РУС
2 954 24

Скорее всего, Финляндия подаст заявку на членство в НАТО 18 мая, – глава МИД Хаависто.

фінляндія

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна, скорее всего, подаст заявку на членство в НАТО 18 мая. После этого начнутся переговоры.

Об этом сообщает издание Aftonbladet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, займутся ими делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны", - сказал он.

По его словам, Финляндия готовится к традиционным военным угрозам России в ответ на свои действия.

Топ комментарии
+15
Зеля знає чому Фінляндію взяли так швидко? Тому що там немає Коломойші і корупції при владі, а суди незалежні.
показать весь комментарий
15.05.2022 08:48 Ответить
+11
Фіни молодці , так як розуміють , якого мають ї@нутого сусіда !!
показать весь комментарий
15.05.2022 08:42 Ответить
+9
Ой як буде гарно! Батареї протикорабельних ракет на естонському та фінському узбережжях, а також на островах Моонзунду І кацапи будуть "заперті" під Кронштадтом! Даю гарантію - як тільки Фінляндію приймуть до НАТО, ВСІ великі кораблі і підводний флот будуть кацапами виведені з Балтики на північ - до Мурманська, Сєвєроморська, і так далі А в Ленінградській області залишать тільки берегові батареї та катери Бо великим кораблям у Фінській затоці робить нічого, а навіть у Ботніку вийти - так або з дозволу НАТО або з боєм "Довийобувалися!" Можна лише "поздоровить"! Як казав Кот Матроскин у мультфільмі : "Паздравляю тебя, Шарик! Ты - балбес!"
показать весь комментарий
15.05.2022 08:57 Ответить
Фіни молодці , так як розуміють , якого мають ї@нутого сусіда !!
показать весь комментарий
15.05.2022 08:42 Ответить
Фіни зупинили рашистську орду ,коли ссср напав на них..1939-1940 рр.
показать весь комментарий
15.05.2022 08:47 Ответить
***** по губам поводили)
показать весь комментарий
15.05.2022 08:47 Ответить
Зеля знає чому Фінляндію взяли так швидко? Тому що там немає Коломойші і корупції при владі, а суди незалежні.
показать весь комментарий
15.05.2022 08:48 Ответить
Ах так? Этарусафобия. Ну значит и Финляндию ленин создал.)
показать весь комментарий
15.05.2022 08:48 Ответить
Путин рад бы и напасть еще раз на Филяндию но его 6-я армия сдохла в Украине а командующего посадили,а питерский омон на финнов не пошлешь.
показать весь комментарий
15.05.2022 08:51 Ответить
послать-то можно,но вот назад привезти - проблема..
показать весь комментарий
15.05.2022 12:04 Ответить
удачі Вам
показать весь комментарий
15.05.2022 08:51 Ответить
Коррупция в той или иной степени есть везде.
показать весь комментарий
15.05.2022 08:52 Ответить
Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали.
показать весь комментарий
15.05.2022 08:52 Ответить
Ой як буде гарно! Батареї протикорабельних ракет на естонському та фінському узбережжях, а також на островах Моонзунду І кацапи будуть "заперті" під Кронштадтом! Даю гарантію - як тільки Фінляндію приймуть до НАТО, ВСІ великі кораблі і підводний флот будуть кацапами виведені з Балтики на північ - до Мурманська, Сєвєроморська, і так далі А в Ленінградській області залишать тільки берегові батареї та катери Бо великим кораблям у Фінській затоці робить нічого, а навіть у Ботніку вийти - так або з дозволу НАТО або з боєм "Довийобувалися!" Можна лише "поздоровить"! Як казав Кот Матроскин у мультфільмі : "Паздравляю тебя, Шарик! Ты - балбес!"
показать весь комментарий
15.05.2022 08:57 Ответить
Я так радий за фінів, вони зробили правільні висновки, розумний народ.
показать весь комментарий
15.05.2022 08:59 Ответить
путін здох ?
показать весь комментарий
15.05.2022 09:03 Ответить
Хаависто: хаавайте, не ************ !
показать весь комментарий
15.05.2022 09:03 Ответить
Я думав завтра. Разом зі Швецією. Але 2 дні нічого не змінять.
показать весь комментарий
15.05.2022 09:06 Ответить
1939-40 г.г. МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!))) Сказали финны пуйлу, намекнув о 270000 дохлих руцких Ванек за 4 месяца.
показать весь комментарий
15.05.2022 09:07 Ответить
Де не сцыте Фины.
Продолжайте лакать Финляндию.
Руские только украинцев нанавидят.
Покоя им наши черноземы не дают.
показать весь комментарий
15.05.2022 09:22 Ответить
Наступний етап:
один запитав
- "Шо по русні?"
Мільйони відповіли
- "Русні *****"
показать весь комментарий
15.05.2022 09:40 Ответить
Типу рашку вислухали, покрутили пальця у скроні і роблять своє. Молодці.
показать весь комментарий
15.05.2022 09:50 Ответить
тільки шмольцу не кажіть. ато в нього макарони порвуться
показать весь комментарий
15.05.2022 09:58 Ответить
Смачний ляпас для блінолікіх
показать весь комментарий
15.05.2022 10:24 Ответить
https://mobile.twitter.com/Zse7OfDjiXAgQh6 Антивата ретвітнув(ла)



Pol Norman

@PolNorman1

·
https://mobile.twitter.com/PolNorman1/status/1525550556877623298 12 год

Финский генерал на угрозы Путина по поводу вступления Финляндии в НАТО: «Приглашаем вас присоединиться к 200 000 русских, которые уже находятся в Финляндии зарытыми в землю на несколько метров после вашей последней попытки в 1939 году». Обделавшегося вояку Путина посылают все
показать весь комментарий
15.05.2022 10:28 Ответить
Бляха, не затягуйте!
показать весь комментарий
15.05.2022 10:46 Ответить
Вон где оказывается живут настоящие биндеровцы - нацисты
показать весь комментарий
15.05.2022 11:11 Ответить
 
 