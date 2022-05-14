РУС
Трое гражданских погибли в результате обстрела Донецкой области оккупантами, 4 человека получили ранения, - ОВА

донеччина

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Донецкой области, в результате чего погибли трое гражданских. Четверо человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 14 мая россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Богородичном и 1 в Керамике. Еще 4 человека получили ранения. Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана двум людям, раненым в Луганской области."

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

