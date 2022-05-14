Судно тылового обеспечения ЧФ РФ "Всеволод Бобров", о пожаре на котором в результате действий ВСУ сообщала Одесская ОВА, прибыло в Севастополь. ФОТО

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" Черноморского флота России, о ракетном ударе по которому ранее заявили в Одесской областной военной администрации, 14 мая зашло в Севастопольскую бухту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что около 13 часов по местному времени судно зашло в акваторию Севастопольской бухты и прошло своим ходом к месту стоянки в Сухарной бухте.

Напомним, 12 мая спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал об ударе ВСУ по российскому судну тылового обеспечения "Всеволод Бобров" в районе острова Змеиный.

Российские военные публично не комментировали информацию по этому поводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский корабль "Всеволод Бобров" загорелся в результате действий ВМС Украины, - журналист Клименко

Судно тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров" спущено на воду в 2016 году, вошло в состав Черноморского флота РФ в августе 2021 года и является новейшим судном Черноморского флота РФ.