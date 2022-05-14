РУС
Рашисты готовятся снова переправляться через Северский Донец близ Белогоровки, идиоты, - Гайдай

білогорівка

Российские оккупанты не оставляют попыток переправиться через Северский Донец в Луганской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Луганщина не живет, а выживает. Коммуникаций нет. Люди не выходят из укрытий. Узнать. живы ли люди, родственники не могут, мобильная связь отсутствует. Это наша реальность. Держит на плаву гуманитарка, вода, которую привозят ГСЧС и Вера в ВСУ!" – рассказал он.

Также, по словам Гайдая, сегодня эвакуировали 25 человек из Северодонецка и Врубовки.

"Готовимся к двум большим наступлениям рашистов - на Северодонецк и к прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. Областной центр россиянам нужен "для галочки", дорога – чтобы отрезать область от сообщения с другими регионами, то есть взять и окружить ее", - пояснил глава ОВА.

Гайдай заявил, что окуппанты снова готовятся переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке.

"Идиоты. Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают, и целый батальон отказался идти в атаку. Но скоро подтянется "свежак". 2,5 тысячи единиц тяжелой техники уже идут в нашу сторону с ранее оккупированных территорий. Ждем очередную "подводную" серию в Белогоровке", - добавил он.

"Медицинское оборудование в оккупированном Рубежном крадет главный врач-изменник Эдуард Кравченко вместе с кадыровцами", - подытожил глава ОВА.

Также смотрите: Оккупант под Белогоровкой на танке вплавь спасается от точных выстрелов ВСУ. ВИДЕО

Северский Донец (41) Гайдай ЛОГА (725) Луганская область (6552)
+66
14.05.2022 21:30 Ответить
+61
і наші готуються
14.05.2022 21:30 Ответить
+41
14.05.2022 21:30 Ответить
і наші готуються
14.05.2022 21:30 Ответить
Не треба базікати, треба готуватися. Сміятися після остаточної перемоги будемо
14.05.2022 21:38 Ответить
можна поцікавитись, а де ти зараз захищаєш Україну?
14.05.2022 21:48 Ответить
Цікався!
14.05.2022 23:38 Ответить
Ти даун чи зебільчик? Хоча це два в одному.
15.05.2022 20:06 Ответить
Гумор - це теж наша укрїнська самобутня зброя.
14.05.2022 23:05 Ответить
АЯкщо бсолютно згоден. Не можна недооцінювати ворога.

До речі, повідомлення про 2.5 тисяч одиниць "важкої техніки" викликає питання. За повідомленнями ЗСУ, за весь час війни було знищено біля 1200 танків, 3000 бойових броньованих машин і 750 артилерійських систем + РСЗО, тобто всього важкої наземної техніки біля 5 тис. одиниць. Якщо ця техніка буде задіяна для цієї переправи, то доведеться протистояти половині такої кількості, яка була знищена за 80 днів війни.
14.05.2022 23:26 Ответить
Гайдай не первый раз замечен в распространении какой то куеты.2500 свежачка идет к + там сейчас находящяяся какая то техника кацапов и получается куйня. сколько 3000-5000 в общей сложности?блдь
14.05.2022 23:46 Ответить
14.05.2022 21:30 Ответить
Ну і, відповідно, "ВІДЧЕРНОБАЇТИ"!
14.05.2022 22:01 Ответить
**********
14.05.2022 23:35 Ответить
Так це добре, нехай лізуть ,ми їх там пустимо в утіль
14.05.2022 21:30 Ответить
показать весь комментарий
Анекдот про молодого ковбоя та одинокг стояче в прерії дерево...
14.05.2022 21:44 Ответить
Це дійсно так, мо росії подає свою розбиту переправу та техніку за україньську
14.05.2022 22:00 Ответить
Це вони і Х**лу таке кажуть.
14.05.2022 22:36 Ответить
Похоже на правду,кстати.Разгром на Змеином,утопленные катера,атаку авиации,вертолет-все это показали по ростиви,типа это украинцев замочили.
14.05.2022 22:03 Ответить
Ну наші там дійсно загинули при спробі висадитись на острові... вертушку нашу збили, полковник Ігор Бедзай саме там загинув.
14.05.2022 22:11 Ответить
Ніякого десанту українські військові не робили на Змеїному, не повторюйте рос.пропаганду!!! Були авіаційні і вертольотні нальоти, знищували ворожу техніку, катери та росіян на острові, серед наших ВПС є втрати, но безглуздого десанту не було
14.05.2022 23:31 Ответить
Може там такий знак поставити, мовляв, "Ми попереджали"!

14.05.2022 22:07 Ответить
Якщо це так, то суне ціла орда з важкою технікою 2,5 тисячі одиниць. Ми додтково можемо направити на зустріч тисячу асфальтоукладчиків і важкої техніки для перевозки бітуму і щебня, так пане Прензиденте?
14.05.2022 21:32 Ответить
Не лущее на 6 жистяных дрыдноутах выдвинуцца под прикрытиём крашенава сейнира и "Сагайдачнава" бис движка.
14.05.2022 21:43 Ответить
Іди на..уй.
14.05.2022 21:44 Ответить
а шо такое, ответить нечего? Обиделся? Вот это и отличает нынешний сопливый политикум от мужиков - вместо того, чтобы отвечать за свои действия, вы обижаетесь, как бабы. И ищете оправдания..
16.05.2022 16:32 Ответить
Ми це хто? ******* ти врот. ****** ти козломорда
14.05.2022 22:14 Ответить
Це не орда.100 одиниць арта знищує за один удар.Хай лізуть вони втратять все що в них залишилось.
14.05.2022 23:43 Ответить
А вы надеялись, враг испугается потерь и убежит?
14.05.2022 21:33 Ответить
Ні , Аркадію , ми добре знаємо , що ідіотизм орків - то є невиліковна
хвороба
14.05.2022 21:41 Ответить
думали,у них за 80 лет мозг появился - ан,нет,мясо решает всё..
14.05.2022 21:42 Ответить
Не смотря на неудачи и потери они будут лезть вперёд как в Мариуполе пока не возьмут Лисичанск и Краматорск. Наша задача убить их как можно больше, чтобы сил на остальное не осталось.
14.05.2022 21:47 Ответить
Буде Білобаївка,флаг в руки мокшебурятські потвори!!!)))
14.05.2022 21:34 Ответить
Не треба дивуватися тупості російської армії.
Військові технології змінилися, люди не змінюються
показать весь комментарий
14.05.2022 21:34 Ответить
Пєрєправа-пєрєправа:
Жопа слєва - срака справа,
Впєрєді большой пісєц.
Вот і сказкє ру конєц...
14.05.2022 22:47 Ответить
Вони не ідіоти, а молодці! Наші воїни зберігають своє життя, а вони дохнуть!
14.05.2022 21:35 Ответить
Не треба критикувати кацапів в такий ситуації!

Потрібно говорити, що це неабиякий успіх, щоб продовжувалися подібні переправи, щоб знову з'являлися новини про Чорнобаївку, та крейсер москва.
14.05.2022 21:35 Ответить
Та нарисуйте мардве на их гареликах тризубы, шоп памирать не так срашна была.
14.05.2022 21:46 Ответить
Ідіотізм,це не надовго,це назавжди !!!)))
14.05.2022 21:36 Ответить
что бы полезть на уже пристрелянные позиции надо быть кацапом на всю голову.
14.05.2022 21:36 Ответить
думаю на этот раз они учтут ошибки и переправа начнется с Большой канонады -в тех 2500 техники наверное немалое количество Ураганов и Смерчей имеется .
14.05.2022 22:07 Ответить
Орки лізуть не просто так за путлєра , за расєю ,
а є інфа , що більшість із них наркомани , тому їх накачують наркотиками і вони це сприймають за веселу прогулянку 😠
14.05.2022 21:37 Ответить
наколотиє апельсіни
14.05.2022 21:49 Ответить
2,5 тысячи это конечно загнул, там на всю линию фронта сомневаюсь есть такие числа, а чтобы на один участок вряд ли
14.05.2022 21:39 Ответить
Я не знаю сколько техники там, но колона ехала реально часов 12 на Северодонецк рубежное.Только через новоайдар там зеля классную дорогу сделал прямо от границы с ЛНР. А ближе через новоастрахань на 15км. Сегодня с десяток грузовиков выехало обратно на Россию через новопсков. Знаю потому что тут живу в оккупации с 3 марта
14.05.2022 22:10 Ответить
А наші роми підтягують трактори.
14.05.2022 21:39 Ответить
Тут такое дело:
Зимой (если это не выдумка Арестовича) Ромы у кацапов угнали танк.
Сейчас будут воровать трофеи у ВСУ.
Для вас это одно и тоже?
15.05.2022 08:17 Ответить
Якщо автор не допустив описки і 250 одиниць помилково не стали 2.5 тис , то є ймоаірність що ЗСУ для наведення переправи при контрнаступові понтони не ************ , на річці буде ****** з кацапської техніки ; залишиться поверх лише вирівнюючий шар із щебеню просипати
14.05.2022 21:40 Ответить
Так ани уже Т34 усе падняли с хранения и все "буханки" с Кавказа согнали.
14.05.2022 21:48 Ответить
Не допустив. Вся техніка за Харьковской обл переїхала на Сєверодонецьк
14.05.2022 22:12 Ответить
Рашистів багато. Їх ніхто не рахує.
14.05.2022 21:40 Ответить
не, ну нахера их отговаривать? ну нахера?
14.05.2022 21:41 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/cXf5a3dYTxo
14.05.2022 21:42 Ответить
Туди потрібний Голівуд. Можна продати їм цей майданчик за добрі гроші.
14.05.2022 21:42 Ответить
Погано вчаться на помилках, може рішення приймають голови шо давно погнили
14.05.2022 21:42 Ответить
"Медичне обладнання в окупованому Рубіжному краде головний лікар-зрадник едуард кравченко разом з кадирівцями", - підсумував очільник ОВА. Джерело:
14.05.2022 21:43 Ответить
Хлопці не треба сміятись з рабсійських військових, треба сміятись з звичайних москалів. а цим воякам треба дякувати шо вони і їх керівництво їбонуте, вони - це Залог нашої Перемоги!
14.05.2022 21:45 Ответить
Чому ідіоти?Все правильно,все йде за планом,так,як треба!))
14.05.2022 21:46 Ответить
2500 техники совсем не смешно, чтобы писать такие посты до боя
14.05.2022 21:46 Ответить
Учитывая , что сами же сообщали - 73 уничтожены это одна бтг , то заходит 30 бтг, это просто дохренища, какие тут могут быть хаханьки . При этом сами же с арестовича угорают
14.05.2022 22:48 Ответить
М-лі під Харковом, відступивши, підірвали мости через Сіверський Донець. Це нечесно. Ми їм і Чонгар залишили, і мости через Дніпро, а вони, падлюки, підривають.
14.05.2022 21:47 Ответить
откуда инфа?
14.05.2022 22:05 Ответить
откуда инфа ? приснилось?
14.05.2022 22:09 Ответить
все 3 переправы были разбиты,под белогоровкой дважды-вроде бы.Но где то точно они переправились временно -было сообщение
14.05.2022 22:11 Ответить
Читайте уважно, під Білогорівкою біля 20 одиниць техніки та батальону орків встигли перейти Донець, переправу було знищено, Білогорівку зачистили від рашиків, 231 попали у полон
14.05.2022 23:38 Ответить
я думаю ,що рашисти все таки переправляться...ну а там наша арта зробить свою справу
14.05.2022 21:51 Ответить
И заминировать можно все вокруг
14.05.2022 22:26 Ответить
14.05.2022 21:54 Ответить
"Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"...
14.05.2022 22:02 Ответить
Чета ржу

14.05.2022 22:09 Ответить
Дыбилы поРашские войны!!!типа!!!совет всем без тсключения!завалите путинаХуйла мишку и коня!!!а там по цепочке@!!!только так можно спасти поРашу!!!вашу!!!!без туалет ГАЗЕТ!!!
14.05.2022 22:11 Ответить
Це неймовірно! на сайті РИА Новости сказано, що це росіянці розгромили українські війська під час переправи через Сіверський Донець.
14.05.2022 22:13 Ответить
а шо їм залишається писати/казати?
15.05.2022 00:34 Ответить
там нет другого пути а план операции утвердило само *****...
14.05.2022 22:16 Ответить
Гайдай,не умничай на эту тему - пусть переправляются в том же месте еще раз пять или шесть Место уже пристрелянное нашей артой
14.05.2022 22:21 Ответить
2500 одиниць техніки - це танкова армія? Ні?
14.05.2022 22:22 Ответить
Почти две в полном штате ,вместе с буксируемым орудиями и градами, ураганами
14.05.2022 22:58 Ответить
Maria Pevchikh

@pevchikh

·
https://twitter.com/pevchikh/status/1525067703920349186 13 мая

В ответ

https://twitter.com/michaelnacke @michaelnacke

У Путина мама одной любовницы (Кабаевой) и мама другой любовницы (Кривоногих) получили от Газпрома квартиры в одном доме на Пречистенке.
Вот где сценарий для ситкома.
14.05.2022 22:29 Ответить
Річка називається Сіверський Чорнобаївець
14.05.2022 22:31 Ответить
Та не відмовляйте їх. Місце для наших артилеристів пристіляне. Хай йдуть.
14.05.2022 23:02 Ответить
Вони то може і ідіоти але керівництву насрати скільки вони положать.Тому оці закиди про ідіотів треба поберегти так як повзуча окупація через тисячі їх трупів йде.А для їх керівництва це виконання завдання.Ми шкодуємо своїх людей і це правильно ,вони ні.І тому треба це розуміти.
Наше завдання їх нищити а не дивуватися їх ідіотизму.
14.05.2022 23:38 Ответить
Синдром "Чернобаевского Дежавю". Происходит ошибка кодирования этих дегенератов - ведь их министр культуры утверждал, что у этого этноса "..имеется одна лишняя хромосома".
14.05.2022 23:44 Ответить
Правда - не правда, а кацапы срутся прибытия самоходок 155 мм. М777 можно теоретически накрыть Ураганом или Смерчем (только они их достанут по дальности, если получили целеуказание). А самоходке пох, осколки по броне постучали, стрельбе это не мешает
14.05.2022 23:46 Ответить
@БАНУТЫМ НЕТ ПОКОЯ !!!
15.05.2022 00:22 Ответить
пане Гайдай, таким оркокомандувачам нам тре пам'ятники ставити, а Ви їх ідіотами обзиваєте...
15.05.2022 00:31 Ответить
може він за них переживає? 2500 броньованих?
15.05.2022 02:15 Ответить
15.05.2022 01:29 Ответить
Чим більше ідіотських поступок тим більше буде перебито біологічного сміття !!!
15.05.2022 06:16 Ответить
Каждый мужчина стремится успеть в жизни построить дом, посадить дерево и вырастить сына.
И только орк будет пугать санитаров в каждое полнолуние до конца своих дней бессвязными и одному ему понятными выкриками : "Чернобаевка, Змеиный, Северский Донец!"
15.05.2022 08:51 Ответить
 
 