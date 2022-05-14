В течение суток уничтожено 80 оккупантов и 16 единиц техники, - ОТГ "Схід"
В течение суток, 14 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 9 атак, продолжаются бои.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОТГ "Схід" в фейсбуке.
Сообщается, что украинские защитники уничтожили до 80 единиц личного состава, 3 танка, 2 БТРа, артиллерия – 1, минометы – 4, АТТ – 3, БПЛА – 3.
