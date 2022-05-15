Рашисты сжигают тела погибших солдат в курятнике в Запорожской области, - ОВА

В помещении училища российские оккупанты в Запорожской области обустроили тюрьму для солдат РФ, которые отказываются воевать.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В поселке городского типа Каменка Пологовского района много россиян, а их техника регулярно перемещается населенным пунктом. На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, недавно оккупанты стали требовать предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре. Помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, отказывающихся воевать. В бывшем курятнике близ поселка россияне сжигают своих же погибших на поле боя. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения", - отметили в ОВА.

