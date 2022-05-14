Писатель Стивен Кинг о войне в Украине: "Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это была росомаха"
Известный американский писатель Стивен Кинг считает, что президент РФ Владимир Путин недооценил Украину.
Об этом Кинг написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ
"Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это была росомаха. Слава Украине!", - говорится в сообщении.
https://www.youtube.com/watch?v=QJ4tyowlVUM
Вулверин от нечего делать кошмарит (будем считать русского) медведя
Самогубця якийсь...
Спасибо Кингу и Слава Украине!!!
Були.
але навіть з тим всим він все одно не дооцінив це так , але про болонку це досить некоректно
- Путін думав- та невже?
"Наследник мрачной ВэЧеКа
Был в холуях у Собчака..."
и откуда у него ум, чтобы думать?
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Вот, посмотрите как россомаха нагло "отжимает" у двух волков их добычу и те НИЧЕГО не могут поделать.
https://www.youtube.com/watch?v=y91fiD70Iiw
А здесь опять "отжим" у одного волка, Волк бежит, поджав хвост и жалобно скуля.
https://www.youtube.com/watch?v=IQZhPtanMwg
А здесь вулверин гоняет 6 волкодавов
https://www.youtube.com/watch?v=GxyaU9Hw7Ew
Барсук-медоед практически бессмертное животное, поэтому он никого не боится. У него очень толстая шкура, которую не могут прокусить ни одни клыки, при этом он может внутри этой шкуры вращаться во все стороны. Она живёт практически независимо от него, как шуба на человеке.
Петру 1-му подкинули эту гнилую идейку назвать всех скопом "русскими",
а она не работает.