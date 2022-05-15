Рашисты пытаются возобновить изготовление военной продукции на Мелитопольском заводе автотракторных запчастей, - ОВА
Российские оккупанты приказали собрать всех работников и запустить производственный процесс.
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне в Мелитополе пытаются возобновить изготовление военной продукции на местном заводе автотракторных запчастей. Российские военные приказали собрать всех работников и запустить производственный процесс", - говорится в сообщении.
Также в районной больнице Мелитополя сейчас находятся раненые военнослужащие России с диагнозом "ущемление позвоночника". Россияне объясняют, что такую проблему получили в результате ношения бронежилетов и просят, чтобы их комиссовали после предоставленного лечения.
