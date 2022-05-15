РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10064 посетителя онлайн
Новости
4 828 3

Мошенники воруют данные платежных карт, используя тематику денежной помощи от ООН, - Госспецсвязь

шахрайство

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждает о новой мошеннической схеме с использованием тематики денежной помощи от ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "ТСН". На странице предлагают принять участие в опросе. Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН". В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и произвести дополнительный платеж.
Как результат – данные платежной карты будут скомпрометированы", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле мошенники использовали похожую схему. Тогда выдавали себя за телеканал Украина 24 и использовали тему денежной помощи от стран ЕС.

Также читайте: На Тернопольщине задержаны два псевдоволонтера, которые использовали 2 млн грн пожертвований на ВСУ для собственного обогащения, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

киберпреступление (765) мошенничество (1279) Госспецсвязь (182)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лохів розводять...це було і буде...якщо людина не має місків...
показать весь комментарий
15.05.2022 00:17 Ответить
Фішинг, причому найпримітивніший. Розрахований на довбограїв, які можуть у такому опитуванні вказати свій пін-код.
показать весь комментарий
15.05.2022 00:24 Ответить
Вирахувати та відрубати руки. Суки.
показать весь комментарий
15.05.2022 01:04 Ответить
 
 