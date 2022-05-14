Рашисты из "Градов" обстреляли приграничные территории Криворожского района Днепропетровской области
Российские оккупанты 14 мая обстреливали территорию Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.
"Днепропетровщина, сегодняшний день прошел относительно спокойно. В течение дня оккупанты несколько раз из "Градов" обстреляли приграничные территории Криворожского района. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По его словам, враг не может войти на территорию Днепропетровской области, потому что защита рубежей существенно усилена.
"Поэтому оккупанты, прибегая к таким обстрелам, хотят "сковать" наших защитников и не дать перебросить подразделения ВСУ на другие направления", - пояснил Лукашук.
москаль курва
тож в цілому релевантніше було б примежові
але хтіти від москаля релевантності (доречності) - це вже на кшталт очікування чуда
тримайте безкоштовний урок української: ДИВО
З якою країною Дніпропетровська область має спільний кордон?
Просто хотів би уточнити...
тому думаю саме вони і мались на увазі, як кордони району або області, тобто прикордонні обласні (районні) території...
а як Вам видається правильним назвати ці території ? (на кордоні з іншою областю)
у Дніпропетровської області є спільні кордони з декількома областями...
наприклад денний звіт:
Ворог не перетнув кордони Дніпропетровської області. Всі напрямки контролюють Збройні Сили України. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони регіону Микола Лукашук.