификации и постоянно включённым новостям Украины на государственном языке Украины, мне уже трижды снились сны в которых я без акцента говорю на украинском языке. Наяву пока так не получается - возраст, а во сне видно мозг без дополнительной дневной нагрузки без проблем и БЕГЛО думает на украинском! Я сам в шоке!
*****, ты этого хотел добиться?!
Він присяги нікому не давав, тож і нікого не зраджував.
А тварини, особливо зґрайні, всі одинакові, хто весь час поряд, годує і не ображає, той і лідер зґраї.
https://youtu.be/MLfbmmqXaqQ