Россия несет ответственность не только за эту войну, но и за массовый ущерб, - Бербок

Россия должна взять на себя ответственность за ущерб, причиненный войной, которую она развязала в Украине.

Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"РФ несет единоличную ответственность не только за эту войну, противоречащую международному праву, но и за весь этот массовый ущерб, который также огромен в самой России", - подчеркнула она.

Бербок также заявила, что правовая база Европы усложняет использование арестованных активов РФ.

"Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения далеко не прост", - добавила министр.

да, я с 24.02 не работаю. Идары гребаные
15.05.2022 02:00 Ответить
А Бербок красивая.
15.05.2022 02:10 Ответить
Уявіть собі ,є країни ,де працює закон. А не по маху руки гроші цдуть в асфальт. Тому в них і зброя закуплена.
15.05.2022 06:45 Ответить
"Доступ до заморожених грошей з юридичної точки зору далеко не простий" - почалося

Може зараз Орбан буде вирішувати чи можна використовувати криваві кацапськи гроші?
15.05.2022 01:42 Ответить
Уявіть собі ,є країни ,де працює закон. А не по маху руки гроші цдуть в асфальт. Тому в них і зброя закуплена.
15.05.2022 06:45 Ответить
І як ці країни звуться? Назовіть перші п'ять. Якшо про Германію - то мимо. Якшо б там працював закон - то Меркель зі Шрьодером вже були б розстріляні
15.05.2022 11:54 Ответить
"не простий" - не означає неможливий
15.05.2022 08:27 Ответить
Шольцу вставили пістон. І коаліціянти ене залишають ковбаснику поля для маневру, його авторите в очах у фурерка упав ..... ну який він лідер, коли нічого вже не рішає.
15.05.2022 01:43 Ответить
То, як мінізамХуùла "блєял" недавно - нам срати що там складно, чи ні. ДЕКАЦАПІЗАЦІЇ бути, так чи інакше!
15.05.2022 01:44 Ответить
да, я с 24.02 не работаю. Идары гребаные
15.05.2022 02:00 Ответить
А Бербок красивая.
15.05.2022 02:10 Ответить
Файна....
15.05.2022 03:02 Ответить
Анналена очень хочет быть след.канцлером, гораздо быстрее ориентируется, куда ветер подул. Это не тормозной Шольц. И таки она станет канцлером, запомните эти слова.
15.05.2022 05:45 Ответить
А що, хіба може бути інакше?
15.05.2022 07:08 Ответить
 
 