РФ не отправляет в Украину военных из Москвы и Санкт-Петербурга во избежание "революционных движений", - Денисенко

Анализ официальной статистики по соотношению потерь среди оккупантов в зависимости от региона России позволяет сделать выводы, что российское военное командование пытается не посылать на передовую жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Статистика очень интересная. На первом месте по количеству официальных потерь, которые дает российская статистика – Бурятия, там 99 человек на 100 тыс. населения. Затем идет Дагестан и ряд других регионов",- сообщил Денисенко.

"Меньше всего потерь – это Ямало-Ненецкий округ, но это не показательно, поскольку там большую часть жителей региона просто нельзя призвать в армию и вообще, очень маленькая численность населения. На втором и третьем месте, с наименьшей численностью потерь, находятся соответственно Москва и Санкт-Петербург.

Количество официально признанных смертей в Москве в 420 раз ниже, чем в Бурятии. То есть в российской столице потери составляют буквально 2-3 человека на 15 млн жителей. В Санкт-Петербурге примерно такие же цифры соотношения", - отметил Денисенко.

Советник министра МВД рассказал, почему, по его мнению, российские военные командующие стараются не посылать жителей Москвы и Санкт-Петербурга на передовую в Украине.

"Во-первых, российские командующие стараются делать так, чтобы жители этих городов не доходили до так называемой "нулевки" на фронте. Во-вторых, если призывники из Москвы и Санкт-Петербурга гибнут или пропадают без вести на территории Украины, чтобы не было никаких официальных похорон и траурных историй непосредственно в Москве",- подчеркнул Денисенко

Советник министра МВД пояснил, что российское военное руководство просто "перебрасывает" столичных призывников в другие регионы.

"Условно говоря "москвич", но причислен к условной "рязани", - добавил Денисенко.

Советник министра МВД считает, что Владимир Путин и его окружение четко понимают, что все революции, которые были в истории, начинались именно в столицах.

"Они берегут спокойствие и чувство безопасности в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы ни в коем случае не начались проявления неповиновения. Потому что именно с этих городов могут начинаться определенные революционные движения в России", - отметил Денисенко.