С начала суток на Донбассе отбиты 12 атак врага, уничтожены 27 единиц техники и 7 беспилотников оккупантов, - пресс-центр ОС
По состоянию на 21:00, 14 мая воины из состава группировки Объединенных сил отбили 12 атак врага. Еще на 6 локациях продолжаются бои с оккупантом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Отмечается, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
• 8 танков;
• 5 артиллерийских систем;
• 9 единиц боевой бронированной техники;
• 5 вражеских автомобилей;
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и 1 тактический разведывательный БПЛА "Элерон".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!