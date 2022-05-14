РУС
Рашисты принудительно депортируют украинцев на оккупированные территории, чтобы избавиться от свидетелей совершаемых ими зверств, - Гайдай

Оккупанты насильственно вывозят украинцев в ОРДЛО, чтобы избавиться от свидетелей зверств, которые совершали рашисты.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Они не хотят, чтобы были свидетели их зверств. Мужчин, которые попадают на оккупированные территории, сразу отправляют воевать против Украины. Там даже орки отменили медицинские комиссии, им безразлично теперь, хромой, косой, больной, здоровый. Абсолютно безразлично. Всех отправляют сразу воевать.

Соответственно, отправляют в первую волну наступления. Там 99% вероятность, что они просто погибнут", – пояснил глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые за долгий период из Северодонецка эвакуированы 17 человек. В городе остается около 10 тыс. жителей, – Гайдай. ФОТО

депортация (704) Гайдай ЛОГА (725)
Український джехад буде свинособак депортувати до кабзона.
14.05.2022 20:51 Ответить
Знаючи скільки там вати, може воно і к кращему, усі хто хоче - знайдуть спосіб як з'їбатися з рашки, інші хто так хотів руського миру най там і сидять
14.05.2022 21:03 Ответить
Чоловіки які не чинили спротив тепер попадуть до рашистів...Іронія долі...
14.05.2022 22:17 Ответить
Путина - к Каддафи
15.05.2022 01:11 Ответить
Нормальні чоловіки ніколи не підуть стріляти в українців. Значить там одні колоборанти!
15.05.2022 01:22 Ответить
 
 