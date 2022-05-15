РУС
РФ доукомплектует членами экипажей кораблей 810-ю отдельную бригаду морской пехоты ЧФ РФ из-за значительных потерь в Украине, - Генштаб ВСУ

рф,техніка

Морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, враждебные подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 15.05.2022 по российскому вторжению.

По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав Черноморского флота, в том числе членами экипажей кораблей.

армия РФ (20668) Генштаб ВС (7003) Черноморский флот РФ (1569) потери (4564)
+17
Только тупорылый совок мог посылать моряков на убой как морскую пехоту,моряк это не пехотинец его долго готовить надо.
15.05.2022 07:24
+15
Це перша ознака паніки у верхах і скорого кінця.
Якщо членів корабельного екіпажу переводять у піхоту, це означає одне, не буде ні екіпажу, ні піхоти. Не стали моряками, не будуть і піхотинцями. Ненавчені 20-річні талпайопи вони й залишаться ненавченими талпайопами, без різниці, чи ходять по морях чи біжать по землі.
Одним словом - мясо.
15.05.2022 07:27
+12
Моряки думали отсидеться на кораблях и на кнопочки нажимать.
А их в поле.
Браво.
Всех пидоров в топку Титаника.
15.05.2022 07:52
саме час втарабанити ракетою і "доукомплектувати" всіх ... до комплекта мацкви
15.05.2022 07:14
Я так зрозумів - всіх коків забрали?
Триндець - на кораблях голод почнеться.
15.05.2022 07:16
Від цього боєспроможність кораблів знизиться, а на суші від них не буде ніякої користі. Затуляють дірки аби чим.
15.05.2022 07:20
Традиції ЧФ живуть: кораблі - під воду, матросню - на м'ясо на суходолі.
15.05.2022 07:20
Только тупорылый совок мог посылать моряков на убой как морскую пехоту,моряк это не пехотинец его долго готовить надо.
15.05.2022 07:24
А нічого іншого не залишалось. Кораблі були потоплені.
15.05.2022 07:33
Всеруський потоп?
15.05.2022 07:53
Як кухарь до кухаря - то Ви їх просто готувати не вмієте. М'ясо - воно уваги потребує. Та полум'я погарячіше.
15.05.2022 07:51
Це перша ознака паніки у верхах і скорого кінця.
Якщо членів корабельного екіпажу переводять у піхоту, це означає одне, не буде ні екіпажу, ні піхоти. Не стали моряками, не будуть і піхотинцями. Ненавчені 20-річні талпайопи вони й залишаться ненавченими талпайопами, без різниці, чи ходять по морях чи біжать по землі.
Одним словом - мясо.
15.05.2022 07:27
Щоб підготувати члена екіпажу, потрібно значно більше часу тому що на кораблі складна техніка і її потрібно знати та вміти нею користуватись.
15.05.2022 07:37
В 1941-му з льотчиків-сержантів, які залишилися без техніки, що була захоплена німцями в перші дні війни, формували піхотні підрозділи Погубили підготовлених пілотів, а потім змушені були готувать льотчиків похапцем : "ускоренный выпуск - взлёт-посадка" - як казав капітан Титаренко у фільмі "В бой идут одни "старики" Те ж саме буде і тут - оголять кораблі, а потім буде ніким воювать, коли постане необхідність в застосуванні флоту Хоча не звикать - кацапи флотом ніколи користуваться толком не вміли Він у них, в основному, служив тільки для транспортування військ через морські простори
15.05.2022 08:25
У них до сих пор есть и Севастопольская и Цемесская бухты. Всегда есть что сделать с флотом.
15.05.2022 09:49
Руская самка рожает сразу пихотинца.
Видели детей в пилотках.
15.05.2022 07:50
скорей оркощенков с пилоток
15.05.2022 18:34
не захотели кормить крабов, покормят лисичек с воронами
15.05.2022 07:39
Це просто чудово! Як можна посилати матроса в піхоту? Він же не навчений тактиці бою, не вміє ні окопатися правильно, ні стріляти більш менш влучно. З офіцерами ще гірше, їх навчали геть іншому, хіба що артилеристи можуть стати в нагоді, і то після певного навчання, бо вони не вміють ні розгортати-згортати підрозділ, ні передислокуватися, ні доставляти боєкомплект. Завжди в СРСР дивували розповіді про те, як німці боялися чорнобушлатників, матросів знятих з кораблів на берег. Чому? Гірше за матроса з корабля в бою на суходолі хіба що пілоти.
15.05.2022 07:42
Ну, оркестры уже на этой войне воевали, почему бы и не испробовать мореманов в полях Херсонщины.
15.05.2022 10:21
Моряки думали отсидеться на кораблях и на кнопочки нажимать.
А их в поле.
Браво.
Всех пидоров в топку Титаника.
15.05.2022 07:52
Кацапи згадали 1941 рік Тоді саме моряками з корабельних екіпажів "затикали дірки" на фронті під Одесою і Севастополем! Але крик "Полундра!" не допоможе - зараз війна машин! А морячки танками і БТР з БМП користуваться не вміють! Будуть просто "м"ясом" для розстрілу Люди в момент небезпеки збиваються у групи - особливо якщо ненавчені діять на полі бою А моряки звикли саме до групових дій в обмеженому просторі - на відкритому просторі вони себе "голими" будуть відчувать А це додатковий фактор для виникнення паніки! Тому будуть безладно метаться по полі бою під обстрілом! (Та й й стрілять вони не навчені І окопаться толком не вміють) Буду сильно сміяться, якщо вони їх ще й не переодягнуть в зелене - в своїй флотській формі вони стануть "мішенями" - снайперів у нас достатньо!
15.05.2022 08:01
Ну й пісюн з ними,чого за ними так хвилюватись!
15.05.2022 08:29
Сиверськый донец напевно штурмувать будуть. там плавать надо вмить
15.05.2022 08:50
Бескозырку в зубы и полууундррра. Страшне.
15.05.2022 10:19
Готують вирішальну психічну атаку - матроси в тєльняшках верхи на зебрах. Ось тільки ще зебр пригонять.
15.05.2022 10:21
А матроси таки причетні до армії. Загін розпропагандованих матросиків під орудою члена Центроболта вирушили на фронт на битву з німцями, які йшли надавати під зад ВРК. Стрільнули пару раз, німці дістали гарматку і... Загін щез з обрію, його затримали тільки в Саратові, їхали грабувати місцевих перців. Тільки слізні прохання "озабоченої" Колонтай перед Іллічем та Троцьким спасли матросика. Правда ця парочка здриснула і пів року лікувалась у білогвардійському тилу в Криму. Троцький, щоб замазати, боягуство саме цей бій і охрестив як День червоної армії і хвастався своїм авторством до смерті. А ей ччленЦентроболта став "видатним" полководцем вже в 30 роки. Так що традиції у рузге живучі.Та не тільки матросиків слід призвати, а створити офіцерські роти із всяких каперрангів і адміралів, а то двічі присягали різних державам.
15.05.2022 10:51
 
 