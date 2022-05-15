Мошенники воруют данные платежных карт, используя тематику денежной помощи от ООН, - Госспецсвязь

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA предупреждает о новой мошеннической схеме с использованием тематики денежной помощи от ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"В социальной сети Facebook обнаружена мошенническая страница, имитирующая ресурс телеканала "ТСН". На странице предлагают принять участие в опросе. Для этого нужно перейти по ссылке и якобы получить "денежную помощь в рамках социальной программы ООН". В дальнейшем пользователю будет предложено предоставить персональную информацию и произвести дополнительный платеж.

Как результат – данные платежной карты будут скомпрометированы", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле мошенники использовали похожую схему. Тогда выдавали себя за телеканал Украина 24 и использовали тему денежной помощи от стран ЕС.

