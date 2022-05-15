Украина не позволит, чтобы Россия использовала переговоры для отложения следующего этапа войны, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что не позволит под предлогом переговоров с РФ продолжать страдания украинцев.

Об этом он сказал изданию Bild, передает Цензор.НЕТ.

Кулеба скептически высказался по поводу возможной договоренности с Россией о режиме прекращения огня.

"Нет ничего плохого в прекращении огня, если бы оно было первым шагом к решению, при котором украинская государственная территория была бы освобождена", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина готова к дипломатии, но не позволит, чтобы "дипломатия просто продолжала наши страдания и откладывала следующий этап войны".

