Пес из Росгвардии освоил команды на украинском языке и служит в Нацгвардии. ФОТО

Трофейная бельгийская овчарка, ранее служившая в Росгвардии, меньше чем через месяц освоила команды на украинском языке и находится в рядах Нацгвардии.

В Нацгвардию бельгийская овчарка попала после того, как украинские войска разгромили формирование россиян в одном из районов Николаевской области:

"Собака умная, отличная. К своим обязанностям приступит очень скоро. Что касается команд на украинском языке – они дублируются жестом и голосом. Другими словами, пес принял украинский язык и начал его понимать", – рассказал Юрий Шутяк, возглавляющий Николаевскую областную общественную организацию содействия обороне Украины.

Собака приступит к работе на днях. "Пока батальон, в котором находится пес, в резерве", – уточнил Шутяк.