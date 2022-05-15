Скорее всего, Финляндия подаст заявку на членство в НАТО 18 мая, – глава МИД Хаависто.
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна, скорее всего, подаст заявку на членство в НАТО 18 мая. После этого начнутся переговоры.
Об этом сообщает издание Aftonbladet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, займутся ими делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны", - сказал он.
По его словам, Финляндия готовится к традиционным военным угрозам России в ответ на свои действия.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Финляндии Ниинисте позвонит Путину, чтобы заявить, что "ситуация изменилась"
Продолжайте лакать Финляндию.
Руские только украинцев нанавидят.
Покоя им наши черноземы не дают.
один запитав
- "Шо по русні?"
Мільйони відповіли
- "Русні *****"
Pol Norman
@PolNorman1
·
https://mobile.twitter.com/PolNorman1/status/1525550556877623298 12 год
Финский генерал на угрозы Путина по поводу вступления Финляндии в НАТО: «Приглашаем вас присоединиться к 200 000 русских, которые уже находятся в Финляндии зарытыми в землю на несколько метров после вашей последней попытки в 1939 году». Обделавшегося вояку Путина посылают все