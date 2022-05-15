В полночь враг дважды обстрелял из "Ураганов" Криворожский район на Днепропетровщине, - ОВА
Ночь на Днепропетровщине снова прошла с тревогой.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"В полночь враг дважды обстрелял Широковскую громаду в Криворожском районе. Били из "Ураганов". Попали между селами. Никто не пострадал. Сейчас в области спокойно", - говорится в сообщении.
