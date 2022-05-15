Россия несет ответственность не только за эту войну, но и за массовый ущерб, - Бербок
Россия должна взять на себя ответственность за ущерб, причиненный войной, которую она развязала в Украине.
Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"РФ несет единоличную ответственность не только за эту войну, противоречащую международному праву, но и за весь этот массовый ущерб, который также огромен в самой России", - подчеркнула она.
Бербок также заявила, что правовая база Европы усложняет использование арестованных активов РФ.
"Доступ к замороженным деньгам с юридической точки зрения далеко не прост", - добавила министр.
+4 DemianBond #460737
+4 Остап Бендера
+3 Ua_analytic
Може зараз Орбан буде вирішувати чи можна використовувати криваві кацапськи гроші?