Рашисты пытаются возобновить изготовление военной продукции на Мелитопольском заводе автотракторных запчастей, - ОВА

Российские оккупанты приказали собрать всех работников и запустить производственный процесс.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне в Мелитополе пытаются возобновить изготовление военной продукции на местном заводе автотракторных запчастей. Российские военные приказали собрать всех работников и запустить производственный процесс", - говорится в сообщении.

Также в районной больнице Мелитополя сейчас находятся раненые военнослужащие России с диагнозом "ущемление позвоночника". Россияне объясняют, что такую ​​проблему получили в результате ношения бронежилетов и просят, чтобы их комиссовали после предоставленного лечения.

eti urody mogut tolko vse tam izgaditj - proizvesti oni nemogut nichevo, krome govna.
15.05.2022 00:50 Ответить
Читайте "хотят вывезти уцелевшее оборудование"
15.05.2022 01:01 Ответить
Х.уй в рот, підори!
15.05.2022 01:24 Ответить
Польовий військкомат запрацює, орки в цьому мастаки.
15.05.2022 02:10 Ответить
► "Утиск хребта"?! То, напевно, значить таки добряче хвости прищемили сучим синам, в буквальному розумінні, бо хвіст - то продовження хребта, а у цих виродків роду людського ще й не такі деградантсько-рудиментарні атавізми мають бути в наявності - "лішняя храмасома" і всяке таке.
15.05.2022 03:12 Ответить
щоб там вони не намагались-вийде одне-дерь**мо
15.05.2022 07:12 Ответить
Бо вони дєрмодемони, прислужники сатани, ці недОлюди.
15.05.2022 08:47 Ответить
Рембати вже не справляються з потоком розбитої техніки? А на заміну ще не надійшла з Росії? А що поробиш? На базах зберігання - старий розкрадений хлам, який перед відправкою на фронт ще й відновлювать треба Не здивуюся, якщо зараз почне поступать техніка, яка тільки їздить зможе, але воювать - ні! А "заводським" підказка - якщо хочуть, щоб повернулась Україна, то є добрий привід "поітальянить", посилаючись на непідготовленість до ремонту військової техніки і відсутність досвіду!
