С начала суток на Донбассе отбиты 12 атак врага, уничтожены 27 единиц техники и 7 беспилотников оккупантов, - пресс-центр ОС

По состоянию на 21:00, 14 мая воины из состава группировки Объединенных сил отбили 12 атак врага. Еще на 6 локациях продолжаются бои с оккупантом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Отмечается, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

• 8 танков;

• 5 артиллерийских систем;

• 9 единиц боевой бронированной техники;

• 5 вражеских автомобилей;

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" и 1 тактический разведывательный БПЛА "Элерон".

