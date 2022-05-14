РУС
Канада отменила пошлины на украинскую металлургическую продукцию

канада

Канада прекратила действие приказа о введении антидемпинговых пошлин в размере 77% на металлургическую продукцию из Украины.

Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалев в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"С августа 2001 года на плоский горячекатаный углеродистый прокат происхождением из Украины в Канаде действовала пошлина в размере 77%, что фактически лишало наших производителей экономического стимула экспортировать свою продукцию в Канаду. Через 20 лет наконец-то украинскую стальную продукцию снова можно будет экспортировать в Канаду", — говорится в сообщении.

Посол приветствовала решение Канадского международного торгового трибунала, которое, по ее словам, поможет украинским металлургическим заводам после восстановления освоить новые рынки.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 мая после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил об отмене на год всех торговых пошлин на товары украинских производителей.

Канада (2141) металлургия (450) пошлина (522) Ковалив Юлия (53)
Только как экспортировать при оккупированном Мариуполе и морской блокаде.
14.05.2022 22:51 Ответить
Розмова про те чого немає.
14.05.2022 22:53 Ответить
"Азов - сталь!"

Український гурт Kalush Orchestra зі сцени "Євробачення" закликав порятувати заблокованих у Маріуполі азовців, попри заборону на "політичні висловлювання".
14.05.2022 23:14 Ответить
Китайские военные корабли вошли в территориальные воды Японии.

Четыре китайских патрульных корабля вошли в прибрежную зону японских островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, сообщает телеканал NHK.

Корабли находятся в японских территориальных водах уже несколько часов. Береговая охрана Японии уже направила несколько предупреждений с требованиями покинуть зону.
https://t.me/charter97_org/72936
14.05.2022 22:52 Ответить
Китайцы-это те же кацапы,только еще подлее(если это ,конечно, возможно),но только умноженные на 10.
Мир еще хлебнет от них неприятностей.Китай поглотит Рашку,но на этом не остановится.
Будет еще создаваться антикитайская коалиция,как сейчас антироссийская.
15.05.2022 08:18 Ответить
рыгыОналы будут довольны
14.05.2022 22:56 Ответить
Кітай готовий викупити весь металобрухт. На сьогодні це близько 60 млн.
14.05.2022 22:56 Ответить
Расчехлились, когда от украинской металлургии осталась половина. У нас на внутреннем рынке уже дефицит металлоизделий. Не до экспорта.
15.05.2022 10:26 Ответить
 
 