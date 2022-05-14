Двум российским военным сообщено о подозрении за приказ обстреливать Харьковщину из "Градов", - Офис генпрокурора

Заочно сообщено о подозрении двум командирам расчета БМ-21 "Град" ВС РФ, которые отдали приказы на обстрел территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, двое командиров 24 февраля 2022 г. отдали приказы осуществить артиллерийские обстрелы Харьковщины с территории Белгородской области РФ. Подчиненные военнослужащие открыли огонь по объектам критической инфраструктуры и жилым домам в пгт Казачья Лопань Харьковского района и учебному заведению Дергачевского городского совета.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры военным РФ заочно сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант под Белогоровкой на танке вплавь спасается от метких выстрелов ВСУ. ВИДЕО