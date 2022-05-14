Канада отменила пошлины на украинскую металлургическую продукцию
Канада прекратила действие приказа о введении антидемпинговых пошлин в размере 77% на металлургическую продукцию из Украины.
Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалев в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"С августа 2001 года на плоский горячекатаный углеродистый прокат происхождением из Украины в Канаде действовала пошлина в размере 77%, что фактически лишало наших производителей экономического стимула экспортировать свою продукцию в Канаду. Через 20 лет наконец-то украинскую стальную продукцию снова можно будет экспортировать в Канаду", — говорится в сообщении.
Посол приветствовала решение Канадского международного торгового трибунала, которое, по ее словам, поможет украинским металлургическим заводам после восстановления освоить новые рынки.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада хочет помочь Украине с экспортом зерновых
Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 мая после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил об отмене на год всех торговых пошлин на товары украинских производителей.
