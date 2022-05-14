Рашисты принудительно депортируют украинцев на оккупированные территории, чтобы избавиться от свидетелей совершаемых ими зверств, - Гайдай

Оккупанты насильственно вывозят украинцев в ОРДЛО, чтобы избавиться от свидетелей зверств, которые совершали рашисты.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Они не хотят, чтобы были свидетели их зверств. Мужчин, которые попадают на оккупированные территории, сразу отправляют воевать против Украины. Там даже орки отменили медицинские комиссии, им безразлично теперь, хромой, косой, больной, здоровый. Абсолютно безразлично. Всех отправляют сразу воевать.

Соответственно, отправляют в первую волну наступления. Там 99% вероятность, что они просто погибнут", – пояснил глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые за долгий период из Северодонецка эвакуированы 17 человек. В городе остается около 10 тыс. жителей, – Гайдай. ФОТО