Судно тылового обеспечения ЧФ РФ "Всеволод Бобров", о пожаре на котором в результате действий ВСУ сообщала Одесская ОВА, прибыло в Севастополь. ФОТО
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" Черноморского флота России, о ракетном ударе по которому ранее заявили в Одесской областной военной администрации, 14 мая зашло в Севастопольскую бухту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Отмечается, что около 13 часов по местному времени судно зашло в акваторию Севастопольской бухты и прошло своим ходом к месту стоянки в Сухарной бухте.
Напомним, 12 мая спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал об ударе ВСУ по российскому судну тылового обеспечения "Всеволод Бобров" в районе острова Змеиный.
Российские военные публично не комментировали информацию по этому поводу.
Судно тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров" спущено на воду в 2016 году, вошло в состав Черноморского флота РФ в августе 2021 года и является новейшим судном Черноморского флота РФ.
головне, щоб воно здохло....
І де було це корито дві доби?
Я скажу де воно було. За допомогою фарби та дощок наводили лоск...
На Миколаївському напрямку ЗСУ збили винищувач СУ-30СМ
інфо подається шось з запізненням...
Все остальные "бои" ,особенно на правобережье Днепра значения особого не имеют-их цель(кацапов) связать резервы ВСУ
Кацапи, правда, розповсюджують пропаганду, що вони збивають українські ракети біля Херсона. Саме тому, мовляв, у місті так тихо. Бензин, каже, є, - везуть з Криму. Ціна 40 гривень. Телебачення все кацапське.
Але населення дуже зменшилося. Людей мало, роботи нема.
Українська поліція і чиновники з початком війни зникли в один момент. Жодної окупаційної поліції, жодних ознак кацапської влади немає від слова взагалі. Місто фактично завмерло і очікує розгортання подальших подій.
Благодаря их героизму: проведены более 20 успешных операций сопротивления оккупантам, повреждены объекты критической инфраструктуры двойного назначения, предоставлен ценный массив военной информации о дислокации оккупационных войск украинской
разведке, ликвидированы более 100 «асвабадителей».
Партизаны продолжают уничтожать захватчиков и коллаборантов.
Вони ж замалювали всі назви й номери, коли війну почали...
Итак, орки не унимаются и считают остров своим. Поэтому решили сразу начать генеральную уборку своих ошметков с острова. И пополнить ряды смертничков.
Седьмого мая началась операция. Браво очистив причал от подбитого и затонувшего ранее ДКА «Серна», убрав трупы и обломки вертолета, они начали завозить технику на остров.
С помощью десантных катеров приволокли два ЗРПК «Панцирь-С1» и, вероятно, два ЗРК «Тор-М2».
Также вокруг острова плавает несколько плавсредств орков.
Два катера типа «Раптор», два десантных корабля «Серна» (пока что целых), пару десантных типа «Дюгонь». А еще средний плавучий коан для подъема ошметков, морской буксир МБ-304.
Еще рядом с островом плачет спасательное буксирное судно «СБ-742». Так, на всякий случай."
Точно відомо одне - корабель вже в порту Севастополя , але немає фактів що він цілий і неушкоджений .
Єдине підтвердження факту заходу судна в порт , саме - своїм ходом , це - свідчення якогось кореспондента - Крим Реалії . І все . Навіть прізвища його не вказується . Може тому журналісту щось привиділось , з похмілля . .