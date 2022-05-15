Скорее всего, Финляндия подаст заявку на членство в НАТО 18 мая, – глава МИД Хаависто.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна, скорее всего, подаст заявку на членство в НАТО 18 мая. После этого начнутся переговоры.

Об этом сообщает издание Aftonbladet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, займутся ими делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны", - сказал он.

По его словам, Финляндия готовится к традиционным военным угрозам России в ответ на свои действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Финляндии Ниинисте позвонит Путину, чтобы заявить, что "ситуация изменилась"