На побережье в Одессе вынесло мину оккупантов, завтра ее планируют взорвать, - ОВА
В Одессе на побережье море вынесло вражескую мину
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в результате шторма на побережье Одессы вынесло вражескую мину. Не имея возможности обезвредить ее другим способом, наши саперы приняли решение взорвать ее на месте. Подрыв запланирован на завтра", - рассказал он.
Также Марченко призвал гражданских лиц не посещать пляжи, поскольку это может быть опасным.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате одного из ракетных ударов по Одессе пострадал Воронцовский дворец. ВИДЕО
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
той ночью нехай она поплывет кудой-то тудой (лучше под керченский мост)))
от шо...водолаза в Адесе нормального нету ???
та я вас умоляю...