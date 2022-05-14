Рашисты готовятся снова переправляться через Северский Донец близ Белогоровки, идиоты, - Гайдай

Российские оккупанты не оставляют попыток переправиться через Северский Донец в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Луганщина не живет, а выживает. Коммуникаций нет. Люди не выходят из укрытий. Узнать. живы ли люди, родственники не могут, мобильная связь отсутствует. Это наша реальность. Держит на плаву гуманитарка, вода, которую привозят ГСЧС и Вера в ВСУ!" – рассказал он.

Также, по словам Гайдая, сегодня эвакуировали 25 человек из Северодонецка и Врубовки.

"Готовимся к двум большим наступлениям рашистов - на Северодонецк и к прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. Областной центр россиянам нужен "для галочки", дорога – чтобы отрезать область от сообщения с другими регионами, то есть взять и окружить ее", - пояснил глава ОВА.

Гайдай заявил, что окуппанты снова готовятся переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке.

"Идиоты. Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают, и целый батальон отказался идти в атаку. Но скоро подтянется "свежак". 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке", - добавил он.

"Медицинское оборудование в оккупированном Рубежном крадет главный врач-изменник Эдуард Кравченко вместе с кадыровцами", - подытожил глава ОВА.

Также смотрите: Оккупант под Белогоровкой на танке вплавь спасается от точных выстрелов ВСУ. ВИДЕО