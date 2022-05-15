Войска РФ нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры на Львовщине, - Козицкий

Войска РФ нанесли ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры на Львовщине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Жители Львовщины! Сегодня, 15 мая, около 04:30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. По состоянию на данный момент информации о погибших и травмированных нет. Наличие и характер разрушений уточняется", - отметил он.

