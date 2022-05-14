РУС
Писатель Стивен Кинг о войне в Украине: "Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это была росомаха"

Известный американский писатель Стивен Кинг считает, что президент РФ Владимир Путин недооценил Украину.

Об этом Кинг написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ

"Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это была росомаха. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Писатель Стивен Кинг о войне в Украине: Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это была росомаха 01

Читайте также: Известные писатели Кинг, Гейман, Баркли хотят расторгнуть контракты с россией

Росомаха - найбільша з "куниць" Це той самий "медоїд", тільки вдвічі більший і живе не в Африці, а в тайзі! (І мед росомаха теж любить і їсть - громить "борті" у фінських бджолярів)
Скоріше модоїд з семейства куниць.
Росомаха - найбільша з "куниць" Це той самий "медоїд", тільки вдвічі більший і живе не в Африці, а в тайзі! (І мед росомаха теж любить і їсть - громить "борті" у фінських бджолярів)
Може король жахів мав на увазі Росомаху з Людей-Х?
Вот доказательство к рисунку:
https://www.youtube.com/watch?v=QJ4tyowlVUM

Вулверин от нечего делать кошмарит (будем считать русского) медведя
Куницеві усі - звірятка, що треба Росомахи найбільший за розміром вид і не жахаються ведмедів, тож аналогія з Україною непогана
Це все підродина борсуків. Росомаха, медоїд, борсук. Всі вони дуже затяті, коли йдеться про їхній суверенітет.
У США росомаху називають "Скунсовий ведмідь"
Первый раз слышу.
Помнится, как барсук вцепился сначала в сапог, а потом в покрышку самолёта ("Наверное, Боги сошли с ума 2")
показать весь комментарий
Шикарное сравнение. Росомаха не боится ни волков ни медведей. И практически не поддается дрессировке
показать весь комментарий
14.05.2022 21:50 Ответить
нет кацап - сказали росомаха значит росомаха
вІдомий!
пуцин погано вчив історію.
Самогубця якийсь...
Не путлэр, а *братський старший брат йбаний*! думали ми все забули, думали ми слабкі.
...Отут я просив би, щоб ні в кого не було ілюзій, що їх штовхнули і рішення прийняв Путін: там в голові сміття таке, що нас не повинно бути. Принципово не повинно бути. Це як Геббельс доповідав Гітлеру, що після війни з українців треба робити фарш. Тут не повинно бути ніяких ілюзій - це орда. Як в літописі написано: прийшли в Київ, грабували Десятинну, людей нищили. Це точно така поведінка і історично вона не мінялась. Як було під час походів Боголюбського, так і лишилась в Муравйова, який мітив у будинок Грушевського, де жила його мама. І ці точно так. Вони прийшли знищити все, що тут є. Перше - людей, друге - матеріальну культуру. -
Різниця є, поза тим. Тоді воювали, здебільшого кацапи. Зараз відносна більшість - нацменшини.
хворе населениіє, і як наслідок - https://youtu.be/Mu2z-LrqCYk?t=1653 діти..
Медоед или рассомаха! Эт точно, кинг прав. Кацапы промазали. Это им не Абхазия или сирийское ополчение, это большая и волосатая накрывающая весь кацапстан
Красиво сказал. Порвем курицу как тряпку!
Спасибо Кингу и Слава Украине!!!
Стівен Кінг-наша відповідь Вам - "Героям Слава!"
он ему льстит, говоря что он думал, если бы думал, такого бы не было
Нікуя у плєшивого Пєнівайса не вийшло
Пєнісвайса.
///
"У американцев и британцев шок":
работу украинских военных оценил доброволец из Южной Кореи



Бывший морской котик из Южной Кореи Кен Ри, который в начале марта прибыл в Украину, чтобы помочь бойцам Иностранного легиона в отражении российского вторжения, объяснил, что его впечатлило в украинских военных.

"Они исключительные профессионалы - очень хорошо подготовленные бойцы",

Вместе с тем он подчеркнул, что есть и сложности из-за большой культурной и ментальной разницы. В частности, боец говорит, что американские, британские как и корейские военные тратят очень много времени на планирование операций.
"Украинские бойцы другие, они как вспышка - просто идут и воюют, импровизируя. Это очень хороший боевой менталитет, но у меня и многих американцев или британцев возникает культурный шок, из-за большой разницы в подходах к организации боя",

Он знает что говорит. У него уже есть опыт ведения боевых действий во время освобождения заложников и других контртеррористических операций в Сомали, во время войны в Ираке и теперь в Украине, он получает совсем другие впечатления.
Нажаль, в нас цілі бригади непідготовлених мобілізованих резервістів.
Були.
"Росомаха - досить безстрашний і небезпечний звір (з нею порівняємо тільки індійський борсук-медоїд, з того ж сімейства), тому навіть ведмідь при зустрічі з росомахою намагається обійти її стороною."
Весь мир думал что росия это медведь. А оказалось что это опухший хомяк
всё больше людей начинают понимать КТО победил нацисскую Германию.
Я я внатюрлих!
Повірте ***** все оцінив , бо не розмістив би озброєний до зубів 200000 контингент навколо України і не завдавав би крилатими ракетами ударів спершу, так що кінг нехай пургу не мете
але навіть з тим всим він все одно не дооцінив це так , але про болонку це досить некоректно
«росія - держава-терорист». Х'ю Джекман (Росомаха) підтримав Україну
Росомаха звичайна, ссавець з родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%96 куницевих (Mustelidae). Вважається надзвичайно лютим хижаком
Теперь понятно, чьи деды воевали, а чьи стояли в заградотрядах
Героям слава !!
Пост показує, що Кінг не розуміє реалій Укаїнсько-Російського сусідства. Українці завжди були россомахою, просто доля так склалася.
\\\"Путін думав, що має справу з болонкою. Виявилося, що це була росомаха. Слава Україні!" \\\
- Путін думав- та невже?

"Наследник мрачной ВэЧеКа
Был в холуях у Собчака..."

и откуда у него ум, чтобы думать?

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Дуже приємне порівняння. Обов'язково переможемо, головне подолати корупцію. Слава Україні!
Влучне порівняння...
Героям Слава!-пане,Стівен.
Сравнение Украины с россомахой от Стивена Кинга вполне логично. В США люди относятся к этому зверю с огромным уважением и трепетом. В основном за его АБСОЛЮТНОЕ бесстрашие, мужество и агрессивность в защите себя и выводка перед ЛЮБОЙ опасностью. Порой его даже считают безбашенным пофигистом. Медведь, пума, рысь или волки для него не имеют значения, когда он защищается. На Ю-тюбе есть видео, когда один этот зверь гоняет стаю волков (5-6 осыбей) и волки отступат с нисчем.

Вот, посмотрите как россомаха нагло "отжимает" у двух волков их добычу и те НИЧЕГО не могут поделать.
https://www.youtube.com/watch?v=y91fiD70Iiw

А здесь опять "отжим" у одного волка, Волк бежит, поджав хвост и жалобно скуля.
https://www.youtube.com/watch?v=IQZhPtanMwg

А здесь вулверин гоняет 6 волкодавов
https://www.youtube.com/watch?v=GxyaU9Hw7Ew
"Бог проявил доброту к другим животным, сделав этого парня маленьким и дав ему скорость не более первой и второй передачи" - из комментария
Страшнее только медоед, да. Но и этот парень не промах.
Никогда такого не слышал

Барсук-медоед практически бессмертное животное, поэтому он никого не боится. У него очень толстая шкура, которую не могут прокусить ни одни клыки, при этом он может внутри этой шкуры вращаться во все стороны. Она живёт практически независимо от него, как шуба на человеке.
Сцена з,,Мабуть, боги з'їхали з глузду,,там про росомаха?
Ні, там медоїд, меньший брат россомахи.
Это у кацапов на проверку армия оказалась болонкой, хотя пафоса до того хватило бы на двух слонов.
Я представляю КАКИЕ МОЩНЫЕ сценарии и фильмы будут от ГОЛЛИВУДА... !!!
Хорошее сравнение - вот это, батенька, писатель! В статье "Самые опасные в мире" так описывают росомаху: "...росомаха - опасное животное: тот же медведь дорогу ей перейти опасается, да и добычу свою отдаёт почти беспрекословно, оставляя без боя плацдарм противнику. Росомаха не боится ни выстрелов, ни открытого огня. Её можно только убить, если получится. И сколько бы охотник ни убегал, она будет настойчиво косолапить следом - пять километров, пятнадцать, сто, да всю тысячу. Не отстанет, не переключится на другую добычу. Если росомаха рассердилась и начала преследовать человека, то она пойдёт до самого конца.Росомаху в плен не взять! Даже если попадает в капкан, она отгрызает себе лапу и уходит." ОЧЕНЬ ТОЧНАЯ МЕТАФОРА.
А вот это блестящее сравнение. Все таки талант есть талант. Великий писатель подметил филигранно точно. Мдя, расскажите кто нибудь это кремлевскому нацисту. Вот это он попал, так попал. Идиот плешивый. Мы теперь, точно, от него не отстанем, пока не убьем.
До окончательного решения сруцькава вопроса.
Нет никаких "русских". Есть московиты, калмыки, уйгуры, дагестанцы, буряты, чеченцы, коми, якуты и дальше по списку.
Петру 1-му подкинули эту гнилую идейку назвать всех скопом "русскими",
а она не работает.
Стивен Кинг гений, в век которого нам повезло жить. Спасибо за поддержку, смерть кацапам, слава ЗСУ!
З Україною території Росії перетворюються в імперію-без України то просто тупа сіра орда
"Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, "лохматка" беззубая
