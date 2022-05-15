РУС
Украина не позволит, чтобы Россия использовала переговоры для отложения следующего этапа войны, - Кулеба

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что не позволит под предлогом переговоров с РФ продолжать страдания украинцев.

Об этом он сказал изданию Bild, передает Цензор.НЕТ.

Кулеба скептически высказался по поводу возможной договоренности с Россией о режиме прекращения огня.

"Нет ничего плохого в прекращении огня, если бы оно было первым шагом к решению, при котором украинская государственная территория была бы освобождена", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина готова к дипломатии, но не позволит, чтобы "дипломатия просто продолжала наши страдания и откладывала следующий этап войны".

Также читайте: Переговоры с Россией по "Азовстали" очень сложные, результат может не удовлетворить всех, но наша задача - вытянуть всех живыми, - Верещук

Автор: 

армия РФ (20679) обстрел (29713) переговоры (5158) россия (97399) Кулеба Дмитрий (2882)
Если ты не совсем баран,то должен был заметить,что страной руководил и продолжает руководить скользкий Ермак.Вагнеровцы,странное разминирование южного направления с последующей сдачей.Напомнить может как переговорная группа во главе Арахамии внезапно заговорила о нейтральном статусе и рахе гаранте?У меня нету никакого доверия к Зе и ОП.
15.05.2022 08:19 Ответить
Саме так, пане Дмитро, спочатку кацапи відводять своїх вбивць і гвалтівників на кордони 2013 року, а потім перемовини щодо термінів повернення депортованих та викрадених дітей та розмірів і термінів репарацій
15.05.2022 07:43 Ответить
ЗдОрово! это своеобразный перелом в войне с кацапстаном - если раньше кацапстан заявлял, что Украина будет использовать переговоры и перемирия (в том числе пасхальное) для перегруппировки наших сил, то теперь украинские чиновники аналогично начали троллить кацапстан.
Слава Украине!
15.05.2022 08:23 Ответить
Саме так, пане Дмитро, спочатку кацапи відводять своїх вбивць і гвалтівників на кордони 2013 року, а потім перемовини щодо термінів повернення депортованих та викрадених дітей та розмірів і термінів репарацій
15.05.2022 07:43 Ответить
Так,так,так.Если вы не собираетесь ничего подобного делать,зачем об этом говорить,Кулеба у вас много лишнего время??
Займитесь чем то полезным
15.05.2022 07:44 Ответить
Если ты не совсем баран,то должен был заметить,что страной руководил и продолжает руководить скользкий Ермак.Вагнеровцы,странное разминирование южного направления с последующей сдачей.Напомнить может как переговорная группа во главе Арахамии внезапно заговорила о нейтральном статусе и рахе гаранте?У меня нету никакого доверия к Зе и ОП.
15.05.2022 08:19 Ответить
А другая ситувция была,или у тебя такая короткая память?И Буча еще не вылезла на тот момент.Точно ты платная сволочь.
15.05.2022 09:19 Ответить
Если бы кто то не собирался на 9 мая жарить шашлыки и не пилил деньги на асфальте,не было бы и Бучи.Я так понимаю до Бучи должно было прокатить с нейтральным статусом?Что то боты вообще тупые пошли или куратор не раздал блокноты с текстом?
15.05.2022 11:24 Ответить
На 9 травня президент мав святкувати реалізовані "про*оби", ми тут ні до чого. Ні Буча, ні Ірпінь, ні Маріуполь президента не хвилюють, достатньо послухати його заяви про НАТО і відходи до орків на лінію до 24.02.2022. У нього першочергове завдання викрутитися самому з цього всього і не втратити нічого зі здобутого. Він керується інстинктом самозбереження і також решта його покидьків, патріотизмом тут і не пахне.
15.05.2022 12:01 Ответить
Павлик,тебя же дед с бабкой зарезали еще в двадцатых прошлого века.Лежи себе в могиле и не суйся в дела живых.
15.05.2022 12:05 Ответить
Немає кращої гарантії безпеки України, аніж знищена москва:
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
15.05.2022 10:36 Ответить
Реєстрація:15.05.2022

совпадение?
15.05.2022 11:18 Ответить
що ***** єрмкак керує,от ти шльондра парашна і спалилась
15.05.2022 12:38 Ответить
Ермак не угодил тем что он сын ГРУшника, работает на врага, вместе с верещучкой они дали команду разминировать крымский перешеек для сдачи юга рашистам.
15.05.2022 12:48 Ответить
В Україні при владі зараз зрадники, а це президент, ОП, силовики, губернатори і що тепер робити?
Якщо громадськість буде мовчати, вся Україна піде оркам як Херсон(
15.05.2022 11:53 Ответить
Військові мають щось з цим робити. Інакше перемога над ворогом неможлива. Переважна більшість силовиків не можуть бути зрадниками, це практично не можливо, а от керівництво призначене ОП інша справа.
Громадськість про це ніколи не мовчала і зараз не мовчить. Але для чогось більшого під час війни дорога для громадськості закрита.
16.05.2022 07:21 Ответить
Класический пример когда ник соответствует сущности данного индивидуума..
15.05.2022 08:14 Ответить
На пол ставки у Подоляка ботом подрабатуешь?
15.05.2022 08:21 Ответить
Нема тобі довіри,Павлік Морозов!
15.05.2022 08:28 Ответить
Якби навіть Ісус Христос Вам сказав цю правду, Ви також би не повірили,? Воно і не дивно,адже саме за це розпинають Україну
15.05.2022 08:51 Ответить
Ця правда такая как и о Христосе? Тогда это личное дело каждого верить или нет. За что розпинають Украину только не понятно в вашей версии, неужели за пост Павлика Морозова?
показать весь комментарий
15.05.2022 10:48 Ответить
ЗдОрово! это своеобразный перелом в войне с кацапстаном - если раньше кацапстан заявлял, что Украина будет использовать переговоры и перемирия (в том числе пасхальное) для перегруппировки наших сил, то теперь украинские чиновники аналогично начали троллить кацапстан.
Слава Украине!
15.05.2022 08:23 Ответить
Єрмак скаже і дозволите.
15.05.2022 08:45 Ответить
Припекло вам "перемовлятися". Пошліть кацапердію подалі з цими переговорами, тільки час марнуєте, і драконите українців.
15.05.2022 08:54 Ответить
Все правильно. Полное прекращения огня сейчас - это:
1.) Бесплатная разведка БПЛА и самолетами над линией фронта (а то и залетят еще), составление аэрофотосъемки и передача объектов в Искандеры с оптической головкой самонаведения (иначе они даже в 100м в половине случаев не попадут, глонасс-наведения либо неработает как надо, либо глушилки вообще есть, то есть нужно сфотографировать сначала и залить в комплекс). То есть при второй волне сразу полетят очень точные ракеты в труднопоражаемые объекты.
2.) Тотальная промывка мозгов солдатам, составление идеологии и показ пропаганды, где отказавшихся участвовать показательно судят (могут с актерами снять вообще). Тогда как сейчас кацап в деревне зачастую более демократически настроен, чем какой-то ватник перед телевизором. Нет работы телевизора, нет работы идеолога, так как они бояться на фронт идти.
3.) Массированный ремонт ЖДшки, организация подвоза топлива по цистернам, их бетонирование плюс рытье окопов за бесплатно, фортификация за бесплатно и все то, что они бояться делать под обстрелами.
4.) Фильтрация населения, запугивание, подавление сопротивления. Притом забросить им оружие в мирное время будет сложно, радары и глушилки и дроны не смогут прилететь. На войне же можно в облет привезти под 5кг полезного груза или хотя бы 400 грамм устройства с круговым поиском радиосигнала, чтобы найти глушилки и сообщить направление и свое положение через телеграм в штаб, полезная работа для партизан.
5.) Массовый ремонт уставших гаубиц, замена стволом, хотя бы измерение нового диаметра ствола для уточнения заказа на снаряды, обслуживание всей техники. Там у многих двигателей танков уже моторесурс конкретно подустал.
6.) Перед таким перемирием кацапы выпустят все ракеты до единой по коммуникациям, чтобы нанести массовый урон. До последней, у них больше не будет еще долгое время, пока там эшелонами перевезут с кораблей из средиземного моря ракеты на станцию, потом еще на станцию и потом загрузить их в корабли в ЧМ.
7.) Затягивание времени до зимы, когда газ реально снова станет оружием. Разумеется, безусловно кацапы сделают акцию по сжиженному газу, перекроют суэц, потопят танкер якобы иранскими террористами и прочее. Не надо этого недооценивать и считать поставки абы как, это все крайне легко сделать, там ничем не защищенные маршруты и трубопроводы в том числе.

И еще многое-многое другое. В обмен на что? У нас 250 летчиков гоняют в симуляторе на ф-16 прямо сейчас, а 50 летают на настоящих ф-16 уже? Нет, это не так. А ничего остального кардинально ситуацию не изменит, чтобы так резко продавить кацапов. Нам выгодна война на истощение техники, боеприпасов и людских ресурсов, как бы это не звучало цинично. Потому что в любом ином варианте развития событий умрет больше. План Путина простой: смена власти путем недовольства народа от заключенных офисом президента решений. Простой, рабочий и эффективный, а повод для нападения они создадут взрывом домом или самообстрелами в любой день при желании.
15.05.2022 09:53 Ответить
Все верно. И еще, согласиться на перемирие сейчас - это значит подарить оркам все терриории, которые они заняли. Мы уже проходили с Порошенко эту капитуляцию и сдачу территорий на минских договорняках. Но то был Донбасс. А без юга нет Украины. Если мы не вернем Херсонскую и Запорожскую область то не будет ни выхода к Азовскому морю, ни полей с черноземами, ни эконимики. Этот будет кастрат, а не страна. Те, кто попытается продвигать идею перемирия/сдачи территорий - враги Украины, которых нужно уничтожать.
15.05.2022 12:55 Ответить
СССР сдох в декабре 1991 года...

Граница страны того года должна быть восстановлена...
Других вариантов нет от слова Совсем...
15.05.2022 10:59 Ответить
А что скажет товарищ Ермак! Он уже получил указания из Центра?
15.05.2022 11:08 Ответить
Ему папашка-ГРУшник передает команды из "центра".
15.05.2022 12:57 Ответить
Це ви так хочете, а зе хоче в дупу ху.лу подивитися, та подарувати шмат сходу з півднем, пробачити все що орки тут накоїли, ви уж якось домовтеся між собою
15.05.2022 13:42 Ответить
Буча и Мариуполь показали, что объявленный нам геноцид это не бред их пропаганды (или наиболее упоротых их пропагандистов). Это увы реальность. Они пришли нас убивать, всех: от грудных детей до дряхлых стариков.

Ну не получилось это у них сейчас, отложат на потом...

Вот на это "потом" и заточены и "мирные" переговоры ОПы и лживые призывы к "прекращению огня", ведущие к "замораживанию" текущей ситуации. А то с какой настойчивостью и под разными предлогами нам "вливают в уши" это дерьмо, настораживает и возмущает. Пора с этими "зелёными миротворцами" что то делать, пока не поздно...
15.05.2022 16:54 Ответить
Пора создавать украинский "моссад"...
15.05.2022 16:57 Ответить
 
 