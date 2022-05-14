РУС
На побережье в Одессе вынесло мину оккупантов, завтра ее планируют взорвать, - ОВА

В Одессе на побережье море вынесло вражескую мину

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в результате шторма на побережье Одессы вынесло вражескую мину. Не имея возможности обезвредить ее другим способом, наши саперы приняли решение взорвать ее на месте. Подрыв запланирован на завтра", - рассказал он.

Также Марченко призвал гражданских лиц не посещать пляжи, поскольку это может быть опасным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате одного из ракетных ударов по Одессе пострадал Воронцовский дворец. ВИДЕО

та ша! не кипешуйте... завтра))) где мы а где завтра!
той ночью нехай она поплывет кудой-то тудой (лучше под керченский мост)))
от шо...водолаза в Адесе нормального нету ???
та я вас умоляю...
14.05.2022 19:37 Ответить
Вася! Вона "на бойовому зводі! Кажуть що розрядить - дуже велика морока В деяких випадках - взагалі не можна А ти пропонуєш її за сотні кілометрів транспортувать!
14.05.2022 20:34 Ответить
а катапульта ?? в крим.. прямо в гавностополь
14.05.2022 19:40 Ответить
пропоную: прикріпити парус і відправити до постачальника мін
14.05.2022 20:35 Ответить
А може свічок навтикать і хай лежить? Гості може припливуть - буде десерт.
15.05.2022 00:22 Ответить
відвезти до зміїного, хай орки там підірвуться
15.05.2022 00:33 Ответить
 
 