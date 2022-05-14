Рашисты готовятся снова переправляться через Северский Донец близ Белогоровки, идиоты, - Гайдай
Российские оккупанты не оставляют попыток переправиться через Северский Донец в Луганской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Луганщина не живет, а выживает. Коммуникаций нет. Люди не выходят из укрытий. Узнать. живы ли люди, родственники не могут, мобильная связь отсутствует. Это наша реальность. Держит на плаву гуманитарка, вода, которую привозят ГСЧС и Вера в ВСУ!" – рассказал он.
Также, по словам Гайдая, сегодня эвакуировали 25 человек из Северодонецка и Врубовки.
"Готовимся к двум большим наступлениям рашистов - на Северодонецк и к прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. Областной центр россиянам нужен "для галочки", дорога – чтобы отрезать область от сообщения с другими регионами, то есть взять и окружить ее", - пояснил глава ОВА.
Гайдай заявил, что окуппанты снова готовятся переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке.
"Идиоты. Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают, и целый батальон отказался идти в атаку. Но скоро подтянется "свежак". 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке", - добавил он.
"Медицинское оборудование в оккупированном Рубежном крадет главный врач-изменник Эдуард Кравченко вместе с кадыровцами", - подытожил глава ОВА.
Также смотрите: Оккупант под Белогоровкой на танке вплавь спасается от точных выстрелов ВСУ. ВИДЕО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До речі, повідомлення про 2.5 тисяч одиниць "важкої техніки" викликає питання. За повідомленнями ЗСУ, за весь час війни було знищено біля 1200 танків, 3000 бойових броньованих машин і 750 артилерійських систем + РСЗО, тобто всього важкої наземної техніки біля 5 тис. одиниць. Якщо ця техніка буде задіяна для цієї переправи, то доведеться протистояти половині такої кількості, яка була знищена за 80 днів війни.
хвороба
Військові технології змінилися, люди не змінюються
80 років минуло після війни, а суть залишилася колишньою - у бункері сидить параноїк, який вимагає від генералів виконати завдання за будь-яку ціну, генерали чудово розуміють, що завдання виконати неможливо, але сцуться від страху, і тому погоджуються, а вже на передовій валять солдатське м'ясо в атаку, не зважаючи на втрати
Жопа слєва - срака справа,
Впєрєді большой пісєц.
Вот і сказкє ру конєц...
Потрібно говорити, що це неабиякий успіх, щоб продовжувалися подібні переправи, щоб знову з'являлися новини про Чорнобаївку, та крейсер москва.
а є інфа , що більшість із них наркомани , тому їх накачують наркотиками і вони це сприймають за веселу прогулянку 😠
Зимой (если это не выдумка Арестовича) Ромы у кацапов угнали танк.
Сейчас будут воровать трофеи у ВСУ.
Для вас это одно и тоже?
@pevchikh
·
https://twitter.com/pevchikh/status/1525067703920349186 13 мая
В ответ
https://twitter.com/michaelnacke @michaelnacke
У Путина мама одной любовницы (Кабаевой) и мама другой любовницы (Кривоногих) получили от Газпрома квартиры в одном доме на Пречистенке.
Вот где сценарий для ситкома.
Наше завдання їх нищити а не дивуватися їх ідіотизму.
И только орк будет пугать санитаров в каждое полнолуние до конца своих дней бессвязными и одному ему понятными выкриками : "Чернобаевка, Змеиный, Северский Донец!"