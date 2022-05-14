РУС
8 011 24

Россия оставила на патрулировании 2 корабля, остальные восстанавливают силы и запасы в оккупированном Крыму, - ОК "Південь"

Угрозы ракетного нападения и отчаянной высадки рашистского десанта остаются.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"На Херсонщине и Николаевщине враг продолжает укрепляться на занятых позициях. А на оккупированных территориях набирает обороты гуманитарный кризис".

Коллаборационная власть, назначенная из некомпетентных лиц, не способна решать административные и экономические вопросы. Обеспечение региона в ручном режиме ситуативными поставками продовольствия, горючего, лекарств и прочим уже не создает иллюзии благосостояния. Сами коллаборанты выискивают способы уйти от ответственности и навязанных обязанностей в Крым.

Не имея сил и поддержки, враг активных наступательных действий не ведет. А дерзкая попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы под прикрытием артиллерийского огня захватить наблюдательные посты в районе Токарева успеха не имела. Рашисты ретировались.

По Николаеву ночью снова ударили реактивной системой залпового огня "Смерч". Поражены объекты пригородной инфраструктуры. Пострадавших нет.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями вражеские позиции атакованы 36 раз. Утраты врага уточняются.

Корабельная группировка вражеских сил оставила на патрулировании 2 корабля, остальное – восстанавливает силы и запасы по базам в Крыму. Но угрозы ракетного нападения и отчаянной высадки рашистского десанта это не умаляет", - говорится в сообщении.

корабль (2057) Николаевская область (2212) Одесская область (3832) Черное море (1505) Херсонская область (5245)
Топ комментарии
+19
Олександр Бригинець

@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1525461794986270721 4h

Нагадаю, що саме ця зелена влада знищила українське виробництво бронежилетів, сфабрикувавши справу проти генерала Марченка… того самого, якого ми гуртом викупили з СІЗО і який організував захист Миколаєва
14.05.2022 20:06 Ответить
+15
Корабли репоедов, как крысы, забились в самые глубокие норы.
Слава ВСУ !!!
Слава ВСУ !!!
14.05.2022 19:53 Ответить
+8
Мені здається Україна повинна перейти на більш конкретні схеми залучення зброї. Від дайте на УСЬО і ми УСЬО САМІ ЗРОБИМ до дайте нам ракети здатні потопити кораблі в Севастополі - далі ми топим кораблі і т.д. Конкретна зброя- -конкретний осязаємий результат. Думаю це повинно сильно прискорити і посилити БАЖАННЯ давати нам запрошуєму зброю. Так думаю...
14.05.2022 19:55 Ответить
Надо по острову еще поработать
14.05.2022 19:50 Ответить
Кацапы стараются что бы обновить цели для наших ракет❗Хунта ставит👍
14.05.2022 20:26 Ответить
14.05.2022 19:53 Ответить
Деякі - навіть на глибину у п'ятдесят метрів. Та ще нора, у ціле море завширшки.
14.05.2022 19:57 Ответить
14.05.2022 19:55 Ответить
Влучно!
14.05.2022 20:27 Ответить
На мою думку зараз кораблі більше сцуть плавати, чим гвинтокрили літати!
14.05.2022 19:55 Ответить
відновлюють сили й запаси в окупованому Криму

Клеят ласты, чтоб нырнуть до дна.
14.05.2022 19:57 Ответить
А клей, здається, заморський. Якісний. Хоча й український теж якісний.
показать весь комментарий
Клей китайский, фабричный. Так шо по любе ЗСУ будет латки добавлять.
показать весь комментарий
Я про той клей, із яким до дна ласти ластяться.
показать весь комментарий
если правда дали израильские высокоточные ракеты, то кораблям капец
показать весь комментарий
ті установки ще у виробництві. Строк випуску вкінці року
показать весь комментарий
Ти про які "установки"? Ізраїльські? Так вони вже давно в готовому бойовому вигляді стоять в Естонії - естонці лише чекали дозволу у Ізраїлю нам їх передать! Ізраїль цей дозвіл вже дав!
показать весь комментарий
Пока они стоят под загрузкой, надо пользоваться моментом.
показать весь комментарий
"Колабораційна влада, призначена з некомпетентних осіб не здатна вирішувати адміністративні та економічні питання..."
Что-то мне это напомнило.
Что-то мне это напомнило.
14.05.2022 20:03 Ответить
два кара-*** з потенційно двухсотіками...
14.05.2022 20:21 Ответить
Стрічка _
Росія залишила на патрулюванні 2 кораблі Джерело: Так причому ту влада? Ты їм показуеш що воно чорне а провокаторы кричать ні воно біле.
14.05.2022 20:29 Ответить
І чого б їх зараз не ухуярити!?
показать весь комментарий
Сьогодні в ніч з 14 на 15 погода дозволяє збільшити підводну флотилію раші будемо надіятись на успіх.
показать весь комментарий
Цікавий історичний факт.
Формування підводного флоту Росії почалося задовго до початку будівництва боєздатних підводних човнів.
показать весь комментарий
А что, эти 2 рашистских корабля разве нам не мешают?
Пусть они потом думают, что ветром унесло или под свои мины попали.
14.05.2022 23:18 Ответить
- Лучшие из лучших зализывают раны!
- Ну так возьмите лучших из худших!
(Мультфильм "ПЁС В САПОГАХ")
15.05.2022 00:03 Ответить
 
 