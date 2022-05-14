РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6333 посетителя онлайн
Новости Война
5 348 19

Рашисты из "Градов" обстреляли приграничные территории Криворожского района Днепропетровской области

град,рф

Российские оккупанты 14 мая обстреливали территорию Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Днепропетровщина, сегодняшний день прошел относительно спокойно. В течение дня оккупанты несколько раз из "Градов" обстреляли приграничные территории Криворожского района. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По его словам, враг не может войти на территорию Днепропетровской области, потому что защита рубежей существенно усилена.

"Поэтому оккупанты, прибегая к таким обстрелам, хотят "сковать" наших защитников и не дать перебросить подразделения ВСУ на другие направления", - пояснил Лукашук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты из минометов обстреляли Сумщину, жертв нет, - Живицкий. ФОТОрепортаж

обстрел (29700) Днепропетровская область (4492)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
так йому гугл перекладає з російської приграничный, а сам він української не знає

москаль курва
показать весь комментарий
14.05.2022 22:06 Ответить
+6
що означає "прикордонні"?
показать весь комментарий
14.05.2022 21:58 Ответить
+6
бл*ть!!! в ТГ цього діяча дійсно написано "прикордонні"... с*ка, ну ти ж маєш напевно вищу освіту або принаймні середню...
показать весь комментарий
14.05.2022 22:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що означає "прикордонні"?
показать весь комментарий
14.05.2022 21:58 Ответить
бл*ть!!! в ТГ цього діяча дійсно написано "прикордонні"... с*ка, ну ти ж маєш напевно вищу освіту або принаймні середню...
показать весь комментарий
14.05.2022 22:02 Ответить
так йому гугл перекладає з російської приграничный, а сам він української не знає

москаль курва
показать весь комментарий
14.05.2022 22:06 Ответить
Машинний перекладач певно хотів сказати прилеглі.
показать весь комментарий
14.05.2022 22:07 Ответить
ага, прилеглі до адміністративної межі

тож в цілому релевантніше було б примежові

але хтіти від москаля релевантності (доречності) - це вже на кшталт очікування чуда
показать весь комментарий
14.05.2022 22:14 Ответить
"чуда"? здається, це мова окупанта?
тримайте безкоштовний урок української: ДИВО
показать весь комментарий
15.05.2022 00:24 Ответить
А можливо їм там кордон ввижається?
показать весь комментарий
14.05.2022 23:43 Ответить
Ну всі ж кричать на мене, коли я пишу що 'на верху' Херсонщину звільняти не збираються. А я з цим не згодна і буду піднімати постійно тему Херсонщини допоки не побачу приготувань до наступу і сам наступ зі свого вікна! Херсонщину треба звільняти не лише тому що це наша земля, а тому що це 2й тил рашистів на Донбасі через перешийок!
показать весь комментарий
15.05.2022 10:37 Ответить
Орки , вас чекає страшна смерть на українській землі , тому тікайте , якщо є така можливість , та дайте нам , украінцям , спокій !!
показать весь комментарий
14.05.2022 22:00 Ответить
чому страшна смерть? Багато з них здохнуть швидко і відносно безболісно.
показать весь комментарий
14.05.2022 22:05 Ответить
ПРИКОРДОННІ???
показать весь комментарий
14.05.2022 22:02 Ответить
А вас лише це слово занепокоїло? А фраза '"скувати" наших захисників і не дати перекинути підрозділи ЗСУ на інші напрямки' не занепокоїла? Криворізький напрямок як і Миколаївський - це все один Херсонський напрямок! Тобто офіційна особа заявила, що є плани перекидання з херсонського напрямку військ кудись ( вочевидь на Донбас) - це найтупіший маразм! Немає цензурних слів для цих планів!
показать весь комментарий
15.05.2022 10:42 Ответить
Орки 155 долетить до кожного з вас рано чи пізно
показать весь комментарий
14.05.2022 22:05 Ответить
где там люськин кореш мураев?
показать весь комментарий
14.05.2022 22:06 Ответить
цілодобові бомбордування дніпровщини тривають більше двох місяців (гугл-перекладач)
показать весь комментарий
14.05.2022 22:13 Ответить
во во,а в соседней ветке диванные стратеги любители Дрыстовича у кацапов уже капитуляцию принимают.
показать весь комментарий
14.05.2022 23:33 Ответить
Редакція цензор.нет!
З якою країною Дніпропетровська область має спільний кордон?
Просто хотів би уточнити...
показать весь комментарий
14.05.2022 22:19 Ответить
є таке поняття як внутрішні адміністративні кордони...
тому думаю саме вони і мались на увазі, як кордони району або області, тобто прикордонні обласні (районні) території...
а як Вам видається правильним назвати ці території ? (на кордоні з іншою областю)
у Дніпропетровської області є спільні кордони з декількома областями...
наприклад денний звіт:
Ворог не перетнув кордони Дніпропетровської області. Всі напрямки контролюють Збройні Сили України. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони регіону Микола Лукашук.
показать весь комментарий
14.05.2022 23:08 Ответить
Це питання не до редакції, а до Миколи Лукашука, голови ОВА! А він в свою чергу не головнокомандувач і навіть не військовий! Він лише озвучує ситуацію в реальному часі і проговорився про 'плани'.
показать весь комментарий
15.05.2022 10:48 Ответить
 
 