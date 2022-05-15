РФ доукомплектует членами экипажей кораблей 810-ю отдельную бригаду морской пехоты ЧФ РФ из-за значительных потерь в Украине, - Генштаб ВСУ

Морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, враждебные подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 15.05.2022 по российскому вторжению.

По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав Черноморского флота, в том числе членами экипажей кораблей.

Также читайте: Россия ничего не будет делать с Черноморским флотом, пока нет комплексов ПВО на острове Змеиный, - Денисенко