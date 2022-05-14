На побережье в Одессе вынесло мину оккупантов, завтра ее планируют взорвать, - ОВА

В Одессе на побережье море вынесло вражескую мину

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в результате шторма на побережье Одессы вынесло вражескую мину. Не имея возможности обезвредить ее другим способом, наши саперы приняли решение взорвать ее на месте. Подрыв запланирован на завтра", - рассказал он.

Также Марченко призвал гражданских лиц не посещать пляжи, поскольку это может быть опасным.

