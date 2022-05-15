РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10022 посетителя онлайн
Новости Война
17 200 26

Рашисты сжигают тела погибших солдат в курятнике в Запорожской области, - ОВА

окупація

В помещении училища российские оккупанты в Запорожской области обустроили тюрьму для солдат РФ, которые отказываются воевать.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В поселке городского типа Каменка Пологовского района много россиян, а их техника регулярно перемещается населенным пунктом. На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, недавно оккупанты стали требовать предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре. Помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, отказывающихся воевать. В бывшем курятнике близ поселка россияне сжигают своих же погибших на поле боя. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения", - отметили в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за вражеских обстрелов обесточены 72 населенных пункта в Запорожской области, - ОВА

Автор: 

Запорожская область (3571)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Ватно, зкріпно і ділдовоювально.
показать весь комментарий
15.05.2022 01:02 Ответить
+29
Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва

Париж гибнет практически всегда, Лондон - часто, Вашингтон - регулярно

А Москва - НЕТ!!!

Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать!
показать весь комментарий
15.05.2022 03:19 Ответить
+27
як пітушня
показать весь комментарий
15.05.2022 00:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як пітушня
показать весь комментарий
15.05.2022 00:59 Ответить
Ватно, зкріпно і ділдовоювально.
показать весь комментарий
15.05.2022 01:02 Ответить
i bez prisutstvija popa zžigajut? Da bez ornitologa?...
Taki da - my naših ne brosaem, my ix s kuriami kak petuxov sžigaem...
показать весь комментарий
15.05.2022 14:32 Ответить
А куди ще півнів пхати, ясно, шо в духовку...
показать весь комментарий
15.05.2022 01:22 Ответить
Смажений кацапчик,півень в майонезі.. !!!)))
показать весь комментарий
15.05.2022 01:29 Ответить
Как-то по...р на их вату.
показать весь комментарий
15.05.2022 01:24 Ответить
Нехай. Попіл -дуже цінне добриво.
показать весь комментарий
15.05.2022 01:25 Ответить
Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва

Париж гибнет практически всегда, Лондон - часто, Вашингтон - регулярно

А Москва - НЕТ!!!

Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать!
показать весь комментарий
15.05.2022 03:19 Ответить
коли садив цибулю ,також посипав золой,краще росте...
показать весь комментарий
15.05.2022 07:06 Ответить
Зайвохромосомні мутовані потвори кремлівської селекції !!!)))
показать весь комментарий
15.05.2022 01:27 Ответить
А кто проверял что они там сжигают? Орки обучаемы, так что если и сжигают, то скорей всего убитых гражданских... Новых Буч, вернее доказательств их преступлений, они постараются не допустить...
показать весь комментарий
15.05.2022 01:28 Ответить
26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
показать весь комментарий
15.05.2022 06:22 Ответить
Я до сих пор не могу поверить что такое можно творить в 21 веке. Как рашистов вообще можно считать за людей и даже мысль допускать что нам придется жить с ними по соседству. О каком то мире вообще не хочу говорить
показать весь комментарий
15.05.2022 01:36 Ответить
"украинцы - это "глупые и недалёкие, "порченные западным влиянием" русские, атарвавшиеся ат великава русскава народа и вбунтававшиеся против умнава "старшева брата…" Паэтаму их нада любой ценой вернуть назад, примерно наказать и заставить работать на "Великую Рассию"!…
показать весь комментарий
15.05.2022 06:27 Ответить
ни как,только смерть перевоспитает кацапа...
показать весь комментарий
15.05.2022 07:10 Ответить

СОБАКА НА СЛУЖБІ У ЗСУ .ПОТІМ, через багато років, ЩЕ І ПОХОРОНЯТЬ З ПОЧЕСТЯМИ
показать весь комментарий
15.05.2022 01:44 Ответить
це - фотодоказ, що в нас собаки екіпіровані краще ніж русня ))))
показать весь комментарий
15.05.2022 09:47 Ответить
Прокляті.... не отспівані, гріхи не прощені, землі не надані.
показать весь комментарий
15.05.2022 06:40 Ответить
Не знаю...
Хтось може надати психологічний портрет цих істот?
Мені складно уявити, щоб наші вояки робили подібне із полеглими побратимами.
показать весь комментарий
15.05.2022 07:10 Ответить
В нас теж є офіцери, що нехтують підлегдими, хоча це не система. Військо лише відзеркалює суспільство. А через інтенсивні бойові дії загиблі, нажаль, не завжди отримують належні почесті. Попри те, що багатьох могли поховати місцеві, на півдні - тисячі зниклих безвісті.
показать весь комментарий
15.05.2022 15:52 Ответить
пусть все они сдохнуть...
показать весь комментарий
15.05.2022 07:11 Ответить
від кацабськиx трупів отруюеться природа
показать весь комментарий
15.05.2022 08:09 Ответить
Вони нам полегшувать роботу почали - завезли на Донбас хлорне вапно Будуть своїх закопувать, пересипаючи ним Коли хлор вивітриться і вапно вступить у реакцію з зітлілими рештками, то в результаті у грунті на глибині в два метри створиться родючий шар перегною Колись писав - там варто висаджувать японську айву Рослина має дуже розгалужену кореневу систему, тому невибаглива до вологи При достатній освітленості дає дуже великі врожаї Плоди на одиницю маси містять вчетверо більше вітаміну С, ніж лимон Сироп з неї дуже ароматний і смачний А з того, що залишиться (після подрібнення) вариться прекрасне варення На смак - суміш яблука і груші Так що треба раціонально використовувать навіть те, що від кацапні залишиться (раз вони їх додому везти не хочуть!)
показать весь комментарий
15.05.2022 10:24 Ответить
Пройде деякий час, ті поховання будуть ексгумувати. Так що варто пожаліти живу айву, що вже підросте за кілька років.
показать весь комментарий
15.05.2022 13:21 Ответить
дика орда... ну що ще сказати...
показать весь комментарий
15.05.2022 09:48 Ответить
Справжнє пекло влаштувала одичала русня на нашій святій землі.
показать весь комментарий
15.05.2022 10:34 Ответить
 
 