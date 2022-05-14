Пусть российский режим не сует свой нос в европейскую интеграцию Украины, - МИД
Министерство иностранных дел советует российскому режиму не вмешиваться в дела Украины на пути к европейской интеграции.
Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях. Для Украины ценности – это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии", - заявил Николенко.
По его словам, "русский мир" базируется на подавлении собственного населения, лишении его каких-либо прав и свобод, обогащении властной верхушки.
"Поэтому пусть российский режим не сует свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается собственными делами", - добавил Николенко.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия поддержит Украину на пути в ЕС, но по четким критериям, - Шольц
1.Нам России плевать что G7 и иные не признают границ России с аннексированными у Украины территориями!!!!!!
2. Пусть в Европе не забывают- что Россия будет использовать тактическое ядерное оружие а на Лобном месте Красной площади в Москве мы будем казнить нацистов Украины- четвертованием...
****** *********....
І навпаки - наша перемога різко підвищить вирогідність падіння їхнього режиму, тим чи іншим шляхом.
як врятувати Маріуполь? - бої на банковій були
хто злив Південь? - а у путєна піздєцома І так далі...
Всі інші виходять із принципу - "Цього бути не може, тому що цього не може бути ніколи". І тому треба з ними поговорити, пояснити і вони зрозуміють. А вони не зрозуміють. Не здатні зрозуміти.
Де ви, новий Рональд Рейган, нова Маргарет Тетчер, новий Папа Іван-Павло Другий, який скажуть, що з Імперією Зла треба не домовлятися, а її треба знищити. Вони знали, що треба робити і знали, як це зробити.
Андрій Павловський
@Pavlovskyi_A
·
https://twitter.com/Pavlovskyi_A/status/1525525708130369539 1 ч
Дебіли з МВС вирішили під час війни включити 128 камер спостереження 24/7 на дорогах! Мабуть щоб рашисти могли бачити пересування військової техніки, вантажів, бензовозів і т.п. ...
С рпками нужно говорить на понятном им языке, по типу как сказал карлик-гидроцефал про границы Украины - "рыгать мы хотели на пасти скаулящих свиней в орковской ********** касемо Украины". Пусть гироцефал придёт и заставит, если может
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
медведев заявил, что рассее «плевать» на непризнание G7 новых границ Украины
Зампред Совбеза Медведев: рассее «плевать» на непризнание новых границ Украины странами G7
Так он отреагировал на заявление глав МИДов «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США), где те подчеркнули, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой»
рассее «плевать», если страны «Большой семерки» (G7, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США) не признают изменение государственных границ Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности паРашии димок ведмедев в Telegram.
Так он ответил на совместное заявление министров иностранных дел этих стран, которое они выпустили по итогам трехдневного саммита (состоялся с 12 по 14 мая). В нем главы ведомств отметили, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».
«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», - написал Медведев.
G7 пообещала предоставлять Украине военную помощь, «пока это необходимо»
Страны Запада и Украина не признают присоединение(аннексии в реальности) Крыма к рассее по результатам референдума 2014 года и независимость Донецкой и Луганской народных рЯспублик (так называемых дыныры и лыныры), которые раньше входили в состав Украины. рассея признала последние самостоятельными государствами, несмотря на призывы западных стран воздержаться от этого решения.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/05/2022/627fed089a794771c5a4dc43?from=newsfeed