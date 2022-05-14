РУС
Пусть российский режим не сует свой нос в европейскую интеграцию Украины, - МИД

путін

Министерство иностранных дел советует российскому режиму не вмешиваться в дела Украины на пути к европейской интеграции.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Россия пока не достигла исторического развития, чтобы рефлексировать о европейских ценностях. Для Украины ценности – это свобода, демократия, уважение прав человека, верховенство права. Все то, ради чего украинцы сейчас защищают свою землю от российской агрессии", - заявил Николенко.

По его словам, "русский мир" базируется на подавлении собственного населения, лишении его каких-либо прав и свобод, обогащении властной верхушки.

"Поэтому пусть российский режим не сует свой нос в европейскую интеграцию Украины, а занимается собственными делами", - добавил Николенко.

МИД (7109) путин владимир (32233) россия (97378) членство в ЕС (1151) Евросоюз (17614) Николенко Олег (301)
+28
Точніше смердюче свиняче рило...
показать весь комментарий
14.05.2022 20:53 Ответить
+19
Нехай кацапсінський режим ІДЕ НАХУŪ!!!
показать весь комментарий
14.05.2022 20:53 Ответить
+19
показать весь комментарий
14.05.2022 21:01 Ответить
Точніше смердюче свиняче рило...
показать весь комментарий
14.05.2022 20:53 Ответить
кацапське смердюче рило, ображати свиней не будемо, вони сало нам дають...
показать весь комментарий
14.05.2022 21:43 Ответить
Нехай кацапсінський режим ІДЕ НАХУŪ!!!
показать весь комментарий
14.05.2022 20:53 Ответить
Що то він на фото робить? Сподіваюся кров відхаркує.
показать весь комментарий
14.05.2022 20:54 Ответить
зуба дістає
показать весь комментарий
14.05.2022 20:57 Ответить
а вы поставьте себя на место димона, вована и их жен, любовниц, спиногрызов - десятилетиями ощущали свое превосходство во дворцах Тосканы, Неаполя, Рима, Версаля, взирая свысока на нищих гевропейцев... а тут такое - родные ***** с неблагодарными холопами. и мысль в голове - за что и как надолго? тут и не так взвоешь
показать весь комментарий
14.05.2022 21:01 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2022 21:01 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2022 21:01 Ответить
ВЫСЕРЫ ОТ МЕДВЕДЕВЫА ДИМОНА НАРКОМАНА АЛКАША....-
1.Нам России плевать что G7 и иные не признают границ России с аннексированными у Украины территориями!!!!!!
2. Пусть в Европе не забывают- что Россия будет использовать тактическое ядерное оружие а на Лобном месте Красной площади в Москве мы будем казнить нацистов Украины- четвертованием...

****** *********....
показать весь комментарий
14.05.2022 21:03 Ответить
О як рве пердак
показать весь комментарий
14.05.2022 21:10 Ответить
Де цей мінізамХуúла висрало? Певне знову з бодуна. Хоча й дивуватись вже нічому.
показать весь комментарий
14.05.2022 21:37 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2022 21:05 Ответить
Ця інфа називається "***** ПНХ"
показать весь комментарий
14.05.2022 21:07 Ответить
..."пусть занимается своими делами" - немного неграмотно заявил чиновник. Да русия действительно занимается своими делами тоесть оккупацией Украины.
показать весь комментарий
14.05.2022 21:10 Ответить
РабZeя хана Батия назавжди залишиться у 13 сторіччі...
показать весь комментарий
14.05.2022 21:11 Ответить
Проблема в тому, що російський режим якраз в Україні вирішує свої проблеми, бо якщо Україна не зможе стати успішною, то це автоматично подовжить життевий цикл їхнього режиму.

І навпаки - наша перемога різко підвищить вирогідність падіння їхнього режиму, тим чи іншим шляхом.
показать весь комментарий
14.05.2022 21:15 Ответить
чому рсня так швидко пройшла з Криму?- 23 Чорнобаївка
як врятувати Маріуполь? - бої на банковій були
хто злив Південь? - а у путєна піздєцома І так далі...
показать весь комментарий
14.05.2022 21:16 Ответить
1000-річний шлях розвитку Росії - "Самі жити не можемо і вам не дамо". Це зрозуміли ті країни, які безпосередньо мають кордон із Росією та як виняток Великобританія.
Всі інші виходять із принципу - "Цього бути не може, тому що цього не може бути ніколи". І тому треба з ними поговорити, пояснити і вони зрозуміють. А вони не зрозуміють. Не здатні зрозуміти.
Де ви, новий Рональд Рейган, нова Маргарет Тетчер, новий Папа Іван-Павло Другий, який скажуть, що з Імперією Зла треба не домовлятися, а її треба знищити. Вони знали, що треба робити і знали, як це зробити.
показать весь комментарий
14.05.2022 21:16 Ответить
Не піддавайтесь кремлівській брехні про 1000 річний шлях розвитку "росії". До кражі назви в 1721 р. була Московія, яка в свою чергу вилізла з гнилих угро-фінських болот з допомогою Золотої Орди, це було ніяк не 1000 років назад... аж неповних 800 р.
показать весь комментарий
14.05.2022 22:05 Ответить


Андрій Павловський

@Pavlovskyi_A

·
https://twitter.com/Pavlovskyi_A/status/1525525708130369539 1 ч

Дебіли з МВС вирішили під час війни включити 128 камер спостереження 24/7 на дорогах! Мабуть щоб рашисти могли бачити пересування військової техніки, вантажів, бензовозів і т.п. ...
показать весь комментарий
14.05.2022 21:23 Ответить
АраХАМия арестован?
показать весь комментарий
14.05.2022 21:28 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 01:25 Ответить
АраХАМия арестован?Он же обещал рашистам нейтральный статус и демилитаризацию?
показать весь комментарий
14.05.2022 21:30 Ответить
"нехай плак плак", как сопливые дети.
С рпками нужно говорить на понятном им языке, по типу как сказал карлик-гидроцефал про границы Украины - "рыгать мы хотели на пасти скаулящих свиней в орковской ********** касемо Украины". Пусть гироцефал придёт и заставит, если может
показать весь комментарий
14.05.2022 21:57 Ответить
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
показать весь комментарий
14.05.2022 22:23 Ответить
рашистские твари пошли по беспределу

медведев заявил, что рассее «плевать» на непризнание G7 новых границ Украины

Зампред Совбеза Медведев: рассее «плевать» на непризнание новых границ Украины странами G7


Так он отреагировал на заявление глав МИДов «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США), где те подчеркнули, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой»

рассее «плевать», если страны «Большой семерки» (G7, Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США) не признают изменение государственных границ Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности паРашии димок ведмедев в Telegram.

Так он ответил на совместное заявление министров иностранных дел этих стран, которое они выпустили по итогам трехдневного саммита (состоялся с 12 по 14 мая). В нем главы ведомств отметили, что «отвергают прямые попытки перекроить границы силой в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», - написал Медведев.

G7 пообещала предоставлять Украине военную помощь, «пока это необходимо»

Страны Запада и Украина не признают присоединение(аннексии в реальности) Крыма к рассее по результатам референдума 2014 года и независимость Донецкой и Луганской народных рЯспублик (так называемых дыныры и лыныры), которые раньше входили в состав Украины. рассея признала последние самостоятельными государствами, несмотря на призывы западных стран воздержаться от этого решения.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/05/2022/627fed089a794771c5a4dc43?from=newsfeed
показать весь комментарий
14.05.2022 23:33 Ответить
О, ця риторика вже щось нагадує про автентичність!
показать весь комментарий
15.05.2022 01:18 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 01:23 Ответить
 
 