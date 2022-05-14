Рашисты из "Градов" обстреляли приграничные территории Криворожского района Днепропетровской области

Российские оккупанты 14 мая обстреливали территорию Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Днепропетровщина, сегодняшний день прошел относительно спокойно. В течение дня оккупанты несколько раз из "Градов" обстреляли приграничные территории Криворожского района. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По его словам, враг не может войти на территорию Днепропетровской области, потому что защита рубежей существенно усилена.

"Поэтому оккупанты, прибегая к таким обстрелам, хотят "сковать" наших защитников и не дать перебросить подразделения ВСУ на другие направления", - пояснил Лукашук.

