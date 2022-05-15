Рашисты сжигают тела погибших солдат в курятнике в Запорожской области, - ОВА
В помещении училища российские оккупанты в Запорожской области обустроили тюрьму для солдат РФ, которые отказываются воевать.
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В поселке городского типа Каменка Пологовского района много россиян, а их техника регулярно перемещается населенным пунктом. На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, недавно оккупанты стали требовать предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре. Помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, отказывающихся воевать. В бывшем курятнике близ поселка россияне сжигают своих же погибших на поле боя. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения", - отметили в ОВА.
Taki da - my naših ne brosaem, my ix s kuriami kak petuxov sžigaem...
Париж гибнет практически всегда, Лондон - часто, Вашингтон - регулярно…
А Москва - НЕТ!!!
Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать!
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
СОБАКА НА СЛУЖБІ У ЗСУ .ПОТІМ, через багато років, ЩЕ І ПОХОРОНЯТЬ З ПОЧЕСТЯМИ
Хтось може надати психологічний портрет цих істот?
Мені складно уявити, щоб наші вояки робили подібне із полеглими побратимами.