Украина не позволит, чтобы Россия использовала переговоры для отложения следующего этапа войны, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что не позволит под предлогом переговоров с РФ продолжать страдания украинцев.
Об этом он сказал изданию Bild, передает Цензор.НЕТ.
Кулеба скептически высказался по поводу возможной договоренности с Россией о режиме прекращения огня.
"Нет ничего плохого в прекращении огня, если бы оно было первым шагом к решению, при котором украинская государственная территория была бы освобождена", - сказал Кулеба.
Он отметил, что Украина готова к дипломатии, но не позволит, чтобы "дипломатия просто продолжала наши страдания и откладывала следующий этап войны".
Топ комментарии
+39 Павлик морозов #499349
показать весь комментарий15.05.2022 08:19 Ответить Ссылка
+23 Stanislav Voronenko
показать весь комментарий15.05.2022 07:43 Ответить Ссылка
+11 Сэм Саммюэль
показать весь комментарий15.05.2022 08:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Займитесь чем то полезным
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
совпадение?
Якщо громадськість буде мовчати, вся Україна піде оркам як Херсон(
Громадськість про це ніколи не мовчала і зараз не мовчить. Але для чогось більшого під час війни дорога для громадськості закрита.
Слава Украине!
1.) Бесплатная разведка БПЛА и самолетами над линией фронта (а то и залетят еще), составление аэрофотосъемки и передача объектов в Искандеры с оптической головкой самонаведения (иначе они даже в 100м в половине случаев не попадут, глонасс-наведения либо неработает как надо, либо глушилки вообще есть, то есть нужно сфотографировать сначала и залить в комплекс). То есть при второй волне сразу полетят очень точные ракеты в труднопоражаемые объекты.
2.) Тотальная промывка мозгов солдатам, составление идеологии и показ пропаганды, где отказавшихся участвовать показательно судят (могут с актерами снять вообще). Тогда как сейчас кацап в деревне зачастую более демократически настроен, чем какой-то ватник перед телевизором. Нет работы телевизора, нет работы идеолога, так как они бояться на фронт идти.
3.) Массированный ремонт ЖДшки, организация подвоза топлива по цистернам, их бетонирование плюс рытье окопов за бесплатно, фортификация за бесплатно и все то, что они бояться делать под обстрелами.
4.) Фильтрация населения, запугивание, подавление сопротивления. Притом забросить им оружие в мирное время будет сложно, радары и глушилки и дроны не смогут прилететь. На войне же можно в облет привезти под 5кг полезного груза или хотя бы 400 грамм устройства с круговым поиском радиосигнала, чтобы найти глушилки и сообщить направление и свое положение через телеграм в штаб, полезная работа для партизан.
5.) Массовый ремонт уставших гаубиц, замена стволом, хотя бы измерение нового диаметра ствола для уточнения заказа на снаряды, обслуживание всей техники. Там у многих двигателей танков уже моторесурс конкретно подустал.
6.) Перед таким перемирием кацапы выпустят все ракеты до единой по коммуникациям, чтобы нанести массовый урон. До последней, у них больше не будет еще долгое время, пока там эшелонами перевезут с кораблей из средиземного моря ракеты на станцию, потом еще на станцию и потом загрузить их в корабли в ЧМ.
7.) Затягивание времени до зимы, когда газ реально снова станет оружием. Разумеется, безусловно кацапы сделают акцию по сжиженному газу, перекроют суэц, потопят танкер якобы иранскими террористами и прочее. Не надо этого недооценивать и считать поставки абы как, это все крайне легко сделать, там ничем не защищенные маршруты и трубопроводы в том числе.
И еще многое-многое другое. В обмен на что? У нас 250 летчиков гоняют в симуляторе на ф-16 прямо сейчас, а 50 летают на настоящих ф-16 уже? Нет, это не так. А ничего остального кардинально ситуацию не изменит, чтобы так резко продавить кацапов. Нам выгодна война на истощение техники, боеприпасов и людских ресурсов, как бы это не звучало цинично. Потому что в любом ином варианте развития событий умрет больше. План Путина простой: смена власти путем недовольства народа от заключенных офисом президента решений. Простой, рабочий и эффективный, а повод для нападения они создадут взрывом домом или самообстрелами в любой день при желании.
Граница страны того года должна быть восстановлена...
Других вариантов нет от слова Совсем...
Ну не получилось это у них сейчас, отложат на потом...
Вот на это "потом" и заточены и "мирные" переговоры ОПы и лживые призывы к "прекращению огня", ведущие к "замораживанию" текущей ситуации. А то с какой настойчивостью и под разными предлогами нам "вливают в уши" это дерьмо, настораживает и возмущает. Пора с этими "зелёными миротворцами" что то делать, пока не поздно...