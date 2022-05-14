Россия оставила на патрулировании 2 корабля, остальные восстанавливают силы и запасы в оккупированном Крыму, - ОК "Південь"
Угрозы ракетного нападения и отчаянной высадки рашистского десанта остаются.
Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"На Херсонщине и Николаевщине враг продолжает укрепляться на занятых позициях. А на оккупированных территориях набирает обороты гуманитарный кризис".
Коллаборационная власть, назначенная из некомпетентных лиц, не способна решать административные и экономические вопросы. Обеспечение региона в ручном режиме ситуативными поставками продовольствия, горючего, лекарств и прочим уже не создает иллюзии благосостояния. Сами коллаборанты выискивают способы уйти от ответственности и навязанных обязанностей в Крым.
Не имея сил и поддержки, враг активных наступательных действий не ведет. А дерзкая попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы под прикрытием артиллерийского огня захватить наблюдательные посты в районе Токарева успеха не имела. Рашисты ретировались.
По Николаеву ночью снова ударили реактивной системой залпового огня "Смерч". Поражены объекты пригородной инфраструктуры. Пострадавших нет.
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями вражеские позиции атакованы 36 раз. Утраты врага уточняются.
Корабельная группировка вражеских сил оставила на патрулировании 2 корабля, остальное – восстанавливает силы и запасы по базам в Крыму. Но угрозы ракетного нападения и отчаянной высадки рашистского десанта это не умаляет", - говорится в сообщении.
