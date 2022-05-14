РУС
Двум российским военным сообщено о подозрении за приказ обстреливать Харьковщину из "Градов", - Офис генпрокурора

Заочно сообщено о подозрении двум командирам расчета БМ-21 "Град" ВС РФ, которые отдали приказы на обстрел территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, двое командиров 24 февраля 2022 г. отдали приказы осуществить артиллерийские обстрелы Харьковщины с территории Белгородской области РФ. Подчиненные военнослужащие открыли огонь по объектам критической инфраструктуры и жилым домам в пгт Казачья Лопань Харьковского района и учебному заведению Дергачевского городского совета.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры военным РФ заочно сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант под Белогоровкой на танке вплавь спасается от метких выстрелов ВСУ. ВИДЕО

армия РФ (20668) обстрел (29700) Офис Генпрокурора (2648)
найкраща підозра це коли вони стануть 200- тим грузом
14.05.2022 19:55 Ответить
Заочно повідомлено - це як імовірність зустріти динозавра на вулиці. Або зустріну, або ні.

Тож їм повідомлено про підозру, вручено свідчення про підозру, вручено комусь іншому, або усього лише повідомлено про повідомлення про підозру?
14.05.2022 20:30 Ответить
Печально, что под суд попадут пару десятков "солдат" и немного руководства, а тысячи убийц останутся безнаказанными. Как по мне, лучший вариант, чтобы осталось в живых 1-2 миллиона россиян (в основном чукчей и каких-нибудь коми), а остальные бы сдохли!!!!
14.05.2022 21:18 Ответить
Я такий щоб очі їм повиколювати і відпустити своїм ходом на Челябінськ -
рано чи пізно дійдуть. Я знаю що я гуманна людина, не дякуйте
14.05.2022 22:40 Ответить
 
 