Двум российским военным сообщено о подозрении за приказ обстреливать Харьковщину из "Градов", - Офис генпрокурора
Заочно сообщено о подозрении двум командирам расчета БМ-21 "Град" ВС РФ, которые отдали приказы на обстрел территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, двое командиров 24 февраля 2022 г. отдали приказы осуществить артиллерийские обстрелы Харьковщины с территории Белгородской области РФ. Подчиненные военнослужащие открыли огонь по объектам критической инфраструктуры и жилым домам в пгт Казачья Лопань Харьковского района и учебному заведению Дергачевского городского совета.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры военным РФ заочно сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.
Тож їм повідомлено про підозру, вручено свідчення про підозру, вручено комусь іншому, або усього лише повідомлено про повідомлення про підозру?
рано чи пізно дійдуть. Я знаю що я гуманна людина, не дякуйте