РФ доукомплектует членами экипажей кораблей 810-ю отдельную бригаду морской пехоты ЧФ РФ из-за значительных потерь в Украине, - Генштаб ВСУ
Морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, враждебные подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 15.05.2022 по российскому вторжению.
По имеющейся информации, в связи со значительными потерями 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе боевых действий на территории Украины принято решение о доукомплектовании бригады личным составом из других подразделений, входящих в состав Черноморского флота, в том числе членами экипажей кораблей.
Триндець - на кораблях голод почнеться.
Якщо членів корабельного екіпажу переводять у піхоту, це означає одне, не буде ні екіпажу, ні піхоти. Не стали моряками, не будуть і піхотинцями. Ненавчені 20-річні талпайопи вони й залишаться ненавченими талпайопами, без різниці, чи ходять по морях чи біжать по землі.
Одним словом - мясо.
Видели детей в пилотках.
А их в поле.
Браво.
Всех пидоров в топку Титаника.