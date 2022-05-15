РУС
РФ не отправляет в Украину военных из Москвы и Санкт-Петербурга во избежание "революционных движений", - Денисенко

Анализ официальной статистики по соотношению потерь среди оккупантов в зависимости от региона России позволяет сделать выводы, что российское военное командование пытается не посылать на передовую жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Статистика очень интересная. На первом месте по количеству официальных потерь, которые дает российская статистика – Бурятия, там 99 человек на 100 тыс. населения. Затем идет Дагестан и ряд других регионов",- сообщил Денисенко.

"Меньше всего потерь – это Ямало-Ненецкий округ, но это не показательно, поскольку там большую часть жителей региона просто нельзя призвать в армию и вообще, очень маленькая численность населения. На втором и третьем месте, с наименьшей численностью потерь, находятся соответственно Москва и Санкт-Петербург.

Количество официально признанных смертей в Москве в 420 раз ниже, чем в Бурятии. То есть в российской столице потери составляют буквально 2-3 человека на 15 млн жителей. В Санкт-Петербурге примерно такие же цифры соотношения", - отметил Денисенко.

Советник министра МВД рассказал, почему, по его мнению, российские военные командующие стараются не посылать жителей Москвы и Санкт-Петербурга на передовую в Украине.

"Во-первых, российские командующие стараются делать так, чтобы жители этих городов не доходили до так называемой "нулевки" на фронте. Во-вторых, если призывники из Москвы и Санкт-Петербурга гибнут или пропадают без вести на территории Украины, чтобы не было никаких официальных похорон и траурных историй непосредственно в Москве",- подчеркнул Денисенко

Советник министра МВД пояснил, что российское военное руководство просто "перебрасывает" столичных призывников в другие регионы.

"Условно говоря "москвич", но причислен к условной "рязани", - добавил Денисенко.

Советник министра МВД считает, что Владимир Путин и его окружение четко понимают, что все революции, которые были в истории, начинались именно в столицах.

"Они берегут спокойствие и чувство безопасности в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы ни в коем случае не начались проявления неповиновения. Потому что именно с этих городов могут начинаться определенные революционные движения в России", - отметил Денисенко.

Топ комментарии
+24
Це поки буряти не закінчились.
показать весь комментарий
15.05.2022 00:09 Ответить
+19
Революційні рухи на росіі? Від кого? Від генетичних рабів? Та коли чиновники вишикують те їбане стадо в шеренгу і почнуть срати їм на голови, вони лише задоволено киватимуть гривою і проситимуть добавки. Головне, щоб їм завчасно нагадали про вялічіє. На тих гівноїдів вистачить і трьох омонівців.
показать весь комментарий
15.05.2022 00:21 Ответить
+15
Коли служив в армії (86-88), москвичів найбільше чмирили.
показать весь комментарий
15.05.2022 00:21 Ответить
Там вистачає сміття з різних іпєнєй.
показать весь комментарий
15.05.2022 00:09 Ответить
Бурякам исчё в пажарах гареть у бурякостане.
показать весь комментарий
15.05.2022 00:13 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
15.05.2022 00:11 Ответить
Радник голови МВС? Так Антоніна Геращенко теж радник. Що вони там всі радять? В яку сауну з дівчатами з'їздити?
показать весь комментарий
15.05.2022 00:11 Ответить
з москви і пітера то люди іншого сорту і це ті що не фашисти
показать весь комментарий
15.05.2022 00:16 Ответить
На росіі всі фашисти
показать весь комментарий
15.05.2022 01:00 Ответить
Та це не врятує цих зашмаркляних під*расів тьмутаракані. Із Афгана, Чечні теж масквічєй і лєнінградцєв "відвантажували" паполнай. Піз*ец расєє неізбєжєн - как крах савєцкагасаюза.
показать весь комментарий
15.05.2022 00:16 Ответить
Вони і є чмо(человек московской области)
показать весь комментарий
15.05.2022 12:06 Ответить
или человек с чМонина (місто на околиці "оркофагену")
показать весь комментарий
15.05.2022 18:48 Ответить
Правильно - хай чернь дохнет за плешивого гомункула...)))
показать весь комментарий
15.05.2022 00:27 Ответить
Мда, з революціями він дійсно перебрав лишку.
Ті їхні заколоти для зміни царів і залишаються заколотами, як би їх не називали.
показать весь комментарий
15.05.2022 00:33 Ответить
кажется у провластной бибиной шайки нет лимита на тупость ....

средняя зарплата в орчей армии - 30 000 рублей
кто из Москвабада пойдет на контракт в 30 000 рублей, если там зарплата в 40 000 рублей считается чуть выше плинтуса?

там у них еще куча всяких калмыйкий, алтаев и красноярских краев есть, прежде чем Москвабад "распаковывать"
показать весь комментарий
15.05.2022 00:43 Ответить
На кацапосайтах була інфа недавно що набирають орків на контракт при зарплаті в 300тисяч ржублей в місяць.
показать весь комментарий
15.05.2022 01:12 Ответить
нашому чорнозему все одно звідки відправлять..гниють однаково
показать весь комментарий
15.05.2022 07:16 Ответить
Сколько общаемся с Москвой, москвичи в большинстве против Путина, они и сами не поедут. А если будут настаивать - поднимут бунт
показать весь комментарий
15.05.2022 10:27 Ответить
Чернь должна умирать!
показать весь комментарий
15.05.2022 10:49 Ответить
 
 