Судно тылового обеспечения ЧФ РФ "Всеволод Бобров", о пожаре на котором в результате действий ВСУ сообщала Одесская ОВА, прибыло в Севастополь. ФОТО

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" Черноморского флота России, о ракетном ударе по которому ранее заявили в Одесской областной военной администрации, 14 мая зашло в Севастопольскую бухту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Судно тылового обеспечения ЧФ РФ Всеволод Бобров, о пожаре на котором в результате действий ВСУ сообщала Одесская ОВА, прибыло в Севастополь 01

Отмечается, что около 13 часов по местному времени судно зашло в акваторию Севастопольской бухты и прошло своим ходом к месту стоянки в Сухарной бухте.

Напомним, 12 мая спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал об ударе ВСУ по российскому судну тылового обеспечения "Всеволод Бобров" в районе острова Змеиный.

Российские военные публично не комментировали информацию по этому поводу.

Судно тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров" спущено на воду в 2016 году, вошло в состав Черноморского флота РФ в августе 2021 года и является новейшим судном Черноморского флота РФ.

+51
Якщо е кому то радуемся
На Миколаївському напрямку ЗСУ збили винищувач СУ-30СМ
14.05.2022 20:36 Ответить
+29
Від Зміїного до Севастополя кілька годин ходу.
І де було це корито дві доби?
Я скажу де воно було. За допомогою фарби та дощок наводили лоск...
14.05.2022 20:33 Ответить
+28
пох...й фото....
головне, щоб воно здохло....
14.05.2022 20:36 Ответить
Нажаль виглядає нормально, з іншої сторони не видно правда.
14.05.2022 20:29 Ответить
Ну не факт що це нове фото!
14.05.2022 20:31 Ответить
пох...й фото....
головне, щоб воно здохло....
14.05.2022 20:36 Ответить
Головне аби чим більше кацапсін подохло!!!
14.05.2022 20:48 Ответить
Дві доби у відкритім морі його марафетили і міняли команду
14.05.2022 22:17 Ответить
Щось довго воно плило...марафетили і засунуть в якийсь док
14.05.2022 20:30 Ответить
на веслах
14.05.2022 20:41 Ответить
Та які там весла! Вони й у сухому доці спроможуться його втопити.
14.05.2022 20:49 Ответить
Гребли руками.
15.05.2022 00:01 Ответить
возле 12го причала он стоял, а в заходе бухте стоял пожарник
15.05.2022 06:40 Ответить
Не бите, не фарбоване?
14.05.2022 20:32 Ответить
Без "підкрасів"?
14.05.2022 21:07 Ответить
Бобэр, курва!!! Япердоле!!
14.05.2022 20:33 Ответить
Від Зміїного до Севастополя кілька годин ходу.
І де було це корито дві доби?
Я скажу де воно було. За допомогою фарби та дощок наводили лоск...
14.05.2022 20:33 Ответить
Корабель видно лише з одного борту, а пожежу могли загасити.
14.05.2022 20:35 Ответить
Якщо е кому то радуемся
На Миколаївському напрямку ЗСУ збили винищувач СУ-30СМ
14.05.2022 20:36 Ответить
Якщо це правда про збитий СУ- 30СМ , то це супер 👍🏼👍🏼👍🏼
14.05.2022 20:41 Ответить
якшо в зведеннях завтра буде що це 201-й то так , а якщо це за 200-й то цій новині вже тиждень...
інфо подається шось з запізненням...
14.05.2022 21:49 Ответить
"прибыло в Севастополь" Гамно не может прибывать, оно может только приплывать.
14.05.2022 20:36 Ответить
Кто знает, что в херсонской, наши молчат , знакомые пишут в городе бабахи сильные слышно уже два дня, англичане сообщают ,что кацапов вытеснили до самого города .
14.05.2022 20:42 Ответить
Были намеки, что есть успехи у ВСУ. Но не нужно бежать впереди паровоза.
14.05.2022 20:48 Ответить
Мне тоже хотелось бы знать, но ничего не говорят. Очень жаль что ВПР сначала занималось Киевом, теперь сосредоточилось на Донбассе и Харькове и вечно им не до Херсона. Там люди ждут освобождения. Херсон - это областной центр и его нужно было освобождать в первую очередь. А так дождутся что х@йло включит Херсонскую область в состав раши и начнет ныть что применит ядерное оружие если Украина начнет ее освобождать. И западные партнеры начнут уламывать Зеленского чтобы подарил оркам юг Украины. А он только этого и ждет. Достала эта тупость.
14.05.2022 20:51 Ответить
А по- твоєму Харків - не "обласний центр" ? Там завод танковий який потрібен зараз як ніщо! Та й Донбас теж - звідти до Маріуполя ближче А той з останніх сил тримається Не все відразу - два кавуни одною рукою не втримаєш!
14.05.2022 21:03 Ответить
Я мав на увазі харківських напрям, бо місто не було окуповане. А Херсон в окупації з перших днів війни і нікому з влади діла до цього немає.
15.05.2022 13:55 Ответить
Що стосується Маріуполя - влада не збирається його звільняти, це давно зрозуміло. Ведуть перемовини про екстракцію, на яку х@йло ніколи не погодиться. 60 важкопоранених бійців мають намір вивезти в Бердянськ, звідки їх нібито забере турецький корабель. Уявіть скільки з тих 60 орки пропустять на корабель, а скільки заберуть в полон чи розстріляють, бо Азов для них як кістка в горлі.
15.05.2022 13:58 Ответить
Якщо кацапів розхерачать на сході, може є шанс що вони самі втічуть з Херсону і місто залишиться цілим
14.05.2022 21:06 Ответить
c Херсона они убегут только в одном случае-удар по мелитопольской развилке дорог и разбитый Антоновский мост.
Все остальные "бои" ,особенно на правобережье Днепра значения особого не имеют-их цель(кацапов) связать резервы ВСУ
14.05.2022 21:28 Ответить
Не панікуйте, вірте зсу та Залужному. Хай хоч сто раз пуйло включить все рівно наші війська зроблять свою справу. Вся територія України буде звільнена! Тільки не вздумайте знову обирати зелень
14.05.2022 21:07 Ответить
Нам Порошенко 4 роки розповідав маючню що немає військового вирішення, що с орками не можна воювати, розповідав нам цей дебілізм що немає альтернативи мінським договорнякам. 4 роки армію принижували, забороняли відповідати на обстріли на Донбасі. Потім прийшов Зеленський і продовжив це скотство ще на 3 роки. Зараз зелені нам починають розповідати про новий етап позиційної війни. Я вам переведу. Це означає заборонити армії звільняти території та подарувати х@йлу все, що він захопив. Але народ не дозволить Зеленському повторювати те, що робив Порошенко. Досить з нас припинень вогню, режимів тиші щоб кацапи поповнювали сили та лізли далі. Ми це вже проходили. Без півдня немає України.
15.05.2022 14:09 Ответить
Нічний мисливцю! Зелена ОПа під орудою дєрмака має план персонально звільнити Херсон. Як ******** -так і тепер звільнять.А забув: верещучка керуватиме військово-парасольними силами. І так кожний з ОПи зі своєю частиною звіздєжа прийме участь в звільнені!
14.05.2022 22:00 Ответить
Верещучка з дєрьмаком і наказали розмінувати перешийок що там якісь срані шатли(космічні) їздили та якийсь хаб відкрити. Нормальної мовою зелена влада не вміє речі називати.
15.05.2022 14:02 Ответить
Три години тому розмовляв зі знайомим з Херсону. Каже, що все спокійно.
Кацапи, правда, розповсюджують пропаганду, що вони збивають українські ракети біля Херсона. Саме тому, мовляв, у місті так тихо. Бензин, каже, є, - везуть з Криму. Ціна 40 гривень. Телебачення все кацапське.
Але населення дуже зменшилося. Людей мало, роботи нема.
Українська поліція і чиновники з початком війни зникли в один момент. Жодної окупаційної поліції, жодних ознак кацапської влади немає від слова взагалі. Місто фактично завмерло і очікує розгортання подальших подій.
14.05.2022 21:05 Ответить
Ну таки вчера только 3 часа слушали взрывы какого то склада с боеприпасами кацапского не считая остального . Про патруль как то не додумался узнать , у нас практически в центре города на каждой улице, на окраинах и ходят и ездят патрулируют на ментовских и гражданских машинах до народа дое# ются , думал везде так .
14.05.2022 21:18 Ответить
Во временно захваченном врагом Мелитополе партизаны уничтожили более 100 оккупантов и совершили более 20 успешных операций сопротивления оккупантам. Об этом в https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/96 Телеграме написал мэр Мелитополя Иван Федоров."Американский институт исследования войны выделил Мелитополь как центр партизанского движения. С первых дней оккупации тысячи мелитопольцев ясно показали, что оркам не место на территории украинской земли", - написал он.За 79 дней оккупации дух мелитопольцев стал еще более сильным и несокрушимым.На территории города и Мелитопольского района построена глубоко законспирированная сеть подполья из проукраинских патриотов.

Благодаря их героизму: проведены более 20 успешных операций сопротивления оккупантам, повреждены объекты критической инфраструктуры двойного назначения, предоставлен ценный массив военной информации о дислокации оккупационных войск украинской
разведке, ликвидированы более 100 «асвабадителей».
Партизаны продолжают уничтожать захватчиков и коллаборантов.
14.05.2022 21:58 Ответить
Бачу ,що не добили але точно знаю що доб'єм і потопим)).
14.05.2022 20:47 Ответить
фото старое , на корме кранцы лежат спокойно, левый якорь приспущен как положено, нет буксиров ( если был пожар то сопровождение обязательно) , следов пожара не видно, нет подтеков горелой воды, осадка по походному , ................старая фотка.
14.05.2022 20:49 Ответить
Шо значит - осадка по походному? Шо такое балласт знаешь?
14.05.2022 21:33 Ответить
не факт! "хде ваші доказательства?"
14.05.2022 20:58 Ответить
Ізраїль дав згоду на передачу Естонією Україні протикорабельних ракет його виробництва з дальністю 300 км. Говорять що тепер ЧФ дуже ризикуватиме, якщо спробує вийти з бази
14.05.2022 21:06 Ответить
Вони ж ще у виробництві ті ракеты...
14.05.2022 21:08 Ответить
Мардва не пользуйсся шакшотай хухеля палисся.
14.05.2022 21:32 Ответить
протикорабельна ракета Blue Spear 5G SSM для України - це фейк
15.05.2022 00:07 Ответить
КОЗЛОРОГИЕ ****** - 100% фото старое - на борту название корабля, а КАЦАПСКИЕ СУКИ все названия и номера кораблей давно закрасили.
14.05.2022 21:13 Ответить
Чого ж ві здриснув.. як вже під берегом Одеси трассував?
14.05.2022 21:16 Ответить
Ладно, а что по-поводу его точной копии (двойника) судна "Эльбрус"?
14.05.2022 21:16 Ответить
То есть шторм так и не начался...жаль.
14.05.2022 21:17 Ответить
Брехня
14.05.2022 21:26 Ответить
Недобиток?
14.05.2022 21:27 Ответить
Брешуть кацапи....
Вони ж замалювали всі назви й номери, коли війну почали...
14.05.2022 21:30 Ответить
У мардвы "атмирал макаров" уже флахмань чирнабздовскава хлота, тока иго чёта не видна как и "атмирала эссенов".
14.05.2022 21:34 Ответить
"Тем временем на острове Змеиный пополнение.

Итак, орки не унимаются и считают остров своим. Поэтому решили сразу начать генеральную уборку своих ошметков с острова. И пополнить ряды смертничков.

Седьмого мая началась операция. Браво очистив причал от подбитого и затонувшего ранее ДКА «Серна», убрав трупы и обломки вертолета, они начали завозить технику на остров.

С помощью десантных катеров приволокли два ЗРПК «Панцирь-С1» и, вероятно, два ЗРК «Тор-М2».

Также вокруг острова плавает несколько плавсредств орков.
Два катера типа «Раптор», два десантных корабля «Серна» (пока что целых), пару десантных типа «Дюгонь». А еще средний плавучий коан для подъема ошметков, морской буксир МБ-304.

Еще рядом с островом плачет спасательное буксирное судно «СБ-742». Так, на всякий случай."
14.05.2022 21:42 Ответить
Ну , зовсім не факт що це фото свіже . Може воно аж торічне . .
Точно відомо одне - корабель вже в порту Севастополя , але немає фактів що він цілий і неушкоджений .

Єдине підтвердження факту заходу судна в порт , саме - своїм ходом , це - свідчення якогось кореспондента - Крим Реалії . І все . Навіть прізвища його не вказується . Може тому журналісту щось привиділось , з похмілля . .
14.05.2022 22:22 Ответить
Хай би це корито ремонтувалось довго та нудно.І взагалі не знаю як, але нехай господь бог допоможе гепнути міст.
14.05.2022 22:07 Ответить
Дві доби судно йшло тому що бистріше не могло, веслувати бистріше дуже тяжко

14.05.2022 22:36 Ответить
Не бачу того "что пахал как раб на галєрє".
14.05.2022 23:06 Ответить
15.05.2022 00:18 Ответить
Значит, будет ещё пожар.
15.05.2022 04:41 Ответить
А потом шторм))) и куча безвести пропавших
15.05.2022 09:25 Ответить
 
 