Канада отменила пошлины на украинскую металлургическую продукцию

Канада прекратила действие приказа о введении антидемпинговых пошлин в размере 77% на металлургическую продукцию из Украины.

Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалев в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С августа 2001 года на плоский горячекатаный углеродистый прокат происхождением из Украины в Канаде действовала пошлина в размере 77%, что фактически лишало наших производителей экономического стимула экспортировать свою продукцию в Канаду. Через 20 лет наконец-то украинскую стальную продукцию снова можно будет экспортировать в Канаду", — говорится в сообщении.

Посол приветствовала решение Канадского международного торгового трибунала, которое, по ее словам, поможет украинским металлургическим заводам после восстановления освоить новые рынки.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 мая после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил об отмене на год всех торговых пошлин на товары украинских производителей.