Пусть российский режим не сует свой нос в европейскую интеграцию Украины, - МИД

Министерство иностранных дел советует российскому режиму не вмешиваться в дела Украины на пути к европейской интеграции.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях. Для Украины ценности – это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии", - заявил Николенко.

По его словам, "русский мир" базируется на подавлении собственного населения, лишении его каких-либо прав и свобод, обогащении властной верхушки.

"Поэтому пусть российский режим не сует свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается собственными делами", - добавил Николенко.

