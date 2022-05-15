РУС
Войска РФ нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры на Львовщине, - Козицкий

ракета

Войска РФ нанесли ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры на Львовщине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Жители Львовщины! Сегодня, 15 мая, около 04:30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. По состоянию на данный момент информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется", - отметил он.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Львовщині: Пожар на железнодорожной станции "Красное" ликвидирован, без пострадавших

армия РФ (20679) обстрел (29700) ракеты (3722) Козицкий Максим (98) Львовская область (3023)
ти стрілки не переводь. ми всі знаємо, що ракетну програму закрила саме зекоманда.
15.05.2022 08:27
При сиволому було розроблено з нуля і доведено до виробницства: вільха і нептун; на завершальному етапі був грім2. Все ППО і ПРО, яке є на озброєнні країни (окрім гуманітарки НАТО) було модернізовано з 2014 по 2019-й роки. А при зеленій гниді всі ракетні програми країни були відправлені на смітник, а виробничі потужності всіх ракетних підприємств були розхерячені рашистсикими ракетами.
15.05.2022 08:52
ти збився з курсу кацапського корабля! кожен день посилати потрібно !
15.05.2022 08:48
кучма, с..ка , был занят другим, более важным делом дерибана Украины...
15.05.2022 08:23
15.05.2022 08:27
Хто останній той і тато? Багато при сивочолому ракет поставили? Мати програму -одне, виробляти - зовсімінше. Моторсіч хто китайцям віддавв.
І ще одне, ботяра ти недороблена. У нас вже війна закінчилась? Прийшов час політикою займатись? Вся відповідальність за війну леежить на плечах ткперішніх, і втрати також.
показать весь комментарий
15.05.2022 08:33
15.05.2022 08:48
гнида, іди нах.й
15.05.2022 08:51
15.05.2022 08:52
При сивочолому розхерачили п'ять величезних артскладів, де було все, що зараз вкрай необхідно.
15.05.2022 09:04
При "мудрому"зе херачать усю Україну. Таке собі порівняння.
15.05.2022 09:17
Хіба при Петі було масштабне вторгнення? Путаєш педалі.
15.05.2022 09:36
А Ви насправді щось плануєте пояснити порохоботам,які сидять тут за 30 срібняків й "прокачують" методику?!
15.05.2022 11:44
чому ж вірний зекоманді міністр внутрішніх справ авакян не охороняв склади? Йому грошей на нацгвардію виділяли більше ніж на армію
15.05.2022 09:35
Обманювати не потрібно! Всі розробки Вільхи, Грім, Стугна розпочаті 20р. тому і то на базі існуючих прототипів. Ми хочемо бути брехливими як кацапи?
15.05.2022 09:10
«Ві́льха» - український тактичний ракетний комплекс з коригованим *********** калібру 300 мм. Розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч». Прийнятий на озброєння української армії у 2018 році.
«Грім» - український оперативно-тактичний ракетний комплекс на базі твердопаливної балістичної ракети, розроблений конструкторським бюро «Південне». Комплекс розробляється з 2013 року на базі попередніх розробок за проєктами «Борисфен» та «Сапсан».
Що - у вікіпедії забанили? мастикаш - кацап?
15.05.2022 09:40
але державні випробування проводили в 19-му. Ага.
15.05.2022 09:46
пипецпля, баран почитатель гавна с Г+Г, перед тем как серонуть - хоть поверхностно ознакомься с вопросом...
15.05.2022 09:51
15.05.2022 10:23
Ті ракети, котрі потопили "мацкву" та інші корита рашиста в Чорному морі, вказують на те, що Ти "звіздун" ,друже, від слова "звіздіти"!Мотор-січ не Південь України , нє?
15.05.2022 08:59
Ти будеш сміятися, але саме при Кучмі пройшла приватизація такого стратегічного підприємства як "Мотор Січ". В 2017 було продано частину акцій приватною особою.
15.05.2022 09:06
У 2000 році руде чмо віддало стратегічні бомбардувальники ту160 і ту95мс рашці разом з 600 крилатими ракетами х55.
15.05.2022 08:46
Кучма, звісно, сам ще той м.дак
А гірше, що він/при ньому були "сірі решали" у вищому керівництві - медвейчук, бакай, григоришин і т.д.
15.05.2022 09:46
Вітповідь має бута така сильна щоби русня гасила три дні пожежу а ми свяикували перемогу .
15.05.2022 08:18
вітання з евробаченням...А ви не забули що війна
15.05.2022 08:25
хто там вчергове сфоткався, подоляк чи геращенко? чи 1+1 показало сюжет?
15.05.2022 08:26
Фоткатся надо Юле вместе с честным полковником Гриценко которые списали в ремонт а потом загнали за кордон самые новые тогда системы ПВО.
15.05.2022 08:30
Не свисти.
15.05.2022 08:38
Якраз Юля ні до чого . Ющенко-так
15.05.2022 08:50
Юля тоді була прем'єром. Разом з настаящім палковніком, надлишкове війське майно непогано зливали
15.05.2022 08:54
Бевзю, ти взагалі хоч знаєш, хто в нашій країні займає посаду ВЕРХОВНОГО головнокомадувача, хто призначає міністра оборони та нач. Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ?
Головосракість деяких осіб легко встановити по тому, як вони до будь-яких випадків ліплять ЮВТ, хоч її там і близько не було.
15.05.2022 09:14
Її близько ні до чого не було, особливо при нападі ********** на Грузію.
15.05.2022 09:21
Вона повинна була направити війська у Грузію?
15.05.2022 09:25
От ти чурило! Мені неважко знайти, як саме дякував тодішній президент Грузії пан Саакашвілі прем*єр-міністру України Юлі Тимошенко за швидку та значну допомогу Грузії під час вторгнення Кацапії в Грузію. .
Але шукати не буду, бо навіть факти не діють на зомбованих масованою пропагандонією олігархів сракоголових юлєфобів.
15.05.2022 09:36
То вже занадто, навіть для джулії. Давай сцьіль на свій триндеж!
15.05.2022 10:13
А як тоді реакція на заявку на ПДЧ, корупційні кабальні газові угоди?
16.05.2022 00:41
Силовий блок підпорядкований президенту.
15.05.2022 09:22
Недолуге, експортом та імпортом зброї в Україні в той період, коли посаду прем*єра КМУ займала ЮВТ, займалось державна компанія Укрспецекспорт, керівника якої призначав Президент України, Верховний Головнокомандуючий одноосібно, не узгоджуючи ні з ким голову Компанії. Навіть Міністр оборони не мав прямого впливу на діяльність компанії.
Так що за той період 2008-2009 рік всі претензії до пана Юща-Дрища.
15.05.2022 09:23
На 24 каналі ведуча сказала що давно Львів не бомбили. Такий собі знак, вже є сенс бомбити. Бо промова її була з акцентом саме на бомбування Львіву.
15.05.2022 08:32
Гівнюки телемарафонні.
15.05.2022 08:44
Львіву?!))))))москаля під будь-яким прапором видно)))
Ще слово "сік" провідміняй))))
Гарантую в тебе "сіку" вийде))))
15.05.2022 11:50
А чогось вже на тій расєї вже давно нічого не горить,га?
15.05.2022 08:32
Ссуки,это-в последний раз,от меня...
15.05.2022 08:42
15.05.2022 08:47
то дєд мароз радним і семьям..на новий год падаркі прінєсьот
15.05.2022 09:00
15.05.2022 08:59
Ви рашист?це не повне зображення..і підкореговане рашистами...на сумці був напис с 9 мая пабєди і збоку стрєлков-гіркін сидів..Ось оригінал
15.05.2022 09:04
Чомусь на оригіналі не прибрали відображення у скляних дверях руку у білій сорочці.
15.05.2022 11:07
Львівських волонтерів звинувачують у продажі амуніції добровольцям, але ж і волонтери купили амуніцію в Укроборонпрому (за свої кошти), який у свою чергу купив її легально у виробників,де ж тут склад злочину ,окрім того за день до публікації релізу Львівської прокуратури новина про затримання Шпитка та Матіса з'явилася на сайті видання lviv.media, у ній журналісти вказали прізвища підозрюваних та опублікували фото з місця затримання.Тобто силовики злили журналістам видання Козицького прізвища підозрюваних та фото ще до офіційної публікації релізу.

І саме цей факт дає підстави вважати, що справа проти головного редактора видання Mind Євгена Шпитка - замовна і до неї може мати відношення очільник Львівської ОДА. І ось чому.

-lviv.media належить родині Зіновія Козицького, який володіє низкою газовидобувних компаній на Заході України.

-Зіновій Козицький - це батько голови Львівської ОДА Максима Козицького, у якого керівником по інвестиціям працював Матіс.

"Ми пов'язуємо це із публікацією "Львівська- російська: як у Західній Україні виявляють "споріднений" з рф бізнес" від 20 квітня 2022 року, яка зачіпає інтереси начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького", - написала редактор новин Mind Надія Паливода.

20 квітня на сайті Mind було опубліковано статтю про те що на тлі пошуку російських активів в Україні, який координується на рівні керівництва областей, батько голови Львівської ОДА Зіновій Козицький веде спільний бізнес з чеським бізнесменом, наближеним до російського газового монополіста "газпрому".

У статті йдеться, що Козицькому належить найбільша в Західній Україні приватна газовидобувна компанія. Джерело:
15.05.2022 09:10
Якщо моєму племіннику після курсу оператора потрібна буде купити надійний захист, я куплю у волонтерів. Поки що чекаємо, що видасть ЗСУ. А Львів повинен ракети збивати, а не рахувати.
15.05.2022 09:21
"Кому війна а кому мати рідна"!!!
15.05.2022 09:37
 
 