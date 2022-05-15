Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине горели частные дома, гараж и склады, - ГСЧС

За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 17 оперативных выездов, 11 из которых - на ликвидацию пожаров, в том числе на 4 пожара, вызванные обстрелами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"По 2 пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском и Харьковском районах области. Сгорели 2 частных дома, гараж и несколько складских сооружений", - говорится в сообщении.

В частности, из-за обстрела в одном из населенных пунктов Харьковского района горели сразу 9 зданий, которые использовались как склады. Огонь охватил 4000 кв.м. Вражеские обстрелы произошли около 20.00. На тушение огня было направлено 5 оперативных отделений из Харькова. В 2:30 подразделения ГСЧС ликвидировали этот пожар.

Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных домах Киевского, Новобаварского и Салтовского районов Харькова. Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 25 вражеских боеприпасов.

