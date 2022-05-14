РУС
В течение суток уничтожено 80 оккупантов и 16 единиц техники, - ОТГ "Схід"

В течение суток, 14 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 9 атак, продолжаются бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОТГ "Схід" в фейсбуке.

Сообщается, что украинские защитники уничтожили до 80 единиц личного состава, 3 танка, 2 БТРа, артиллерия – 1, минометы – 4, АТТ – 3, БПЛА – 3.

Хлопці , Ви молодці 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
14.05.2022 21:51 Ответить
👍 Утроить результат и вообще супер❗
14.05.2022 21:54 Ответить
 
 