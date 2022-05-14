Писатель Стивен Кинг о войне в Украине: "Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это была росомаха"

Известный американский писатель Стивен Кинг считает, что президент РФ Владимир Путин недооценил Украину.

Об этом Кинг написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ

"Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это была росомаха. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

