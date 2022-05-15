Враг безуспешно пытался прорвать нашу оборону на Славянском направлении, - Генштаб ВСУ

Начались восемьдесят первые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник не прекращает проведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 15.05.2022 по российскому вторжению.

Как сообщается, на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории нашего государства с территории республики Беларусь. В приграничных районах не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий подразделениями вооруженных сил республики Беларусь.

По данным Генштаба, на Северском направлении противник продолжает усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, совершает обстрелы и наносит авиационные удары по территории Черниговской и Сумской областей.

"На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке своих подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей. На Харьковском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели", - говорится в своде.

Также отмечается, что на Славянском направлении враг совершал обстрелы подразделений Сил обороны Украины. Пытался прорвать оборону наших войск, успехов не имел. Проводит доукомплектование и восполнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении на Барвенково и Славянск.

"Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении. Несмотря на потери, продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Отмечается перегруппировка войск противника на Лиманском и Бахмутском направлениях", - информируют в Генштабе ВСУ.

В городе Мариуполь продолжается блокирование наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Захватчики не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает удерживать занятые позиции. Основные усилия сосредотачиваются на ведении воздушной разведки и обстрелах позиций Сил обороны.

Также Генштаб сообщает, что за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил были сбиты восемь воздушных целей: семь БПЛА типа "Орлан-10, один самолет.

Авиация Воздушных сил продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск. В частности, были уничтожены взводные опорные пункты, командно-наблюдательные пункты роты, 10 бронированных машин и личный состав противника.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей противника. Есть у российских оккупантов потери и по другим направлениям.

